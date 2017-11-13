Để ngăn chặn hiệu quả các tình trạng trên, bạn cần nhanh chóng áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi càng sớm càng tốt.

Là một căn bệnh thuộc hậu môn – trực tràng, có những biểu hiện đặc trưng như: chảy máu, sa búi trĩ, đau rát… bệnh trĩ khiến cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn. Đặc biệt, khi nữ giới bị bệnh trĩ sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nam giới. Do cấu trúc cơ thể của nữ giới đặc biệt, hậu môn nằm gần với vùng kín, nếu bị trĩ các vi khuẩn sẽ dễ gây viêm và xâm nhập, gây ra các bệnh phụ khoa, tổn thương đến tử cung, có thể dẫn đến vô sinh.

Từ xa xưa, tỏi đã được dùng như một vị thuốc để chữa trị nhiều bệnh như cảm cúm, nhức đầu, bệnh đường hô hấp, sát trùng, bệnh ngoài da, tiêu hóa… Tuy nhiên, theo những cuộc nghiên cứu gần đây, tỏi còn có nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt là có thể điều trị bệnh trĩ bằng tỏi mang lại hiệu quả vô cùng tốt trong giai đoạn đầu. Bởi vì các nghiên cứu đã phát hiện ra trong tỏi chứa hợp chất allicin – đây là một chất kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên, chống viêm cực kỳ tốt, được ứng dụng dùng để triệt tiêu vi khuẩn gây bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, đồng thời kích thích các mô mềm ở ống hậu môn.

Khi nghiền nát hoặc xay nhuyễn hoạt tính của tỏi càng mạnh, chất allicin sẽ phân hủy và biến thành axit 2-propenesulfenic – chất chống oxy hóa có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, tăng độ bền của thành mạch máu, kháng viêm, giảm đau, làm teo vùng búi trĩ.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi như thế nào hiệu quả nhất?

Có nhiều công thức chữa bệnh trĩ bằng tỏi, tùy theo từng mức độ, bạn hãy áp dụng cho phù hợp.

Chữa bệnh trĩ bằng rượu tỏi

Nguyên liệu cần có:

Rượu: 600g.

Tỏi: 300g.

Cách thực hiện:

Tỏi bóc bỏ sau đó đập dập hoặc xắt thành miếng mỏng rồi cho vào bình thủy tinh.

Đổ rượu vào ngâm. Sau 2 tuần có thể lấy ra dùng.

Hàng ngày, bạn hãy lấy rượu tỏi lau sạch vùng hậu môn nhất là các búi trĩ.

Công dụng: Cách này có tác dụng làm giảm bớt tình trạng sưng đau, làm cho búi trĩ teo dần dễ thụt vào một cách tự nhiên, không bị viêm nhiễm.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi nguyên chất

Bạn hãy lấy 1 củ tỏi, nướng lên, rồi bóc sạch vỏ. Tiếp theo đập dập rồi cho vào 1 chiếc khăn, chườm đi chườm lại trên vùng hậu môn để các búi trĩ teo lại. Tình trạng đau rát cũng giảm rõ rệt.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi kết hợp với bột hoàng liên

Bạn cũng nướng tỏi lên, sau đó xay nhuyễn và trộn đều với bột hoàng liên, rồi vo thành những viên nhỏ giống hạt ngô. Mỗi lần dùng bạn hãy uống 5 viên. Dùng liên tục trong khoảng 10-15 ngày, sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, giảm đau, tiêu sưng, các búi trĩ bắt đầu co lại. Trường hợp bị trĩ nhẹ, có thể khỏi hoàn toàn.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi, bạch chỉ và hồ tiêu

Nguyên liệu:

10g tỏi.

9g bạch chỉ.

3g hồ tiêu.

Cách thực hiện:

Rang cả 3 nguyên liệu lên cho đến khi có mùi thơm.

Sau đó bọc lại bằng 1 miếng vải sạch.

Thoa trực tiếp lên vị trí búi trĩ cho đến khi nào nguội thì dừng lại.

Thực hiện 2 lần/ngày, những cơn đau khó chịu sẽ thuyên giảm rất nhanh, búi trĩ cũng dần dần nhỏ lại.

Chúc các bạn thực hiện thành công!