Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém

Sức khỏe 06/03/2022 14:22

Mọi người bị cảm lạnh thông thường trong những tháng mùa đông là điều khá phổ biến. Cảm lạnh là do tiếp xúc với vi rút truyền nhiễm gây nhiễm trùng cấp tính hoặc viêm đường hô hấp trên.

Những người bị cảm lạnh thông thường có thể bị sổ mũi, ho, hắt hơi, đau đầu, sốt và nhiều triệu chứng khác. Các nền văn hóa trên toàn thế giới sử dụng nhiều phương pháp tự nhiên để giảm bớt các triệu chứng của cảm lạnh thông thường.

8 công thức tự nhiên chống lại và giảm nhanh các triệu chứng cảm lạnh thông thường

Mỗi công thức dành cho một phần, nhưng có thể tăng nguyên liệu cho nhiều phần .

1. Trà gừng

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gừng có nguồn gốc từ châu Á và là loài thực vật có hoa của họ Zingiberaceae. Rễ, hoặc thân của nó làm tăng thêm hương vị cho nhiều loại ẩm thực nhưng cũng là một phương thuốc thảo dược cổ đại chữa một loạt bệnh, bao gồm cả cảm lạnh thông thường. Dưới đây là một công thức đơn giản để làm trà gừng.

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn sẽ cần 4 đến 6 lát gừng sống mỏng (thêm nhiều lát để trà gừng đậm đà hơn), 2 cốc nước, nước ép từ nửa quả chanh và mật ong.

Đầu tiên, bạn rửa sạch củ gừng. Sau đó, bạn gọt vỏ gừng và cắt lát mỏng. Đổ nước vào một chiếc nồi vừa phải, cho gừng lát vào đun sôi nhẹ trong 15 phút. Chờ nguộ và thêm nước chanh và mật ong để thưởng thức.

2. Nước chanh nóng

Nước là chất hydrat hóa tốt nhất vì nó là chất lỏng đơn giản nhất và do đó cơ thể có thể xử lý chất lỏng dễ dàng nhất. Thêm một chút chanh tươi giúp tăng thêm hương vị và vitamin C. Ngoài ra, hơi nước bốc lên gần mặt có thể giúp nới lỏng các xoang bị tắc, đồng thời nước hỗ trợ tiêu hóa và hydrat hóa.

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 3
Chanh tươi bổ sung hương vị và vitamin C cho cơ thể

3. Súp củ cải trắng và gừng 

Củ cải trắng là một phần tuyệt vời của ẩm thực Trung Quốc có nhiều công dụng chữa bệnh. Củ cải trắng, dài được coi là một loại củ cải mùa đông có vị nhẹ.

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trong thực hành lâm sàng y học Trung Quốc, củ cải trắng thường được sử dụng trong các công thức thuốc thảo dược để hỗ trợ tiêu hóa. Bản thân rễ cũng có các đặc tính tương tự. Củ cải trắng cũng được sử dụng để làm tan đờm, cầm máu, giải khát và thúc đẩy tiểu tiện.

Nguyên liệu bao gồm 4 đến 6 lát củ gừng sống, 8-12 lát củ cải cải trắng và 2 cốc nước. Đầu tiên, bạn rửa sạch củ gừng và củ cải. Tiếp theo, đổ nước vào một chiếc nồi vừa, cho các nguyên liệu vào, đun sôi nhẹ khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Uống ba lần một ngày.

4. Nước chanh tươi

Chanh chứa nhiều vitamin C, hỗ trợ quá trình phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, nước chanh được cho là  làm giảm sức mạnh của vi rút cảm lạnh và cúm trong cơ thể cũng như giúp giảm đờm. Thêm nước chanh vào trà của bạn hoặc pha nước chanh nóng với mật ong để giữ sức khỏe, tăng cường khả năng chống lại cảm lạnh và cảm cúm, đồng thời tăng tốc độ chữa lành nếu bạn không chịu nổi những cơn cảm lạnh đáng ghét. 

