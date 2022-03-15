Bạn có biết rằng môi trường ngủ của bạn cũng có thể tăng nguy cơ khiến bạn mắc hàng loạt căn bệnh nguy hiểm. Hãy cùng tìm hiểu xem các chuyên gia khuyến cáo môi trường ngủ như thế nào là an toàn và hợp lý

Tắt đèn là điều quan trọng đối với hầu hết mọi người. Giờ đây, các chuyên gia tại Northwestern Medicine ở Chicago, Mỹ, cho biết nó cũng có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Học viện khoa học quốc gia cho thấy nhiều người tiếp xúc với ánh sáng nhân tạo trong khi ngủ. Nguồn ánh sáng này có thể là từ đèn, ti vi hoặc bóng đèn truyền thống. Các chuyên gia phát hiện ra rằng ngay cả việc sử dụng ánh sáng xung quanh thay vì bật đèn chính, cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Khoảng 40% mọi người ngủ với một số loại ánh sáng, cho dù đó là tivi hay đèn. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Phyllis Zee, trưởng khoa y học giấc ngủ tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern và là bác sĩ Y học Tây Bắc cho biết mọi người nên tránh hoặc giảm thiểu việc sử dụng ánh sáng trong khi ngủ. Cô giải thích:Kết quả từ nghiên cứu này chứng minh rằng chỉ một đêm tiếp xúc với ánh sáng phòng vừa phải trong khi ngủ có thể làm suy giảm lượng glucose và điều tiết tim mạch, là những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, tiểu đường và hội chứng trao đổi chất. Các bệnh về tim và tuần hoàn là nguyên nhân của 1/4 tổng số ca tử vong ở Anh, vì chúng có thể dẫn đến đột quỵ và suy tim.

Hơn 4,9 triệu người ở Anh mắc bệnh tiểu đường, và 13,6 triệu người nữa cũng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim, đột quỵ, nhiễm trùng chân và giảm thị lực. Các chuyên gia cho biết việc bật đèn khi bạn đang ngủ sẽ khiến nhịp tim của bạn tăng lên, do đó khiến cơ thể bạn khó nghỉ ngơi hơn. Họ nói rằng ngay cả khi bạn đang ngủ, hệ thống thần kinh tự chủ của bạn đã được kích hoạt. "Điều đó thật tệ. Thông thường, nhịp tim của bạn cùng với các thông số tim mạch khác thấp hơn vào ban đêm và cao hơn vào ban ngày." Các chuyên gia đã cảnh báo, ngủ với ánh sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, Những nguy cơ tiềm ẩn Nguy cơ bệnh tiểu đường Các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Khi phân tích những người tham gia, họ phát hiện ra rằng tình trạng kháng insulin xảy ra vào buổi sáng sau khi mọi người ngủ trong phòng có ánh sáng. Kháng insulin là khi các tế bào trong cơ, mỡ và gan của bạn không phản ứng tốt với insulin và không thể sử dụng glucose từ máu của bạn để làm năng lượng. Để giải quyết vấn đề này, tuyến tụy của bạn sau đó tạo ra nhiều insulin hơn, khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên theo thời gian. Để thu thập kết quả, các chuyên gia đã cho những người tham gia tiếp xúc với ánh sáng vừa phải và mờ trong suốt một đêm. Họ nói rằng việc tiếp xúc vừa phải khiến những người tham gia rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Tiến sĩ Zee nói thêm: "Ngoài giấc ngủ, dinh dưỡng và tập thể dục, tiếp xúc với ánh sáng vào ban ngày là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe, nhưng vào ban đêm, chúng tôi cho thấy rằng ngay cả cường độ ánh sáng thấp cũng có thể làm suy giảm nhịp tim và sức khỏe nội tiết." Những phát hiện này đặc biệt quan trọng đối với những người sống trong xã hội hiện đại, nơi việc tiếp xúc với ánh sáng ban đêm trong nhà và ngoài trời ngày càng phổ biến Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3 cách bạn cần làm để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh khi đang ngủ Tiến sĩ Zee cho biết có ba điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ mắc bệnh trong khi bạn ngủ. Không bật đèn: Tiến sĩ Zee cho biết nếu bạn cần bật đèn (mà người lớn tuổi có thể muốn để an toàn), hãy đặt nó thành đèn mờ gần sàn nhà hơn. Màu sắc giúp ích: Cô ấy giải thích rằng màu sắc rất quan trọng. Màu hổ phách hoặc ánh sáng đỏ / cam ít kích thích não hơn. Đừng sử dụng ánh sáng trắng hoặc xanh lam và để xa người đang ngủ Tắt điện: nếu bạn không thể kiểm soát được ánh sáng từ bên ngoài, Tiến sĩ Zee cho biết bạn nên tắt điện hoặc sử dụng mặt nạ che mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-canh-bao-dung-bien-giac-ngu-cua-ban-tro-thanh-nguyen-nhan-cho-loat-can-benh-nguy-hiem-chet-nguoi-nay-455953.html