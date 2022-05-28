Có thể bạn chưa biết: Giấc ngủ đối với người ở độ tuổi trung niên quan trọng hơn cả chế độ ăn và hoạt động thể chất

Sức khỏe 28/05/2022 10:16

Nếu bạn không duy trì 'sức khỏe giấc ngủ' sẽ ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ. Giấc ngủ đôi khi còn quan trọng hơn chế độ ăn uống và tập thể dục vì nó tác động rất lớn đến chức năng của não bộ và sức khỏe tâm thần. Hãy cùng tìm hiểu giấc ngủ có vai trò thế nào đối với người ở độ tuổi trung niên, khi cơ thể có nhiều thay đổi nhé.

Thời lượng ngủ thích hợp của người trung niên là 7 tiếng

Theo một nghiên cứu, 7 tiếng là thời gian lý tưởng cho một giấc ngủ chất lượng đối với người trung niên để đảm bảo các chức năng não bộ và sức khỏe tâm thần. Phần não bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi giấc ngủ tác động trực tiếp đến trung tâm đảm nhận chức năng ghi nhớ. Ngủ quá lâu hoặc không đủ giấc có thể làm suy giảm các vùng não liên quan đến chức năng ghi nhớ.

Bộ não cố gắng giữ cho mình 'khỏe mạnh' bằng cách loại bỏ các chất độc tích tụ trong ngày khi ngủ. Tuy nhiên, trong trường hợp người đến tuổi trung niên, chất lượng giấc ngủ có thể bị suy giảm do hoạt động của các hormone. Nó có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ và thậm chí cản trở giấc ngủ. 

Có thể bạn chưa biết: Giấc ngủ đối với người ở độ tuổi trung niên quan trọng hơn cả chế độ ăn và hoạt động thể chất - Ảnh 1

Có một giấc ngủ ngon là yếu tố quan trọng nhất 

Thói quen ngủ không sâu giấc có thể dẫn đến tình trạng tích tụ protein amyloid trong não. Đây là một yếu tố nguy cơ của bệnh Alzheimer. Nếu bạn không có một giấc ngủ ngon, bạn không thể đào thải các chất độc hại trong não. Thời gian ngủ quá dài trên 9 tiếng cũng có thể liên quan đến chất lượng giấc ngủ. 

Tuổi trung niên cần quan tâm nhiều hơn đến 'sức khỏe giấc ngủ' 

Bạn nên tự tạo cho mình thói quen tốt để có một giấc ngủ ngon. Nên hạn chế ăn khuya khiến cơ thể mắc phải những bệnh không mong muốn và tập thể dục thường xuyên vào buổi tối sớm. Ngoài ra, bạn nên tắm bằng nước ấm và uống sữa ấm sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Bạn cũng nên tránh nhìn điện thoại thông minh trong thời gian dài trên giường. 

Vì vậy, có thể nói đối với người trung niên, sức khỏe giấc ngủ có thể quan trọng hơn cả chế độ ăn uống và tập thể dục hằng ngày. 

Theo Kormedi.com

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