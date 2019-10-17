Công dụng của trái gấc nhiều vô số không nên bỏ lỡ!

Không những trong công nghệ làm đẹp mà trong sức khỏe , trị bệnh quả gấc cũng lọt vào danh sách được khuyên dùng. Hãy thử tìm hiểu về loại quả quen thuộc kỳ bí này xem có gì hấp dẫn không nhé!

Từ ngàn xưa, các mỹ nhân đã truyền tai nhau bí quyết làm đẹp từ một loại quả màu đỏ mang tên gấc. Công dụng của trái gấc dường như sinh ra là để dành cho làn da người phụ nữ.

Với tác dụng chống nếp nhăn và lão hóa, tái tạo làn da căng mịn, làm mờ các vết chân chim ở khóe mắt, miệng, gấc được lấy làm tinh dầu để đắp mặt nạ. Chỉ cần cho vài giọt tinh dầu gấc vào 100ml sữa tươi không đường, sau đó đắp lên mặt trong vòng 2 đến 5 phút và rửa lại bằng nước ấm vào mỗi tối trước khi ngủ thì chỉ sau 1 đến 2 tuần bạn sẽ nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt ở làn da.

Phụ nữ trẻ, đặc biệt là phụ nữ bước qua ngưỡng 30 thì trẻ hóa làn da là điều ai cũng mong ước. Chính vì thế, công dụng của quả gấc trong làm đẹp được phát huy hết sức có thể, từ các phương pháp làm đẹp dân gian cho đến đưa vào chiết xuất trong công nghệ làm đẹp trong mỹ phẩm đến đưa vào y dược làm thuốc uống.

Một cách khác là dùng cùi quả gấc chín lượng vừa đủ, dằm nhuyễn, thêm vài giọt nước cốt chanh. Rửa sạch mặt, bôi hỗn hợp đó lên mặt, để khoảng 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch thì bạn sẽ có một làn da vừa trẻ hóa, vừa mịn màng tươi sáng.

Trị nám da

Trái gấc trị nám da rất tốt

Hầu hết chị em phụ nữ trị nám da bằng hạt gấc hấp, để tiện lợi bạn có thể dùng dầu gấc thoa đều lên vùng da bị nám rồi mát xa nhẹ nhàng cho dầu gấc thẩm thấu sâu vào bên trong da và rửa mặt lại bằng nước ấm vào sáng hôm sau.

Để dầu gấc thấm vào da hiệu quả nhất, bạn nên xông hơi da mặt bằng nước ấm trước khi thoa để lỗ chân lông giãn nở. Bạn có thể làm liên tục vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cách chữa nám da bằng gấc cần sự kiên trì và phải thực hiện trong một thời gian khoảng 4 tháng mới thấy tác dụng.

Một cách khác là mua quả gấc chín, lấy hạt gấc cho vào nồi hấp và hấp chín. Cẩn thận tách lấy lớp màng bên ngoài hạt gấc để ăn, nêm thêm một chút đường để dễ ăn hơn. Ăn gấc khoảng 2 đến 3 lần trong 1 tuần, kéo dài ít nhất 2 tháng sẽ phát huy tác dụng trị nám.

Trị mụn trứng cá

Bạn cần rửa mặt thật sạch, lấy 1 ít dầu gấc và nhẹ nhàng xoa đều lên mặt. Mát xa nhẹ nhàng để các dưỡng chất ngấm sâu vào bên trong da và để khoảng 30 phút, sau đó bạn rửa mặt lại bằng nước sạch. Dùng dầu gấc nguyên chất và kiên trì, sau khi hết mụn trứng cá, bạn còn có được một làn da căng mướt, mịn màng.

Tẩy trang

Một số chị em không thích sử dụng nước tẩy trang chuyên dụng mà thích dùng trực tiếp sản phẩm tự nhiên như dầu dừa, dầu gấc. Dầu gấc không chỉ đem lại tác dụng làm sạch bụi bẩn, lớp phấn trang điểm mà dầu gấc còn giúp se khít lỗ chân lông rất hiệu quả. Cách dùng cũng như nước tẩy trang thông thường, bạn dùng bông tẩy trang, thấm chút dầu gấc để làm sạch mặt.

Hướng dẫn cách làm dầu gấc tại nhà

Hướng dẫn làm dầu gấc tại nhà

Chuẩn bị:

500ml dầu dừa, 3 trái gấc nếp (1kg/trái), nồi có đáy dày.

Cách làm:

Gấc chín bổ ra, bỏ hạt đi, lấy múi gấc cho vào nồi, cho dầu dừa vào quấy đều. Khi sôi thì bớt lửa và để cho đến khi gấc chuyển màu nâu đen thì tắt bếp (là khi tinh chất trong gấc đã ngấm vào dầu dừa), bỏ gấc, lấy dầu lọc qua khăn xô để lọc dầu trong.

Tác dụng của quả gấc đối với sức khỏe

Tăng cường thị lực

Tác dụng của quả gấc đối với sức khỏe đầu tiên có lẽ ai cũng biết là cho một đôi mắt sáng khỏe. Gấc có chứa nhiều vitamin A nên rất tốt cho mắt, giúp làm sáng mắt và chữa một số bệnh liên quan tới mắt.

