Độ tuổi tiết lộ bạn thật sự cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày

Giấc ngủ rất quan trọng. Trong khi ngủ, cơ thể và não bộ của chúng ta sẽ tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Vì vậy, giấc ngủ là một chỉ số quan trọng của sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.

Ảnh minh họa

Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất (năng suất, sự cân bằng cảm xúc, sức khỏe não và tim, hệ thống miễn dịch, sự sáng tạo và sức sống của bạn). Điều này có nghĩa là giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ não của chúng ta. Thiếu ngủ trầm trọng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng (ngừng hoạt động) đến các bộ phận kiểm soát ngôn ngữ, trí nhớ, lập kế hoạch và sáng tạo.

Chính vì thế, chúng ta cần phải ngủ đủ giấc. Nhưng thực sự cần ngủ bao nhiêu giờ là đủ? Điều này phụ thuộc vào độ tuổi của bạn!

Trẻ sơ sinh

1 - 4 tuần: Ngủ 15 - 17 giờ mỗi ngày

1 - 4 tháng: Ngủ 14 - 15 giờ mỗi ngày

4 - 12 tháng: 14 - 15 giờ mỗi ngày

Trẻ nhỏ:

1 - 3 tuổi: Ngủ 12 - 14 giờ mỗi ngày

3 - 6 tuổi: Ngủ 10 - 12 giờ mỗi ngày

Trẻ lớn hơn:

6 - 12 tuổi: Ngủ 10 - 11 giờ mỗi ngày

Thanh thiếu niên

12-18 tuổi: Ngủ 8 - 10 giờ mỗi ngày

Người lớn

18 tuổi trở lên: Ngủ 7 - 8 giờ mỗi ngày

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh Chất lượng và số lượng giấc ngủ mà chúng ta có sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phương diện của cuộc sống. Từ hoạt động hàng ngày, đến tâm trạng, sức khỏe tim mạch, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-tuoi-tiet-lo-ban-that-su-can-ngu-bao-nhieu-gio-moi-ngay-453231.html