Ngủ ngáy: Tưởng chừng vô hại nhưng hóa ra lại tiềm ẩn nhiều mối 'hiểm họa' cho sức khỏe

Sức khỏe 13/03/2022 15:07

Bạn đã quá quen với việc chồng hoặc người thân của mình có thói quen ngáy liên tục khi ngủ? Bạn cho rằng điều đó là hoàn toàn bình thường? Mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo rằng "nên thận trọng với 8 dấu hiệu cho thấy rằng việc ngủ ngáy của người thân bạn là rất nguy hiểm cho sức khỏe"

Ngáy là điều phổ biến và hầu hết thời gian nó sẽ không có gì nghiêm trọng - nhưng đôi khi nó có thể là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe nguy hiểm tiềm ẩn

Nếu đối phương của bạn nghe như thể họ đang ở trong Công viên kỷ Jura vào lúc nửa đêm, thì nguyên nhân thường là do lưỡi, miệng, cổ họng hoặc đường thở trong mũi của bạn rung lên khi bạn thở. NHS nói rằng điều này xảy ra bởi vì những phần này của cơ thể bạn thư giãn và thu hẹp lại khi bạn đang ngủ. Có một số yếu tố giải thích tại sao đối phương của bạn có thể là người ngủ ngáy, vì vậy bạn nên giải quyết vấn đề này trước tiên. Đó có thể là do họ thừa cân, hút thuốc, uống quá nhiều rượu hoặc nằm ngửa khi ngủ

Phó giáo sư y học lâm sàng tại Trường Y Keck thuộc Đại học Nam California, Tiến sĩ Raj Dasgupta cho biết có tám điều bạn cần lưu ý khi nói đến chứng ngủ ngáy của bạn đời. Đối với mỗi vấn đề dưới đây mà đối phương của bạn gặp phải, bạn có thể ghi lại điểm của một trong những vấn đề dưới đây. Nếu họ có từ năm đến tám vấn đề trong số này thì bạn nên gặp bác sĩ đa khoa của mình

Ngủ ngáy: Tưởng chừng vô hại nhưng hóa ra lại tiềm ẩn nhiều mối 'hiểm họa' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

1.Tiếng lớn:

Mặc dù có vẻ rõ ràng, nhưng Tiến sĩ Dasgupta nói rằng một trong những dấu hiệu chính mà đối phương của bạn cần giải quyết là chứng ngáy ngủ có thể được nghe thấy từ phòng khác hay không - thông qua một cánh cửa đóng. Ông nói với CNN: "Một số người bạn cùng giường mô tả rất rõ bệnh nhân của tôi bị chứng ngưng thở khi ngủ, mô tả tiếng ngáy của người thân của họ như đang nghe tiếng gấu sắp chết hoặc cảnh trong Công viên kỷ Jura"

2. Cảm thấy mệt mỏi

Những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ thường sẽ cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày. Ngưng thở khi ngủ là một tình trạng xảy ra khi ngủ khiến nhịp thở liên tục ngừng lại và bắt đầu lại khi bạn đang ngủ. Các triệu chứng chính là cảm thấy rất mệt mỏi, khó tập trung và thay đổi tâm trạng, NHS cho biết. Nếu bạn buồn ngủ vào giờ nghỉ trưa hoặc bất kỳ lúc nào khi bạn đang ở trong trạng thái thư giãn - chẳng hạn như xem tivi, thì bạn có thể cần đến gặp bác sĩ. Điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ vì ngưng thở khi ngủ là một tình trạng nguy hiểm

3. Không có lưu thông khí:

Nhiều người không biết mình ngủ ngáy vào ban đêm - ngoài những người thức dậy thở hổn hển vì không có đủ không khí lưu thông. Tiến sĩ Dagupta cho biết chứng ngưng thở theo quan sát còn tồi tệ hơn cả ngủ ngáy và là một dấu hiệu đáng báo động. Chứng kiến ​​người bạn đời của bạn ngừng thở, thở hổn hển và ngáy không bình thường và đó là điều cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa

