Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh

Sức khỏe 20/02/2022 06:00

Chất lượng và số lượng giấc ngủ mà chúng ta có sẽ ảnh hưởng đến tất cả các phương diện của cuộc sống. Từ hoạt động hàng ngày, đến tâm trạng, sức khỏe tim mạch, giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

 

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một trong những tác động ít được biết đến của giấc ngủ là cách nó ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, chịu trách nhiệm chống lại nhiễm trùng, bệnh tật và ốm đau. Ngủ ngon và chất lượng có thể giúp ích cho việc duy trì hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và khỏe mạnh. 

Ngược lại, giấc ngủ kém có thể gây hại cho hệ miễn dịch, khiến bạn dễ bị ốm hơn. Chúng ta có bao nhiêu rủi ro khi không ngủ đủ giấc? Nghiên cứu ước tính rằng ngủ 5 giờ hoặc ít hơn mỗi đêm làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân lên 15%. Trên thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cứ ba người trưởng thành thì có một người ngủ không đủ giấc khiến họ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao.

Hiểu được mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe miễn dịch là điều cần thiết. Theo các chuyên gia và nghiên cứu, dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về lý do tại sao giấc ngủ lại quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn.

Giấc ngủ và hệ thống miễn dịch của bạn gắn bó với nhau như thế nào?

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Như bác sĩ tâm thần Sheldon Zablow, MD, đã nói, "Thay vì nói 'ốm và mệt', thì nên được gọi là 'mệt rồi ốm'". Đó là bởi vì trong giờ thức dậy, não và cơ thể của chúng ta sử dụng các chất hóa học đặc biệt được gọi là chất dẫn truyền thần kinh để giao tiếp thông tin từ hệ thống thần kinh đến hệ thống miễn dịch và phần còn lại của cơ thể. 

Tiến sĩ Zablow giải thích: Ngủ giúp bổ sung "kho lưu trữ các hóa chất này", đồng thời "thải các chất cặn bã của tế bào ra ngoài để hoạt động khỏe mạnh vào ngày hôm sau." Khi một người trải qua giấc ngủ kém chất lượng hoặc ngủ không đủ giấc, sẽ có ít phân tử dẫn truyền thần kinh được tạo ra. Điều này có nghĩa là nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả chức năng của hệ thống miễn dịch, sẽ không hoạt động tối ưu.

Tiến sĩ Zablow cho biết: "Một biểu hiện là hệ thống miễn dịch và hệ thống nội tiết sản xuất hormone sẽ không thể 'nói chuyện' với nhau, dẫn đến sức khỏe bị giảm sút. Chúng tôi gọi đây là 'cảm giác chán nản' và biết rằng khi giấc ngủ lành mạnh bị gián đoạn theo thời gian, chúng ta có nhiều nguy cơ bị nhiễm virus và các bất thường về tự miễn dịch". Thiếu ngủ cuối cùng làm suy yếu khả năng phòng thủ miễn dịch của chúng ta.

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi chúng ta ngủ, cơ thể chúng ta sản xuất nhiều tế bào bạch cầu và cytokine hơn, nó sẽ hoạt động như "sứ giả" của hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng cũng như bệnh tật. Tiến sĩ Zablow nói: "Ngủ không ngon giấc làm giảm cả hai tác nhân chống nhiễm trùng này, gây nguy hiểm cho sức khỏe". Đó là lý do tại sao nhiều bác sĩ khuyên bạn nên ngủ đủ giấc trước khi chủng ngừa, chẳng hạn, điều này cho phép cơ thể sản sinh ra số lượng kháng thể lớn hơn. 

Nếu bạn đang bị cảm lạnh thông thường hoặc cúm, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất lượng giấc ngủ kém hoặc thời gian ngủ ngắn hơn dẫn đến việc tiếp xúc với vi rút dễ dàng hơn có thể khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Victoria Glass, MD, bác sĩ và nhà nghiên cứu y khoa của Viện Farr xác nhận: "Thiếu ngủ khiến người ta dễ bị cảm lạnh hơn".

Giấc ngủ còn quan trọng hơn khi bạn bị ốm

Mặt khác, ngủ ngon khi đang bị ốm có thể giúp duy trì mối liên hệ lành mạnh giữa hệ thống miễn dịch và chu kỳ giấc ngủ của bạn. Chelsie Rohrscheib, Tiến sĩ, một nhà khoa học thần kinh và chuyên gia về giấc ngủ cho biết: "Khi chúng ta bị nhiễm mầm bệnh, chẳng hạn như COVID-19 hoặc cúm, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công toàn diện và tăng cường hoạt động của nó".

Nếu bạn đã từng cảm thấy buồn ngủ khi bị ốm, Rohrscheib giải thích rằng "Những thay đổi trong hoạt động miễn dịch hầu như luôn ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta, điều này thường dẫn đến thời gian ngủ dài hơn và khiến chúng ta buồn ngủ vào ban ngày." Vì giấc ngủ sâu tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và tạo ra các kháng thể và tế bào T, nên điều quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta bị ốm là nên ngủ đủ giấc.

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Rohrscheib cũng cho biết: "Tế bào T là một loại tế bào bạch cầu nhắm vào các mầm bệnh xâm nhập và các bệnh khác như ung thư, hoàn toàn cần thiết để chống lại bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động của tế bào T thực sự được tăng cường trong khi ngủ, có nghĩa là hầu hết các hoạt động chống lại bệnh tật xảy ra vào ban đêm".

Theo Olufunke Afolabi-Brown, MBBS, bác sĩ tại Khoa phổi và giấc ngủ tại Bệnh viện Nhi Philadelphia cho biết rằng giấc ngủ có thể giúp cơ thể bạn tự "sửa chữa" nhanh hơn. "Trong giấc ngủ sâu, các hormone tăng trưởng được giải phóng. Công việc của các hormone tăng trưởng bao gồm giúp sửa chữa mô, kích thích phân chia tế bào và thay thế các tế bào cũ và bị hư hỏng."

Đây là những gì sẽ xảy ra với hệ thống miễn dịch của bạn khi bạn không ngủ đủ giấc đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bạn cũng có thể nghe nói rằng sốt là cách cơ thể chống lại bệnh tật. Tiến sĩ Glass cho biết: "Cơ thể chúng ta chống lại nhiễm trùng khi bị sốt. Mặt khác, không ngủ có thể khiến cơ thể bạn mất nhiều thời gian hơn để phản ứng". Các hướng dẫn sức khỏe khuyên hầu hết người lớn khỏe mạnh nên ngủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm, nhưng Tiến sĩ Glass nói, ở mức tối thiểu tuyệt đối, hãy cố gắng ngủ từ bốn đến sáu giờ, bất kể lịch trình của bạn có như thế nào. Nếu bạn có thể đạt mức tối thiểu này hoặc hy vọng là hơn thế nữa thì hệ thống miễn dịch của bạn sẽ rất cảm ơn bạn.

Theo Real Simple

Ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận số ca kỷ lục 42.439 ca nhiễm mới, Hà Nội lần đầu vượt mức 4.500 ca bệnh

Ngày 18/2, Việt Nam ghi nhận số ca kỷ lục 42.439 ca nhiễm mới, Hà Nội lần đầu vượt mức 4.500 ca bệnh

Tính từ 16h ngày 17/02 đến 16h ngày 18/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 42.439 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 42.427 ca ghi nhận trong nước (tăng 6.237 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 31.028 ca trong cộng đồng).

Xem thêm
Từ khóa:   ngủ không đủ giấc tác hại của việc ngủ không đủ giấc chất lượng giấc ngủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm