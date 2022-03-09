Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu tặng miễn phí 200.000 viên thuốc đặc trị Covid Molnupiravir cho người nghèo

Hoạt động Miễn phí thuốc trị covid cho người nghèo tiếp tục là lời cam kết đồng hành và hỗ trợ vì sức khỏe cộng đồng của FPT Long Châu

Người nghèo luôn là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng khi dịch bệnh bùng phát. Hạn chế về điều kiện kinh tế khiến người nghèo càng khó có cơ hội tiếp cận với nguồn thuốc tốt, dẫn đến bệnh nặng và kéo dài thời gian điều trị. Hiểu được điều đó, FPT Long Châu đã nhanh chóng triển khai chương trình tặng miễn phí 100% liệu trình thuốc điều trị Covid-19, thành phần chứa hoạt chất Molnupiravir, dành riêng cho hộ nghèo. Người bệnh sẽ được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn những kiến thức chuẩn trong việc sử dụng thuốc điều trị và chăm sóc sức khỏe trong thời gian cách ly tại nhà.

Chỉ cần có đơn thuốc của bác sĩ, cùng chứng nhận hộ nghèo, sẽ được hỗ trợ 100% miễn phí liệu trình thuốc điều trị Covid-19 tại gần 500 nhà thuốc FPT Long Châu trên toàn quốc .

Hoạt động Miễn phí thuốc trị covid cho người nghèo tiếp tục là lời cam kết đồng hành và hỗ trợ vì sức khỏe cộng đồng của FPT Long Châu, để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận nguồn thuốc tốt và điều trị nhanh chóng, nhất là trong thời điểm có nguy cơ bùng dịch cao tại nhiều tỉnh thành.