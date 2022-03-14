Mất ngủ khó chịu vì những cơn đau răng ban đêm 'hoành hành', đây sẽ là những giải pháp tối ưu cứu trợ bạn giảm đau hiệu quả

Có một số biện pháp khắc phục có thể giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhõm và dễ ngủ, bao gồm uống thuốc giảm đau hoặc chườm lạnh hoặc thậm chí là đinh hương để giảm cơn đau răng vào ban đêm.

Sâu răng xảy ra khi axit và vi khuẩn phá vỡ men răng và ăn mòn các mô mỏng manh bên trong răng. Điều này có thể làm lộ dây thần kinh, gây ra các cơn đau từ nhẹ đến nặng.

Sâu răng là một nguyên nhân rất phổ biến gây đau răng. Sâu răng có thể dẫn đến đau răng, hư răng nếu một người không được điều trị.

Nhiễm trùng xoang cũng có thể gây đau răng ở một số người. Các triệu chứng như đau và áp lực do nhiễm trùng có thể đau nhiều hơn vào ban đêm.

Các nguyên nhân tiềm ẩn khác gây đau răng bao gồm:

mất trám

áp xe răng

chấn thương hàm

sắp mọc răng khôn hoặc răng trưởng thành

thức ăn mắc kẹt trong răng hoặc nướu

nghiến răng vào ban đêm

bệnh nướu răng

Tại sao một số răng đau hơn vào ban đêm?

Răng có thể đau vào ban ngày, nhưng chúng có thể trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm.

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Một lý do mà điều này có thể xảy ra là vì khi một người nằm xuống, máu sẽ dồn lên đầu. Lượng máu tăng thêm trong khu vực này có thể làm tăng cảm giác đau và áp lực mà mọi người cảm thấy do đau răng.

Một lý do khác khiến nhiều cơn đau nhức trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm là vì có ít sự phân tâm hơn. Vì không có gì khác để tập trung vào nhưng cơn đau răng, một người có thể cảm thấy khó đi vào giấc ngủ.

9 cách chữa đau răng vào ban đêm

Điều trị đau răng vào ban đêm có thể khó khăn hơn, vì không có nhiều điều khiến người bệnh phân tâm khỏi cơn đau. Tuy nhiên, mọi người có thể thử các phương pháp sau để giảm đau:

1. Thuốc uống giảm đau

Thuốc uống giảm đau có thể giúp điều trị cơn đau răng vào ban đêm.

Dùng thuốc giảm đau không kê đơn như acetaminophen (Tylenol) hoặc ibuprofen (Advil) là một cách nhanh chóng, đơn giản đối với nhiều người để giảm đau răng từ mức độ nhẹ đến trung bình một cách hiệu quả. Luôn duy trì liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

Nếu cơn đau răng nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên đến gặp nha sĩ và nói chuyện với họ về các loại thuốc giảm đau mạnh hơn.

2. Chườm lạnh

Chườm lạnh có thể giúp làm dịu cơn đau răng.

Chườm túi đá được bọc trong khăn vào vùng bị ảnh hưởng của khuôn mặt hoặc hàm giúp co mạch máu ở khu vực đó, có thể giảm đau để người bệnh đi vào giấc ngủ.

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Chườm lạnh lên vùng đó trong 15–20 phút vài giờ một lần vào buổi tối cũng có thể giúp ngăn ngừa cơn đau khi đi ngủ.

3. Kê cao đầu khi nằm

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Máu tụ ở đầu có thể gây thêm đau và viêm. Đối với một số người, kê cao đầu bằng một hoặc hai chiếc gối bổ sung có thể làm giảm cơn đau đủ để họ đi vào giấc ngủ.

4. Thuốc mỡ bôi

Một số loại thuốc mỡ cũng có thể giúp giảm đau nhức răng. Các loại gel và thuốc mỡ gây tê không kê đơn có chứa các thành phần như benzocain có thể làm tê khu vực này.

Tuy nhiên, benzocain không thích hợp sử dụng cho trẻ nhỏ.

5. Xúc miệng bằng nước muối

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Súc miệng bằng nước muối đơn giản là cách chữa đau răng phổ biến tại nhà.

