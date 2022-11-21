Chuyên gia cảnh báo: Đốm đỏ trong mắt có thể là dấu hiệu của huyết áp cao cực nguy hiểm

Nếu huyết áp của bạn quá cao, có thể có một số triệu chứng cần chú ý và được bác sĩ kiểm tra. Một nếu những điều này có thể được phát hiện từ mắt.

Một trong những điều nguy hiểm nhất của tăng huyết áp là bạn có thể không biết mình mắc bệnh này. Điều này là do nó hầu như không có bất kỳ triệu chứng nào, cho đến khi tình trạng trở nên quá nghiêm trọng. Cách tốt nhất để nhận biết bệnh cao huyết áp là thường xuyên theo dõi. Bạn cũng có thể kiểm tra nó ở nhà.

Đốm đỏ ở trước mắt có thể là dấu hiệu của huyết áp cao . Đây có thể là do các mạch máu bị vỡ. Tốt nhất là bạn nên đi kiểm tra mắt, đặc biệt nếu mắt vẫn đỏ trong một thời gian.

Huyết áp cao cũng có thể dẫn đến các biến chứng về thị lực. Nó có thể dẫn đến một tình trạng gọi là bệnh võng mạc do tăng huyết áp, trong đó thành mạch máu dày lên và hạn chế lưu lượng máu. Võng mạc cũng có thể sưng lên và các mạch máu có thể bị rò rỉ.

Các triệu chứng khác của huyết áp cao

Ngoài các dấu hiệu ở mắt, các triệu chứng khác của huyết áp cao bao gồm:

Tưc ngực

Khó thở

Máu trong nước tiểu

Ngực, cổ hoặc tai của bạn khó chịu

Nhức đầu dữ dội

Chảy máu cam

Mệt mỏi

Yếu tố rủi ro

Điều quan trọng là phải biết về các yếu tố có thể khiến bạn có nguy cơ bị cao huyết áp. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp để ngăn ngừa huyết áp cao ngay từ đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thừa cân hoặc không tập thể dục đầy đủ, thì bạn có nguy cơ cao bị huyết áp cao. Ăn quá nhiều muối và không ăn đủ trái cây và rau quả cũng khiến bạn gặp nguy hiểm. Các yếu tố rủi ro khác bao gồm uống quá nhiều rượu hoặc cà phê và hút thuốc. Tuổi cao hơn như trên 65 tuổi và có tiền sử gia đình bị huyết áp cao có nghĩa là bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bị huyết áp cao. Ngủ không đủ giấc hoặc giấc ngủ bị xáo trộn cũng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm.

Đo huyết áp

Huyết áp được đo bằng hai con số :huyết áp tâm thu, là số cao hơn và huyết áp tâm trương, là số thấp hơn.

Huyết áp cao được coi là khi số đo của bạn là 140/90 milimét thủy ngân (mmHg) hoặc cao hơn. Hoặc nếu bạn trên 80 tuổi, thì 150/90 mmHg hoặc cao hơn được coi là huyết áp quá cao.

Điều quan trọng cần lưu ý là huyết áp lý tưởng thường được cân nhắc giữa 90/60mmHg và 120/80mmHg. Thường xuyên kiểm tra mức HA của bạn và thực hiện các bước cần thiết để duy trì mức lý tưởng.

Mẹo giảm huyết áp cao

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo điều chỉnh lối sống lành mạnh và thiết thực để giảm mức huyết áp cao và trở nên khỏe mạnh hơn.

Giảm lượng muối bạn ăn

Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm thực phẩm tự nhiên, địa phương và theo mùa

Ngừng hoặc cắt giảm tiêu thụ rượu

Giảm cân nếu bạn đang thừa cân

Nhớ tập thể dục hàng ngày

Giảm tiêu thụ caffein

Từ bỏ hút thuốc

Theo Times of India