Giảm cholesterol

Là một thực phẩm tốt cho những người thừa cholesterol trong máu, làm bền thành mạch, chống xơ vữa động mạch, đồng thời có khả năng giúp người sử dụng chống được bệnh tai biến, tạo ra một hệ tuần hoàn khỏe mạnh, tốt cho tim mạch và tăng cường tuổi thọ.

Nâng cao hệ miễn dịch

Trái gấc giúp nâng cao hệ miễn dịch

Nhờ lượng curcumin có trong thành phần của dầu gấc mà thực phẩm này có thể hỗ trợ người bệnh loại bỏ các gốc tự do gây ung thư đến từ thức ăn nước uống hằng ngày. Beta Caroten trong màng quả gấc còn có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ổn định hệ thần kinh

Gấc rất tốt trong việc ổn định hệ thần kinh vì trong quả gấc giàu selen, khoáng chất và các vitamin. Bên cạnh đó, có khả năng chống lại các biểu hiện của bệnh trầm cảm, một loại bệnh đang gia tăng nhiều ở trẻ nhỏ và những người chịu nhiều áp lực cuộc sống hiện nay.

Tốt trong tình dục

Vitamin A thúc đẩy quá trình tạo nên phân tử protein, tốt cho trứng và tinh trùng. Từ đó, hạn chế được tình trạng xấu trong thay đổi cấu trúc của các bộ phận sinh dục như: ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, tử cung, buồng trứng…

Phòng chống ung thư

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, hàm lượng lycopene trong quả gấc làm vô hiệu hóa 75% các chất gây ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt…

Công dụng của trái gấc còn có thể thay thế cho cả mật gấu trong điều trị một số bệnh. Vì vậy, hãy tạo chiến dịch kêu gọi con người không giết gấu lấy mật và dùng hạt gấc thay thế.

Tác dụng của quả gấc đối với bà bầu

Tác dụng của quả gấc đối với bà bầu phải kể đến lớp màng đỏ ( thịt gấc), trong 100g thịt gấc có chứa 15mg – carotene và 16mg lycopene có công dụng trị sạm nám da, chống lão hóa, trị trứng cá, khô da, rụng tóc, nổi sẩn do hoocmon cơ thể thay đổi khi mang thai.

Tác dụng của gấc ngâm mật ong

Để phát huy hết hiệu quả của trái gấc trong làm đẹp, người ta thường kết hợp với mật ong. Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để có một làn da căng mịn như mong muốn nhé!

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Gấc: 1 quả

- Mật ong: Lượng vừa đủ

- 1 chiếc lọ

Cách thực hiện

- Trước tiên, bạn cần lựa chọn gấc chín cây có màu đỏ tươi, da căng mọng thì sẽ có lượng vitamin A nhiều hơn.

- Sử dụng dao để bổ đôi gấc, cho thịt gấc vào trong một chiếc bát to.

- Bước tiếp theo, bạn rửa sạch lọ và dùng khăn lau cho khô. Xếp gấc vào bên trong lọ, rồi từ từ đổ mật ong vào cùng cho tới khi nào sâm sấp mặt gấc thì dừng lại.

Dùng nắp đậy lại thật kín, để hỗn hợp bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong vòng 3 – 5 ngày là có thể sử dụng được. Mát xa nhẹ nhàng lên mặt khoảng 30 phút mỗi tối trước khi đi ngủ và rửa lại bằng nước ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước uống từ trái gấc

Gợi ý cách làm nước uống từ trái gấc để bạn làm đẹp từ bên trong. Nước uống từ trái gấc khá ngon và lạ vị, bạn có thể làm nhiều cho cả nhà cùng dùng để hỗ trợ cho sức khỏe.

Nguyên liệu

- Giấc chín: 1 trái

- Chanh dây: 5 trái

- Đường, muối

- Dụng cụ: máy xay sinh tố, rây lọc, ly thủy tinh

Cách làm

- Gấc chọn trái đỏ chín mua về bổ đôi, tách lấy lớp màn màu đỏ và cạo hết lớp cơm mềm bên trong.

- Cho phần cơm gấc vào máy xay sinh tố với 1 ly nước lọc xay nhuyễn. Sau đó cho hỗn hợp vào nồi cùng với 1 ly nước nữa và đun sôi.

- Chanh dây cắt làm đôi và lấy phần ruột bên trong, bỏ vỏ. Cho vào chanh dây 1 chút nước sôi rồi lọc bỏ hạt, chỉ lấy nước cốt.

- Cho phần nước chanh dây vào hỗn hợp gấc đun sôi rồi thêm đường và chút muối vào khuấy đều tắt bếp để nguội.

Trái gấc có nhiều công dụng trong làm đẹp và điều trị bệnh

Như chúng ta đã thấy, công dụng của trái gấc có thể nói là đa chức năng, lại rất ngon và bổ dưỡng, có nhiều cách sử dụng từ thoa bên ngoài đến chế biến thành thức ăn, nước uống để sử dụng.