Độ tuổi tiết lộ bạn thật sự cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày

Sức khỏe 03/03/2022 11:23

Giấc ngủ rất quan trọng. Trong khi ngủ, cơ thể và não bộ của chúng ta sẽ tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Vì vậy, giấc ngủ là một chỉ số quan trọng của sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.

Độ tuổi tiết lộ bạn thật sự cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất (năng suất, sự cân bằng cảm xúc, sức khỏe não và tim, hệ thống miễn dịch, sự sáng tạo và sức sống của bạn). Điều này có nghĩa là giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ não của chúng ta. Thiếu ngủ trầm trọng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng (ngừng hoạt động) đến các bộ phận kiểm soát ngôn ngữ, trí nhớ, lập kế hoạch và sáng tạo.

Chính vì thế, chúng ta cần phải ngủ đủ giấc. Nhưng thực sự cần ngủ bao nhiêu giờ là đủ? Điều này phụ thuộc vào độ tuổi của bạn!

Trẻ sơ sinh

  • 1 - 4 tuần: Ngủ 15 - 17 giờ mỗi ngày
  • 1 - 4 tháng: Ngủ 14 - 15 giờ mỗi ngày
  • 4 - 12 tháng: 14 - 15 giờ mỗi ngày

Trẻ nhỏ:

  • 1 - 3 tuổi: Ngủ 12 - 14 giờ mỗi ngày
  • 3 - 6 tuổi: Ngủ 10 - 12 giờ mỗi ngày

Trẻ lớn hơn:

  • 6 - 12 tuổi: Ngủ 10 - 11 giờ mỗi ngày

Thanh thiếu niên

  • 12-18 tuổi: Ngủ 8 - 10 giờ mỗi ngày

Người lớn

  • 18 tuổi trở lên: Ngủ 7 - 8 giờ mỗi ngày
Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh

Chất lượng và số lượng giấc ngủ mà chúng ta có sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phương diện của cuộc sống. Từ hoạt động hàng ngày, đến tâm trạng, sức khỏe tim mạch, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngủ đủ giấc cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày theo từng độ tuổi tại sao cần ngủ đủ giấc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm