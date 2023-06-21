Cứu sống thành công nam thanh niên bị đâm thủng tim, nguy kịch vì mất nhiều máu

Sức khỏe 21/06/2023 19:25

Khoảng 23 giờ (20/6), L.H.P. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy kịch do vết đâm bên ngực trái, mất nhiều máu, tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, rạng sáng ngày 21/6, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã kịp thời phẫu thuật cứu sống nam bệnh nhân bị đâm thủng tim, trong tình trạng hôn mê, mất nhiều máu, nguy kịch.

Bệnh nhân tên L.H.P. (29 tuổi, quê Cà Mau), nhập viện cấp cứu lúc 23 giờ ngày 20/6, với vết đâm bên ngực trái, mất nhiều máu, tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim, nguy kịch.

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Các y, bác sĩ thực hiện cấp cứu ngay trong đêm - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cấp thời tiếp máu cho bệnh nhân P. và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp mổ đã kịp thời khâu lại vết thương tim bị đâm, khâu phục hồi màng và xử lý dịch lưu khoang màng phổi. 

Theo thông tin từ Vietnamplus, sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ca mổ đã kết thúc thành công, các bác sĩ đã khâu lại vết thương trên tim, khâu phục hồi màng và xử lý dịch lưu khoang màng phổi, bệnh nhân được đưa đến Khoa Hồi sức tích cực-chống độc để thở máy, theo dõi.

Cứu sống thành công nam thanh niên bị đâm thủng tim, nguy kịch vì mất nhiều máu - Ảnh 2
Ca phẫu thuật đã thành công - Ảnh: Vietnamplus

 

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh và đang được tiếp tục điều trị tích cực, chăm sóc tại bệnh viện. Theo các bác sĩ dù bệnh nhân bị thương nặng do vết đâm thủng tim nhưng vẫn chưa thấy thân nhân đến chăm sóc.

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