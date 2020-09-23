Công dụng của Đương Quy - Mang sức khỏe và sắc đẹp đến với chúng ta

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, Đường Quy chứa lượng Collagen dồi dào. Đây là thành phần quan trọng để bổ sung dinh dưỡng , tăng cường sức khỏe và giúp trẻ hóa, các tế bào da khỏe mạnh. Từ đây giúp cho con người khỏe khoắn, trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Đương Quy là một trong những loại thảo dược quý hiếm nhất trong Đông y. Vị thuốc này có công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc sức khỏe , sắc đẹp, sinh lý và điều trị bệnh cho con người. Đặc biệt, Đương Quy được dùng nhiều trong các đơn thuốc bồi bổ để điều trị bệnh ở chị em phụ nữ. Vì thế, nó được xem là “Nhân sâm dành cho phụ nữ”. Để tận dụng triệt để các công dụng của Đương Quy , từ xa xưa, thầy thuốc Đông y vừa bốc thuốc điều trị đồng thời hướng dẫn người bệnh sử dụng nguyên liệu này để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng.

Ngoài ra, Đương Quy còn chứa một lượng lớn hàm lượng tinh dầu như:

Bên cạnh đó, Đương Quy còn chứa nhiều hợp chất khác như courmarin, sacharid, axit amin, sterol… Và vitamin có lợi cho sức khỏe như vitamin B12, A tốt cho việc duy trì sự khỏe mạnh của quá trình trao đổi chất, các tế bào máu cùng tế bào thần kinh. Ngăn ngừa tiêu biến các tế bào hồng cầu (thiếu máu), các vấn đề ở dạ dày, ruột và tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Ligustilide: tăng cường tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, hạn chế được tình trạng co thắt mạch máu do suy nhược gây ra khiến tuần hoàn máu kém đi.

N-butylphthalide: chữa bệnh thiếu máu, cải thiện tình trạng mất ngủ, mệt mỏi, kém chú ý, kém tập trung hay dễ bị kích động.

Polysaccharide: tăng cường khả năng hệ miễn dịch, không bị mắc các bệnh thông thường do thay đổi thời tiết.

Phytoestrogen: chống viêm, ức chế bóp tử cung, giúp chị em khỏe mạnh và tự tin hơn vào bản thân.

Coumarin: có tác dụng hoạt huyết, giãn nở động mạch vành, giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh.

Đương Quy là nhân sâm tốt cho phái đẹp

Trong đó, rễ Đương Quy có hàm lượng tinh dầu nhiều nhất. Vì vậy, nó thường được dùng để chữa các bệnh thiên về hoạt huyết, ngăn ngừa tình trạng ứ huyết. Các phần khác nhau của củ Đương Quy thì sẽ có tác dụng khác nhau. Cụ thể phần trên cùng gọi là quy đầu dùng để chữa chỉ huyết, phần thân giữa gọi là quy thân dùng để bổ huyết. Ngoài ra, chúng còn được dùng làm thuốc diệt khuẩn nhẹ. Hoặc chữa đau bụng, co thắt cơ bắp và giảm triệu chứng viêm phế quản.

Vì có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nên hiện nay vị thuốc này được nhân giống, trồng nhiều ở nước ta. Loại thảo dược này phù hợp với khí hậu ẩm mát nên được trồng nhiều nhất là ở vùng núi Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình và một số tỉnh ở Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đăk Lăk… Chủ yếu trồng Đương Quy bằng cách gieo hạt.

Nếu cây sinh trưởng và phát triển tốt thì có thể thu hái vào mùa thu của năm thứ 4 sau khi gieo hạt. Người ta sẽ đào phần củ và rễ của Đương Quy về để sơ chế làm thuốc. Càng có tuổi thọ lâu thì thành phần dược tính càng tốt đối với việc điều trị bệnh và bồi bổ sức khỏe.

Đương Quy có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, Đương Quy có tính ấm, vị ngọt, hơi cay có tác dụng bổ huyết hoạt huyết, điều huyết thông kinh. Vì thế nó dùng để chủ trị bệnh thai tiền sản hậu, đau tê chân tay, tâm can huyết hư và trị nhọt lở loét, khái suyễn.

Đương hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, lao phổi

Đối với phụ nữ, sắc đẹp và sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu. Đương Quy bổ huyết giúp thoả mãn nhu cầu này. Vị thuốc này giúp kích thích miễn dịch, hoạt hóa tế bào lympho B và T, hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể.

