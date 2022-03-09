Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tặng miễn phí 200.000 viên thuốc đặc trị Covid Molnupiravir cho người nghèo

Sức khỏe 09/03/2022 09:00

Theo đó, những bệnh nhân nhiễm Covid-19 là hộ nghèo, có đơn thuốc của bác sĩ, cùng chứng nhận hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ 100% miễn phí liệu trình thuốc điều trị Covid-19 tại gần 500 nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc.

Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tặng miễn phí 200.000 viên thuốc đặc trị Covid Molnupiravir cho người nghèo - Ảnh 1
Hoạt động Miễn phí thuốc trị covid cho người nghèo tiếp tục là lời cam kết đồng hành và hỗ trợ vì sức khỏe cộng đồng của FPT Long Châu

Người nghèo luôn là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng khi dịch bệnh bùng phát. Hạn chế về điều kiện kinh tế khiến người nghèo càng khó có cơ hội tiếp cận với nguồn thuốc tốt, dẫn đến bệnh nặng và kéo dài thời gian điều trị. Hiểu được điều đó, FPT Long Châu đã nhanh chóng triển khai chương trình tặng miễn phí 100% liệu trình thuốc điều trị Covid-19, thành phần chứa hoạt chất Molnupiravir, dành riêng cho hộ nghèo. Người bệnh sẽ được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn những kiến thức chuẩn trong việc sử dụng thuốc điều trị và chăm sóc sức khỏe trong thời gian cách ly tại nhà. 

Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tặng miễn phí 200.000 viên thuốc đặc trị Covid Molnupiravir cho người nghèo - Ảnh 2
Chỉ cần có đơn thuốc của bác sĩ, cùng chứng nhận hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ 100% miễn phí liệu trình thuốc điều trị Covid-19 tại gần 500 nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc.

Hoạt động Miễn phí thuốc trị covid cho người nghèo tiếp tục là lời cam kết đồng hành và hỗ trợ vì sức khỏe cộng đồng của FPT Long Châu, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc tốt và điều trị nhanh chóng, nhất là trong thời điểm có nguy cơ bùng dịch cao tại nhiều tỉnh thành. 

Bà Phan Thanh Uyên - Giám đốc Marketing hệ thống nhà thuốc Long Châu chia sẻ: “Chương trình lần này đặc biệt hướng tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi trao tặng thuốc điều trị Covid tốt để giúp họ nhanh chóng bình phục, có thể quay lại công việc nhanh nhất, cải thiện cuộc sống trong tương lai. Đây là hoạt động trong chiến dịch “Long Châu sẻ chia” mà chúng tôi đã bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2021 và cam kết duy trì lâu dài, là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của FPT Long Châu”.

Trước đó, vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, FPT Long Châu cũng là đơn vị đầu tiên đưa lên kệ thuốc trị Covid, chứa hoạt chất Molnupiravir, chính hãng đầu tiên tại Việt Nam với giá chỉ 250.000 đồng cho một liệu trình tại gần 500 nhà thuốc thuộc hệ thống trên toàn quốc. Hệ thống luôn cam kết tạo mọi điều kiện cho mọi người dân có cơ hội tiếp cận thuốc tốt với giá tốt, giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế và thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tặng miễn phí 200.000 viên thuốc đặc trị Covid Molnupiravir cho người nghèo - Ảnh 3
Chương trình “Long Châu Sẻ Chia” năm 2021.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên Công ty Bán lẻ FPT, chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc kê đơn, không kê đơn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trang thiết bị y tế và nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh, bổ trợ và chăm sóc sức khoẻ. 

Khách hàng có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 6928; hoặc tải ứng dụng Nhà Thuốc Long Châu tại: https://longchau.page.link/PR để được tư vấn thêm.

 

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Từ khóa:   nhà thuốc Long Châu FPT Long Châu COVID-19

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