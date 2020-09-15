Uống sữa bí đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Bí đỏ là loại rau củ cực kỳ quen thuộc, được dùng làm nguyên liệu chế biến các món ăn giàu dinh dưỡng trong thực đơn hàng ngày của gia đình Việt. Trong đó, sữa bí đỏ là loại thức uống ngon miệng và dễ thực hiện, được nhiều người yêu thích. Vậy bạn có biết uống sữa bí đỏ có tác dụng gì với sức khỏe hay không? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về công dụng của sữa bí đỏ và cách làm đơn giản ngay dưới đây!

Công dụng của sữa bí đỏ đối với não bộ và tim mạch là rõ rệt nhất. Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sữa bí đỏ như axit béo omega-3, omega-6, phytosterol giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay cao huyết áp.

Thịt bí đỏ giàu hàm lượng vitamin A rất tốt cho thị giác. Bên cạnh đó, vitamin A còn tham gia vào quá trình tổng hợp protein, điều hòa hệ miễn dịch đồng thời góp phần bảo vệ và chăm sóc làn da. Ngoài ra, bí đỏ còn chứa nhiều chất xơ và vitamin C có lợi cho hệ tiêu hóa.

Sữa bí đỏ tốt cho não bộ và hệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, thành phần axit glutamic trong bí đỏ còn giúp bồi dưỡng não bộ và hệ thần kinh, đào thải amoniac độc hại. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, 100g bí đỏ có chứa 233mg axit glutamic. Chính vì vậy, việc thường xuyên uống sữa bí đỏ sẽ giúp phát triển trí óc, tăng cường khả năng tập trung trong công việc, học tập.

Hỗ trợ tăng cân

Hàm lượng chất xơ và vitamin C trong bí đỏ khá cao, giúp cơ thể hấp thu tốt các dưỡng chất khác. Bên cạnh đó, các chất này còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, quá trình tổng hợp protein diễn ra thuận lợi hơn.

Sữa bí đỏ tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Tác dụng sữa bí đỏ đối với làn da đã được nhiều chị em kiểm chứng. Bí đỏ giàu vitamin C, được xem là thần dược ngăn ngừa lão hóa da, tăng sức đề kháng cho da, tránh khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Khi bí đỏ kết hợp với sữa tươi và mật ong sẽ tạo thành một loại mặt nạ giàu axit lactic, vitamin, giúp bổ sung độ ẩm cho da, cải thiện sắc tố da, đem lại cho chị em làn da khỏe mạnh, trắng sáng.

Tốt cho xương và mắt

Lợi ích sữa bí đỏ với hệ xương và mắt là nhờ hàm lượng beta carotene dồi dào, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thị lực. Chất khoáng, canxi, natri, kali trong bí đỏ rất có lợi cho người cao tuổi và những người mắc bệnh huyết áp, cụ thể là ngăn ngừa tình trạng loãng xương, tăng huyết áp. Hơn thế nữa, hàm lượng sắt, photpho, magie, mangan, đồng, crom và các yếu tố khác còn giúp hệ xương phát triển chắc khỏe.

Sữa bí đỏ giàu khoáng chất và vitamin A tốt cho xương và mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất trigonelline và nicotinic axit trong sữa bí đỏ có tác dụng cải thiện sức đề kháng insulin, từ đó trĩ hoãn quá trình phát triển của bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, các hợp chất này còn rất hiệu quả trong việc hạ mức đường trong máu đồng thời cải thiện khả năng nạp glucose vào cơ thể.

Tuy nhiên, người bị bệnh tiểu đường cần lưu ý không nên uống sữa bí đỏ quá ngọt vì chúng tiềm ẩn các tác hại không mong muốn đối với cơ thể.

Cách làm sữa bí đỏ cực đơn giản

Bước 1: Sơ chế bí đỏ

Dùng dao bào gọt sạch vỏ bí rồi cắt quả bí thành 4 phần.

Dùng muỗng nạo bỏ hết phần ruột bên trong. Rửa sạch bí với nước rồi để ráo.

Cắt nhỏ bí đỏ thành các miếng vuông với kích thước như nhau. Cắt càng nhỏ thì việc hấp bí và xay nhuyễn càng dễ dàng.

Cắt nhỏ bí đỏ thành các miếng vuông với kích thước như nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Hấp bí đỏ

Lấy xửng hấp ra, thêm nước và một chút muối vào trong nồi để giúp bí nhanh mềm hơn.

Tiếp theo, cho bí vào nồi, đậy nắp lại rồi hấp chín.

Khi bí đã chín mềm, lấy bí ra ngoài và để nguội.

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Bước 3: Xay bí đỏ

Xay nhuyễn bí đỏ đã hấp bằng máy sinh tố, đổ thêm sữa tươi không đường, nước cốt dừa và sữa đặc vào xay đều.

Tiếp theo, dùng rây lọc hỗn hợp vừa xay thu được phần sữa sánh mịn nhất.

Xay nhuyễn bí đỏ đã hấp bằng máy sinh tố - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Nấu sữa bí đỏ

Đổ hỗn hợp trên vào 1 chiếc nồi lớn, bật lửa nhỏ. Khi đun, hãy thường xuyên khuấy đều tránh làm cháy sữa.

Khi thấy sữa sôi, bạn hãy tắt bếp rồi nêm lại cho vừa miệng. Nếu thích uống ngọt, bạn hãy thêm một chút sữa đặc hoặc đường tùy thích.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi sữa bí đỏ có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp. Mong rằng qua bài viết, bạn có thể chăm chỉ vào bếp và làm món sữa bí đỏ cho cả nhà cùng thưởng thức để tăng cường sức khỏe.