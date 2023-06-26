Suốt những tháng bé vào thuốc xạ trị vừa qua anh Nguyễn Văn Tuấn - bố bé chưa một lần ngon giấc vì vừa lo cho tình trạng bệnh của con lại lo về vấn đề chi phí chữa trị. Dưới quê gia đình anh Tuấn sống trong căn nhà lụp xụp 5m2, sau khi đưa con đến Sài Gòn chữa bệnh, anh Tuấn xin vào ở miễn phí tại khu “nhà trọ 0 đồng” của một nhóm từ thiện. Hai bố con cứ thế cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Theo thông tin từ VTC News, bệnh nhi là bé Trà My (SN 2015) hiện đang điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị đã hơn 3 tháng qua. Quê bé ở Nghệ An, đang sinh sống tại Bình Thuận.

Anh Tuấn xót lắm lần bé My kêu đau bụng rồi ngất lịm đi, đến bệnh viện bác sĩ nói con mắc ung thư thận. Trong vòng 10 ngày mà phẫu thuật tận 2 lần, một bên thận của con bị cắt bỏ để kéo dài sự sống. Trong quá trình bé phải tạm dừng việc học và rời xa các bạn. Từ khi nhập viện bé không cười nói nhiều như xưa, thay vào đó là sự rụt rè, ánh mắt đầy sợ hãi. Dường như bé biết thời gian của mình không còn nhiều nên hay hỏi anh Tuấn Con sẽ chết đúng không cha?".

Hơn 10 năm từ Nghệ An và Bình Thuận làm công nhân, anh Tuấn chỉ có mong muốn duy nhất là làm sao để đời con sau này đừng khổ. Vậy mà khi chưa lo đủ miếng cơm manh áo thì con gái 8 tuổi của anh bị chẩn đoán mắc ung thư thận .

Con ốm, vợ cũng ốm đau triền miên, nên cả nhà đều trông chờ vào đồng lương “ba cọc ba đồng” từ nghề công nhân nhà máy gạch của anh Tuấn. Thu nhập mỗi tháng của anh Tuấn khoảng 7 triệu đồng, số tiền không nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống, lo được tiền học cho 2 con nhỏ, tiền ăn, tiền điện, nếu chắt bóp còn tiết kiệm được chút.

Anh Tuấn vừa xót con vừa lo lắng cho những tháng ngày tương lai - Ảnh: VTC News

Từ ngày bé Trà My mắc bệnh, đồng lương ít ỏi mà vợ chồng anh dành dụm đã tiêu cạn. Theo chỉ định của bác sĩ, Trà My phải trải qua ít nhất 16 lần hóa trị mới có thể duy trì sự sống.

Một toa hóa trị của bé khoảng 13 triệu đồng. Anh Tuấn không biết phải vay mượn ở đâu để có tiền điều trị cho con nữa. Mọi vật dụng có giá trị trong gia đình anh chị đều bán hết. Số tiền vay nợ lên đến cả trăm triệu. Nhìn con gái đau đớn, tóc rụng gần hết anh như đứt từng khúc ruột.

Để có tiền chữa trị cho con, ai thuê gì anh Tuấn làm nấy, không quản nắng mưa cực nhọc, có thời điểm anh làm cả phụ hồ, khi thì đi bốc vác.

Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của con gái, người đàn ông gầy gò lại càng có niềm tin hy vọng con được chữa trị khỏi. "Tôi hy vọng phép màu sẽ đến để con gái có được tuổi thơ trọn vẹn như bao bạn nhỏ khác”, anh Tuấn nói.

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ung thư thận là những khối u phát triển từ các thành phần biểu mô và liên kết ở thận. Ở người trưởng thành, ung thư thận gặp chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào thận - là những khối u phát triển từ tế bào biểu mô ống thận. Còn trẻ em gặp chủ yếu là u nguyên bào thận hay còn gọi là u Wilm.

Nhưng nếu ung thư thận được phát hiện ở người trẻ tuổi hơn thì cơ hội sống còn tốt hơn. Tỷ lệ sống thêm 5 năm cho tất cả ung thư thận là 47%. Nếu khối u lan rộng khắp cơ thể thì tỷ lệ này giảm xuống còn 12%.

Theo Globocan 2020, tổng số ca ung thư mới mắc là 19,3 triệu ca, tổng số ca tử vong do ung thư là 10 triệu ca. Theo nghiên cứu, ở Mỹ, tỉ lệ mắc khoảng 10,9%; Nhật Bản là 5,4% và Việt Nam khoảng 1,2%. Nguyên nhân của ung thư thận chưa thực sự rõ ràng. Một số yếu tố nguy cơ gây bệnh đã được chỉ ra bao gồm: hút thuốc lá, phơi nhiễm với amiante và hóa chất ngành thuộc da, thận đa nang…

Ung thư thận có biểu hiện lâm sàng rất phong phú và đa dạng. Bệnh có thể diễn biến âm thầm và khi có các triệu chứng điển hình thì thường đã ở giai đoạn muộn. Những dấu hiệu nghi ngờ ung thư thận được biểu hiện bằng những hội chứng cận ung thư như: suy kiệt, sụt cân, đổ mồ hôi về đêm, thiếu máu, sốt, đau nhức cơ bắp... có thể là những biểu hiện khởi đầu hay là hội chứng cận ung thư.

Ung thư thận - Ảnh: Internet

Các biểu hiện thường gặp đầu tiên của ung thư thận là tiểu tiện ra máu. Đây là biểu hiện hay gặp chiếm 80% trường hợp với đặc điểm tiểu ra máu toàn bãi, đại thể, có thể tự hết rồi tái phát, không sốt.

Biểu hiện tiếp theo là người bệnh có cảm giác đau tức âm ỉ thắt lưng do u làm căng bao thận. Khi khám thấy dấu hiệu chạm thắt lưng khi khối u thận to.

Sau khi khám lâm sàng có biểu hiện nghi ngờ các bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám một cách hệ thống phối hợp với chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán sớm. Trong đó có thể sẽ chỉ định siêu âm, chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu để khẳng định chẩn đoán chính xác.