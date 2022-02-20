Một trong những tác động ít được biết đến của giấc ngủ là cách nó ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, chịu trách nhiệm chống lại nhiễm trùng, bệnh tật và ốm đau. Ngủ ngon và chất lượng có thể giúp ích cho việc duy trì hệ thống miễn dịch của bạn mạnh mẽ và khỏe mạnh.

Hiểu được mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe miễn dịch là điều cần thiết. Theo các chuyên gia và nghiên cứu, dưới đây là mọi thứ bạn cần biết về lý do tại sao giấc ngủ lại quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn.

Ngược lại, giấc ngủ kém có thể gây hại cho hệ miễn dịch, khiến bạn dễ bị ốm hơn. Chúng ta có bao nhiêu rủi ro khi không ngủ đủ giấc? Nghiên cứu ước tính rằng ngủ 5 giờ hoặc ít hơn mỗi đêm làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân lên 15%. Trên thực tế, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cứ ba người trưởng thành thì có một người ngủ không đủ giấc khiến họ có nhiều nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao.

Giấc ngủ và hệ thống miễn dịch của bạn gắn bó với nhau như thế nào?

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Như bác sĩ tâm thần Sheldon Zablow, MD, đã nói, "Thay vì nói 'ốm và mệt', thì nên được gọi là 'mệt rồi ốm'". Đó là bởi vì trong giờ thức dậy, não và cơ thể của chúng ta sử dụng các chất hóa học đặc biệt được gọi là chất dẫn truyền thần kinh để giao tiếp thông tin từ hệ thống thần kinh đến hệ thống miễn dịch và phần còn lại của cơ thể.

Tiến sĩ Zablow giải thích: Ngủ giúp bổ sung "kho lưu trữ các hóa chất này", đồng thời "thải các chất cặn bã của tế bào ra ngoài để hoạt động khỏe mạnh vào ngày hôm sau." Khi một người trải qua giấc ngủ kém chất lượng hoặc ngủ không đủ giấc, sẽ có ít phân tử dẫn truyền thần kinh được tạo ra. Điều này có nghĩa là nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả chức năng của hệ thống miễn dịch, sẽ không hoạt động tối ưu.

Tiến sĩ Zablow cho biết: "Một biểu hiện là hệ thống miễn dịch và hệ thống nội tiết sản xuất hormone sẽ không thể 'nói chuyện' với nhau, dẫn đến sức khỏe bị giảm sút. Chúng tôi gọi đây là 'cảm giác chán nản' và biết rằng khi giấc ngủ lành mạnh bị gián đoạn theo thời gian, chúng ta có nhiều nguy cơ bị nhiễm virus và các bất thường về tự miễn dịch". Thiếu ngủ cuối cùng làm suy yếu khả năng phòng thủ miễn dịch của chúng ta.

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Khi chúng ta ngủ, cơ thể chúng ta sản xuất nhiều tế bào bạch cầu và cytokine hơn, nó sẽ hoạt động như "sứ giả" của hệ thống miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng cũng như bệnh tật. Tiến sĩ Zablow nói: "Ngủ không ngon giấc làm giảm cả hai tác nhân chống nhiễm trùng này, gây nguy hiểm cho sức khỏe". Đó là lý do tại sao nhiều bác sĩ khuyên bạn nên ngủ đủ giấc trước khi chủng ngừa, chẳng hạn, điều này cho phép cơ thể sản sinh ra số lượng kháng thể lớn hơn.

Nếu bạn đang bị cảm lạnh thông thường hoặc cúm, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất lượng giấc ngủ kém hoặc thời gian ngủ ngắn hơn dẫn đến việc tiếp xúc với vi rút dễ dàng hơn có thể khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Victoria Glass, MD, bác sĩ và nhà nghiên cứu y khoa của Viện Farr xác nhận: "Thiếu ngủ khiến người ta dễ bị cảm lạnh hơn".

Giấc ngủ còn quan trọng hơn khi bạn bị ốm

Mặt khác, ngủ ngon khi đang bị ốm có thể giúp duy trì mối liên hệ lành mạnh giữa hệ thống miễn dịch và chu kỳ giấc ngủ của bạn. Chelsie Rohrscheib, Tiến sĩ, một nhà khoa học thần kinh và chuyên gia về giấc ngủ cho biết: "Khi chúng ta bị nhiễm mầm bệnh, chẳng hạn như COVID-19 hoặc cúm, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công toàn diện và tăng cường hoạt động của nó".

Nếu bạn đã từng cảm thấy buồn ngủ khi bị ốm, Rohrscheib giải thích rằng "Những thay đổi trong hoạt động miễn dịch hầu như luôn ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta, điều này thường dẫn đến thời gian ngủ dài hơn và khiến chúng ta buồn ngủ vào ban ngày." Vì giấc ngủ sâu tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta và tạo ra các kháng thể và tế bào T, nên điều quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta bị ốm là nên ngủ đủ giấc.

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Tiến sĩ Rohrscheib cũng cho biết: "Tế bào T là một loại tế bào bạch cầu nhắm vào các mầm bệnh xâm nhập và các bệnh khác như ung thư, hoàn toàn cần thiết để chống lại bệnh tật. Các nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động của tế bào T thực sự được tăng cường trong khi ngủ, có nghĩa là hầu hết các hoạt động chống lại bệnh tật xảy ra vào ban đêm".

Theo Olufunke Afolabi-Brown, MBBS, bác sĩ tại Khoa phổi và giấc ngủ tại Bệnh viện Nhi Philadelphia cho biết rằng giấc ngủ có thể giúp cơ thể bạn tự "sửa chữa" nhanh hơn. "Trong giấc ngủ sâu, các hormone tăng trưởng được giải phóng. Công việc của các hormone tăng trưởng bao gồm giúp sửa chữa mô, kích thích phân chia tế bào và thay thế các tế bào cũ và bị hư hỏng."

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Bạn cũng có thể nghe nói rằng sốt là cách cơ thể chống lại bệnh tật. Tiến sĩ Glass cho biết: "Cơ thể chúng ta chống lại nhiễm trùng khi bị sốt. Mặt khác, không ngủ có thể khiến cơ thể bạn mất nhiều thời gian hơn để phản ứng". Các hướng dẫn sức khỏe khuyên hầu hết người lớn khỏe mạnh nên ngủ từ bảy đến chín giờ mỗi đêm, nhưng Tiến sĩ Glass nói, ở mức tối thiểu tuyệt đối, hãy cố gắng ngủ từ bốn đến sáu giờ, bất kể lịch trình của bạn có như thế nào. Nếu bạn có thể đạt mức tối thiểu này hoặc hy vọng là hơn thế nữa thì hệ thống miễn dịch của bạn sẽ rất cảm ơn bạn.

Theo Real Simple