Nước muối là một tự nhiên kháng khuẩn, vì vậy nó có thể làm giảm viêm. Nó cũng sẽ giúp bảo vệ răng bị tổn thương khỏi nhiễm trùng.

Súc miệng bằng nước muối cũng có thể giúp loại bỏ các mảnh vụn thức ăn hoặc mảnh vụn mắc kẹt trong răng hoặc nướu.

6. Xúc miệng bằng nước xúc miệng chứa hydro peroxit

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Viêm nha chu là một bệnh nhiễm trùng nướu răng nghiêm trọng thường xảy ra do vệ sinh răng miệng kém. Nó có thể gây ra các vấn đề như đau nhức, chảy máu nướu răng và răng lung lay trong hốc.

Súc miệng bằng nước súc miệng có hydrogen peroxide giúp giảm mảng bám và các triệu chứng của viêm nha chu.

Mọi người nên luôn luôn pha loãng hydrogen peroxide cấp thực phẩm với lượng nước bằng nhau. Xúc dung dịch trong miệng, nhưng không nuốt nó.

Phương pháp này không thích hợp cho trẻ em, vì có nguy cơ trẻ có thể vô tình nuốt phải hỗn hợp.

7. Trà bạc hà

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Ngậm trà bạc hà hoặc ngậm túi trà bạc hà cũng có thể giúp giảm đau tạm thời do đau răng.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng bạc hà có chứa các hợp chất kháng khuẩn và chống oxy hóa. Menthol, một thành phần hoạt tính trong bạc hà, cũng có thể có tác dụng làm tê nhẹ các vùng nhạy cảm.

8. Đinh hương

Eugenol, một trong những hợp chất chính trong đinh hương có thể làm giảm đau răng. Kết quả của một thử nghiệm lâm sàng năm 2015 chỉ ra rằng những người bôi eugenol vào nướu và răng sau khi nhổ răng sẽ ít bị đau và viêm hơn trong quá trình lành thương.

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Eugenol hoạt động như một loại thuốc giảm đau khi nó làm tê khu vực này. Để sử dụng đinh hương cho chứng đau răng, hãy ngâm đinh hương trong nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, bôi hỗn hợp lên răng, hoặc cho vào túi trà rỗng và ngậm vào miệng.

Ngoài ra, bạn có thể nhai hoặc ngậm một nhánh đinh hương nhẹ nhàng rồi để gần chiếc răng đau có thể giúp giảm đau.

Đây không phải là một phương thuốc thích hợp cho trẻ em, vì chúng có thể nuốt quá nhiều đinh hương. Những cây đinh hương đơn lẻ có thể có gai nhọn và gây đau đớn nếu trẻ nuốt chúng.

9. Tỏi

Tỏi là một nguyên liệu phổ biến trong gia đình mà một số người sử dụng để giảm đau nhức răng.

Tác dụng kháng khuẩn của tỏi có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn trong miệng.

Allicin, là hợp chất chính trong tỏi, có tác dụng kháng khuẩn mạnh mẽ có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn trong miệng dẫn đến sâu răng và đau răng.

Chỉ cần nhai một nhánh tỏi và để nó ở gần răng có thể giúp giảm đau. Điều đó nói lên rằng, mùi vị của tỏi sống có thể quá mạnh đối với một số người, vì vậy đây có thể không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả mọi người.

Khi nào bạn nên đến gặp nha sĩ

Nha sĩ có thể đề nghị dùng thuốc kháng sinh nếu có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào trong miệng.

Những người bị đau răng vào ban đêm nên đến gặp nha sĩ càng sớm càng tốt. Bất kỳ biện pháp khắc phục tại nhà chỉ để giảm bớt tạm thời.

Nếu cơn đau răng cũng đi kèm với các dấu hiệu nhiễm trùng khác, một người có thể cần dùng thuốc kháng sinh để loại bỏ nhiễm trùng.

Khi răng bị nứt hoặc sâu gây đau, một người nên đến gặp nha sĩ. Họ sẽ có thể tìm ra một giải pháp lâu dài.

Bỏ qua các dấu hiệu của sâu răng, chẳng hạn như răng đau, có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn, bao gồm áp xe, bệnh nướu răng và rụng răng.

Theo Medical News Today