Tăng sức đề kháng do kích thích miễn dịch, hoạt hóa tế bào lympho B và T, làm tăng sinh kháng thể. Hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể. Bên cạnh đó, nó cũng giúp điều trị rối loạn kinh nguyệt, kinh nguyệt ít, bế kinh, đau bụng kinh ở phụ nữ. Hơn thế nữa, còn có tác dụng rất tốt trong việc điều trị bệnh táo bón.

Đương Quy còn được biết đến với bí quyết giữ gìn nhan sắc và sự trẻ trung cho phái đẹp. Do có tính mát, hoạt huyết rất tốt nên có tác dụng tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng tế bào da, làm giảm tình trạng khô nứt. Đồng thời, cải thiện giúp làm trắng, loại bỏ vết nám tàn nhang hiệu quả, da luôn khỏe đẹp và hồng hào tươi tắn.

Đặc biệt, loại thảo dược này còn hỗ trợ điều trị một số căn bệnh nguy hiểm sau đây:

Cao huyết áp

Cao huyết áp là một bệnh lý mãn tính, gây ra nhiều áp lực cho tim. Đây chính là nguyên nhân của nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng như: tai biến mạch máu não, suy tim, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim… Uống Đương Quy hoặc ăn những món ăn nấu cùng vị thuốc này sẽ giúp cơ thể đạt tỷ lệ kali cao hơn so với natri, giúp trung hòa natri trong cơ thể. Như vậy, hàm lượng natri trong cơ thể sẽ ở trạng thái cân bằng, huyết áp sẽ luôn được ổn định.

Chữa lao phổi

Bệnh lao phổi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đây là căn bệnh khá nguy hiểm vì có thể lây lan khi người bệnh ho, hắt hơi ra môi trường bên ngoài. Căn bệnh này ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đương Quy được nhiều người tìm mua

Để điều trị hiệu quả căn bệnh này bạn có thể áp dụng bài thuốc từ Đương Quy, Sinh Địa, Nhân Sâm, Phục Linh, Bạch Thược, Quả Táo Chua, Cam Thảo, Dầu hạt mơ. Mỗi vị thuốc này là 1g kết hợp cùng với 5g Ngũ Vị Tử. Sau đó rửa sạch và cho vào ấm sắc trên lửa nhỏ với 600ml nước. Đến khi thuốc sắc cạn và 200ml thì ngưng. Chia thuốc làm 2 lần uống trong ngày. Bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Thông qua nhiều thì nghiệm trên động vật, chất polysacharid từ rễ Đương Quy có tác dụng phục hồi miễn dịch. Bên cạnh đó làm tăng lượng tế bào lympho T, phục hồi khả năng tạo hồng cầu của tế bào này. Hơn nữa, vị thuốc này còn làm tăng sức đề kháng, tăng chất lượng hồng cầu, giúp người bệnh cảm thấy tốt hơn, có sức bền bỉ để chống chọi với bệnh tật.

Vì vậy, để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển và đạt hiệu quả cao, bên cạnh uống thang thuốc do Thầy thuốc Đông y kê, bạn hãy tự chế biến các món ăn bổ dưỡng để bồi bổ, như là:

Đương quy hầm tim heo

Món ăn này có tác dụng giải nhiệt, cấp nước cho cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng cho người bệnh. Để nấu món này bạn cần chuẩn bị: 1 quả tim heo, 100g Đương Quy tươi, 20g Đẳng Sâm và các gia vị khác rượu trắng, mắm, muối, mì chính… Sau đó sơ chế các nguyên liệu, tim lợn rửa sạch, cắt đôi, tráng qua nước sôi rồi rửa lại với rượu, Đương Quy và Đẳng Sâm rửa sạch, nhồi vào trong quả tim heo. Sau đó khâu lại và cho vào nồi rồi thêm gừng, hành, tỏi và thêm chút rượu trắng. Hấp cách thủy đến khi gần chín thì nêm gia vị vừa ăn, đun thêm 15 phút rồi tắt bếp.

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Đương quy hầm đuôi heo

Đương Quy hầm đuôi heo là một món ăn bổ dưỡng

Để làm món này bạn cần chuẩn bị 500g đuôi heo, 200g Đương Quy và các gia vị như hạt tiêu, muối, gừng… Sau đó mang đuôi heo cạo sạch lông, rửa sạch, cắt khúc nhỏ khoảng 3-5cm, Đương Quy rửa sạch, thái sợi. Tiếp theo luộc đuôi heo đến chín thì cho Đương Quy vào hầm tiếp. Ninh cho nhừ rồi nêm nếm gia vị vừa ăn.

Những món ăn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, bạn hãy sử dụng thường xuyên hơn để tận dụng được hết công dụng của Đương Quy, mang đến hiệu quả toàn diện cho sức khỏe.