4. Huyết áp cao

Huyết áp cao là một tình trạng phổ biến và có thể gây khó thở, NHS cho biết. Những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thường sẽ bị huyết áp cao do cơ thể bị căng thẳng. Khi bạn ngừng thở trong khi ngủ, hệ thần kinh sẽ kích hoạt và làm tăng huyết áp của bạn, giải phóng các hormone căng thẳng và dần dần cũng sẽ làm tăng huyết áp của bạn theo thời gian

5. Cân nặng:

NHS nói rằng những người thừa cân sẽ thường xuyên ngủ ngáy. Họ khuyến nghị nếu chứng ngủ ngáy của một người ngày càng trầm trọng - thì họ hãy thử giảm cân. Những người bị chứng ngưng thở khi ngủ thường thừa cân và phải vật lộn với giấc ngủ của mình vì áp lực thêm mà trọng lượng trong miệng gây ra trên lưỡi và cổ. Điều này làm cho việc thở khó khăn hơn

6. Tuổi tác:

Tất cả chúng ta đều có những kỷ niệm đẹp khi nhìn ông bà hoặc cha mẹ của mình ngủ và ngáy to trên ghế sofa sau bữa trưa Chủ nhật căng thẳng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trương lực cơ yếu đi khi chúng ta già đi - với các chuyên gia nói rằng trên 50 tuổi có thể là một dấu hiệu cảnh báo khi bạn ngủ ngáy. Tuy nhiên, những nghiên cứu này chỉ ra rằng các trường hợp ngưng thở khi ngủ nhẹ hơn ở người cao tuổi.

7. Kích thước cổ:

Tiến sĩ Dasgupta nói rằng chu vi cổ lớn hơn là một dấu hiệu chính của chứng ngưng thở khi ngủ và có một quy tắc chung để đo lường nguy cơ của người thân. Quy tắc ngón tay cái luôn là kích thước cổ áo lớn hơn 17 inch (43cms) đối với nam và lớn hơn 16 inch (40,6cms) đối với nữ sẽ khiến bạn có nguy cơ ngưng thở khi ngủ cao hơn

8. Giới tính:

Các chuyên gia nói rằng giới tính của bạn khi sinh ra có thể tạo nên sự khác biệt trong việc bạn có bị chứng ngưng thở khi ngủ hay không. Tiến sĩ Dasgupta cho biết nam giới có nhiều nguy cơ hơn vì họ mang nhiều mỡ phần trên cơ thể hơn phụ nữ. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng phụ nữ cũng có nguy cơ mắc bệnh sau khi mãn kinh.

Những điều bạn cần làm để giúp người bạn đời của mình thoát khỏi chứng ngáy khi ngủ

Nếu đối phương của bạn ngủ ngáy quá nhiều, có những điều bạn có thể làm để giải quyết vấn đề này. NHS khuyến nghị các biện pháp dưới đây:

  • Giảm cân: Nếu bạn thừa cân, hãy thử tập thể dục và ăn kiêng lành mạnh để giảm cân.Những người thừa cân có thể có thêm các mô trong cổ họng góp phần gây ra chứng ngủ ngáy
  • Thay đổi tư thế: Thay đổi kiểu ngủ và ngủ nghiêng về phía bạn chứ không phải nằm ngửa
  • Di chuyển: Nâng đầu giường lên khoảng 4 inch
  • Ngừng hút thuốc và cắt giảm lượng cồn tiêu thụ
  • Xử lý: Miếng dán nhỏ mũi hoặc dụng cụ làm giãn mũi bên ngoài
  • Làm thông mũi: Điều trị nghẹt mũi hoặc tắc nghẽn - nếu bạn bị nghẹt mũi, hãy làm sạch mũi
  • Điều chỉnh: Điều chỉnh thói quen ngủ của bạn. Người lớn nên ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm
  • Giảm bớt: Xem lại những gì bạn đã ăn trước khi đi ngủ. Ăn nhiều bữa hoặc một số thực phẩm như sữa có thể gây ngủ ngáy
  • Tập thể dục: Hãy thử một bài tập chống ngáy ngủ - Tập thể dục miệng và lưỡi của bạn
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