Vắt nước của một quả chanh tươi vào 1 lít nước ấm và thêm mật ong để vừa uống. Uống bốn ly mỗi ngày.

5. Súp gà

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Từ thế kỷ 12, các học giả Do Thái đã truyền bá về hiệu quả của súp gà đối với nhiều bệnh khác nhau, bao gồm cả cảm lạnh thông thường. Vì vậy, ngay cả ngày hôm nay, khi bạn đang trên giường bị cảm lạnh thông thường, ai đó sẽ nhắc nhở bạn về tính tốt của súp gà hoặc mang đến cho bạn một bát súp nóng hổi.

Súp gà ngon được làm từ nước hàng và nhiều loại rau. Xương gà được ninh trong vài giờ. Điều này có đủ thời gian để các khoáng chất như kẽm, canxi, phốt pho và magiê thấm vào nước dùng. Những khoáng chất tương tự này sẽ không có trong nước dùng bình thường vì nước dùng thường chỉ được làm từ thịt.

Tất nhiên, súp gà cũng được làm từ nhiều loại rau khác nhau như cần tây, hành tây, cà rốt, tỏi tây, củ cải tây hoặc củ cải, và tất cả các khoáng chất của chúng thấm vào nước dùng súp.

6. Súp cải thảo

Súp bắp cải bổ dưỡng rất thích hợp khi bị cảm lạnh. Được làm chỉ với một số ít nguyên liệu và sẵn sàng trong vài phút để bạn có thể thưởng thức. Nguyên liệu bao gồm một bắp cải thái nhỏ, ba củ hành lá hoặc hành lá và 2 cốc nước. Đầu tiên, bạn rửa sạch bắp cải và hành lá. Tiếp theo, đổ nước vào một chiếc nồi vừa, cho các nguyên liệu vào, đun sôi nhẹ khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Uống ba lần một ngày.

7. Cháo bạc hà

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Bạc hà có chứa tinh dầu bạc hà, một loại thuốc thông mũi có mùi thơm có thể giúp phá vỡ đờm và chất nhầy, giúp tống nó ra ngoài dễ dàng hơn.

Rửa và cắt nhỏ một bó bạc hà tươi, sau đó cho một lượng nước thích hợp vào để nghiền nát rồi lấy nước cốt. Tiếp theo, đun nhỏ lửa cho gạo nhừ. Thêm nước bạc hà khi cháo chín.

8. Canh củ sen, xương heo và đậu phộng

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 7
Súp củ sen với xương heo và đậu phộng là một công thức súp kiểu Quảng Đông, thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe và ngon miệng. (Ảnh: Bhofack2 từ Dreamstime)

Canh củ sen với xương heo và đậu phộng là một công thức nấu canh kiểu Quảng Đông, thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe và ngon miệng. Món súp Trung Quốc nấu chậm như thế này rất bổ dưỡng và có hiệu quả chống lại các triệu chứng của cảm lạnh.

Đánh tan cơn cảm lạnh bằng những thực phẩm ngay trong căn bếp nhà bạn, vừa đơn giản vừa hiệu quả mà lại ít tốn kém - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nguyên liệu bao gồm một phần củ sen tươi, thường khoảng 16 lạng, sườn heo 16 lạng, hoặc bất kỳ phần thịt lợn nào nấu canh, 7 lạng đậu phộng khô và 2 cốc nước. Bạn sẽ cần ngâm đậu phộng ít nhất 2 giờ trước khi nấu súp.

Rửa thật sạch củ sen và thịt lợn. Đun sôi một nồi nước, sau đó cho sườn vào chần qua trong khoảng 2 phút. Để ráo thịt heo và bỏ nước.

Cho thịt lợn đã chần qua vào thau sạch với 2 chén nước, cùng với củ sen thái sợi và đậu phộng. Đun sôi, sau đó giảm lửa, đậy nắp và để lửa nhỏ cho đến khi củ sen và đậu phộng chín mềm; điều này thường mất khoảng 1 giờ. Thêm muối cho vừa ăn.

Theo Nspirement

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