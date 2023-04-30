Chưa tới 30 tuổi tóc đã lốm đốm bạc: Liệu có đáng lo?

Tóc bạc thường gặp ở những người cao tuổi, song giờ đây, hiện tượng tóc bạc sớm lại trở nên thường gặp ở những người trẻ tuổi. Điều đó có đáng lo ngại?

Hiểu nhanh về tình trạng tóc bạc sớm Thực tế, màu tóc đen hoặc nâu của chúng ta được hình thành nhờ các hắc sắc tố melanin dạng sợi. Chúng được sản sinh bởi các tế bào melanocyte trong nang tóc. Ngoài ra, trong tóc cũng có chứa albumin, giúp duy trì độ chắc khỏe, sáng bóng. Tình trạng tóc bạc sớm xảy ra khi nang tóc không có đủ lượng melanin cần thiết hoặc chức năng albumin bị rối loạn. Bên cạnh đó, sự tích tụ của thành phần chất tẩy dùng khi nhuộm tóc – hydrogen peroxide trong tóc cũng có thể làm phá hủy các sắc tố melanin và khiến tóc bạc màu sớm.

Hiện tượng tóc bạc sớm xảy ra khi cơ thể ngừng sản xuất ra melanin hoặc chức năng của albumin bị rối loạn, làm cho tóc bị bạc đi và mất đi màu sắc ban đầu của mình. Có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng này, ví dụ như: di truyền, thói quen hút thuốc lá, stress, chế độ ăn thiếu hụt dưỡng chất, thường xuyên sử dụng hóa chất cho tóc,… Ngoài ra nó cũng xảy ra do một số bệnh lý như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp hoặc tuyến yên,… Ảnh minh họa: Internet Phải làm gì khi tóc bạc sớm? Một số người thấy có tóc bạc thì hay nhổ đi, việc nhổ tóc bạc có thể áp dụng trong trường hợp tóc bạc dưới 10%. Tuy nhiên, nếu xét về chu kỳ tóc thì chúng tôi thường khuyên không nên nhổ tóc bạc. Bởi lẽ một lần nhổ tóc bạc, nghĩa là bạn mất đi một chu kỳ mọc tóc, sau này, tóc sẽ bị thưa. Sau vài chu kỳ nhổ, nang tóc bị tổn thương, mất chức năng hoạt động, làm chu kỳ tóc ít đi khiến tóc càng mỏng, thưa hơn. Hơn nữa, tóc mọc sau đó từ vùng nang này gần như lại tiếp tục bạc. Có những người nhổ tóc bạc hói cả mảng đầu, rất ảnh hưởng thẩm mỹ.

Ảnh minh họa: Internet Nhuộm tóc là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên cần lựa chọn loại thuốc nhuộm tóc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn. Hầu hết các trường hợp tóc bạc sớm đều không gây nguy hiểm. Tuy nhiên chúng lại có thể làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của nhiều người. Chính vì vậy, làm sao để trị tóc bạc sớm là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trong đó, cách trị tóc bạc sớm từ thiên nhiên như sử dụng dầu dừa, hà thủ ô,... luôn được ưa chuộng vì nguyên liệu dễ kiếm, an toàn và chi phí thấp. Tuy nhiên, việc sử dụng theo truyền khẩu các loại thực phẩm chức năng như cheviton, black forever, herba hair... hoặc cỏ mực, đậu đen xanh lòng... đều chưa được kiểm chứng, xác định hiệu quả trong điều trị tóc bạc. Ảnh minh họa: Internet Một cách khác vừa lợi cho tóc vừa có được sức khỏe tốt là bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Cụ thể: - Protein là thành phần chính cấu tạo nên tóc. Các protein thực phẩm có nguồn gốc động vật như trứng, cá, sữa, thịt nạc, gan… tốt cho tóc hơn là các đạm thực vật. - Sắt là thành phần chủ yếu giúp tóc mọc nhanh. Các thực phẩm giàu chất sắt như thịt gia cầm, đậu nành, lúa mì, thịt bê, lươn, tim bò, thịt bò, lạc, lòng đỏ trứng. Các loại quả khô như chà là, nho khô, rau đậm màu như rau cải và các loại hạt ngũ cốc cũng chứa nhiều sắt. - Kẽm là thành phần vi lượng quan trọng ngăn rụng tóc. Kẽm tham gia vào quá trình tổng hợp protein và phân chia tế bào. Các loại thực phẩm giàu lượng kẽm để cung cấp cho tóc là: sò huyết, hải sản tươi, các loại thịt đỏ, lúa mì non, phô mai, hạt dẻ. - Nên bổ sung vitamin C từ hoa quả tươi như: cam, dâu và chanh để kích thích cơ thể tiếp nhận sắt. Hạn chế dùng trà, cà phê vì chúng có tác dụng ngược lại. Các vitamin nhóm B có vai trò quan trọng trong việc giữ cho tóc, da và da đầu luôn được khỏe. Thiếu vitamin nhóm B có thể dẫn đến thiếu máu, gây ra các vấn đề về thần kinh, viêm da đầu làm tóc bạc sớm, rụng tóc. Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm khi mặc và giặt nội y khiến đồ lót không sạch, không thơm lại bị lây bệnh viêm nhiễm Cách giặt đồ lót đúng chuẩn để đồ lót vừa sạch, vừa thơm lại không bị lây bệnh viêm nhiễm từ những món đồ thiết yếu này nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chua-toi-30-tuoi-toc-da-lom-dom-bac-lieu-co-dang-lo-565478.html