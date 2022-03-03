Độ tuổi tiết lộ bạn thật sự cần ngủ bao nhiêu giờ mỗi ngày

Giấc ngủ rất quan trọng. Trong khi ngủ, cơ thể và não bộ của chúng ta sẽ tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Vì vậy, giấc ngủ là một chỉ số quan trọng của sức khỏe tổng thể và hạnh phúc.
- Ngủ đủ giấc nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài liên tục chứng tỏ 5 bộ phận cơ thể đang có vấn đề
- "Ngáp ngắn ngáp dài" suốt cả ngày dù đã ngủ đủ giấc có thể là dấu hiệu cảnh báo một vài vấn đề sức khỏe nguy hại
Chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần và thể chất (năng suất, sự cân bằng cảm xúc, sức khỏe não và tim, hệ thống miễn dịch, sự sáng tạo và sức sống của bạn). Điều này có nghĩa là giấc ngủ cũng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ não của chúng ta. Thiếu ngủ trầm trọng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng (ngừng hoạt động) đến các bộ phận kiểm soát ngôn ngữ, trí nhớ, lập kế hoạch và sáng tạo.
Chính vì thế, chúng ta cần phải ngủ đủ giấc. Nhưng thực sự cần ngủ bao nhiêu giờ là đủ? Điều này phụ thuộc vào độ tuổi của bạn!
Trẻ sơ sinh
- 1 - 4 tuần: Ngủ 15 - 17 giờ mỗi ngày
- 1 - 4 tháng: Ngủ 14 - 15 giờ mỗi ngày
- 4 - 12 tháng: 14 - 15 giờ mỗi ngày
Trẻ nhỏ:
- 1 - 3 tuổi: Ngủ 12 - 14 giờ mỗi ngày
- 3 - 6 tuổi: Ngủ 10 - 12 giờ mỗi ngày
Trẻ lớn hơn:
- 6 - 12 tuổi: Ngủ 10 - 11 giờ mỗi ngày
Thanh thiếu niên
- 12-18 tuổi: Ngủ 8 - 10 giờ mỗi ngày
Người lớn
- 18 tuổi trở lên: Ngủ 7 - 8 giờ mỗi ngày