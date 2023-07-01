Sơ ý khi vận hành máy cưa nước đá, người đàn ông ở Đồng Nai bị nghiền dập nát tay, có nguy cơ tàn phế

Tối ngày (29/6), anh L.Đ.C (39 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đang vận hành máy cưa nước đá, sơ ý, cánh tay trái bị máy cuốn vào.

Theo thông tin từ VOV News, tối 29/6, anh L.Đ.C (39 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đang vận hành máy cưa nước đá, sơ ý, cánh tay trái bị máy cuốn vào. Khi được mọi người phát hiện và tắt máy, kéo ra ngoài thì anh đã bị thương rất nặng. Bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, rồi được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM ngay trong đêm để được can thiệp chuyên môn sâu.

Bệnh nhân nhập viên trong tình trạng bị thương rất nặng - Ảnh: VOV Qua kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đánh giá vết thương dập nát phức tạp đã khiến bệnh nhân đứt 2 tầng động mạch trụ, đứt thần kinh trụ, đứt gân duỗi cổ tay trụ, đứt gân các ngón 3, 4, 5... Ngoài ra, các ngón 3 và 4 bị gãy hở, dập nát nhiều mảnh xương ở đốt xa. Thương tích quá nặng khiến bệnh nhân đối mặt với nguy cơ phải đoạn bỏ 1/3 chi thể của cánh tay trái. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn ngay trong đêm, nỗ lực giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tàn phế.

Sau 2 giờ, cuộc vi phẫu cho bệnh nhân đã thành công. Một ngày sau phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân đã hồng hào, cử động được các ngón. Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, BS.CKII Nguyễn Quang Vinh, khoa Vi phẫu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, người trực tiếp thực hiện cuộc mổ cho biết: "Sau khi cắt lọc vết thương, vệ sinh nhiều lần bằng nước muối sinh lý để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, chúng tôi đã thực hiện vi phẫu nối lại động mạch trụ, thần kinh trụ bằng chỉ vi phẫu, nối gân duỗi cổ tay trụ và gân các ngón bị đứt bằng chỉ nilon… Sau 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ, cuộc vi phẫu cho bệnh nhân đã thành công. Một ngày sau phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân đã hồng hào, cử động được các ngón". Cánh tay đã được các y, bác sĩ phẫu thuật thành công - Ảnh: Báo Sức khoẻ và Đời sống Đây là trường hợp bị tai nạn, tổn thương rất phức tạp nhưng đã may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu chữa. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng. Để bàn tay bị dập nát có thể duy trì được các chức năng và làm được các việc thông thường, theo BS Quang Vinh người bệnh cần phải tuân thủ chỉ định điều trị và kiên trì tập vật lý trị liệu.

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