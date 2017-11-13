Chữa bệnh trĩ bằng tỏi – Giải pháp điều trị bệnh trĩ đơn giản nhưng hiệu quả cực kỳ cao

Sức khỏe 13/11/2017 08:27

Bệnh trĩ là căn bệnh thường gặp, khiến cho người bệnh ngứa ngáy khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Để đối phó với tình trạng này, bạn hãy áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi, chỉ trong sau một thời gian ngắn sẽ thấy ngay hiệu quả điều trị.

Là một căn bệnh thuộc hậu môn – trực tràng, có những biểu hiện đặc trưng như: chảy máu, sa búi trĩ, đau rát…  bệnh trĩ khiến cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn. Đặc biệt, khi nữ giới bị bệnh trĩ sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nam giới. Do cấu trúc cơ thể của nữ giới đặc biệt, hậu môn nằm gần với vùng kín, nếu bị trĩ các vi khuẩn sẽ dễ gây viêm và xâm nhập, gây ra các bệnh phụ khoa, tổn thương đến tử cung, có thể dẫn đến vô sinh.

Để ngăn chặn hiệu quả các tình trạng trên, bạn cần nhanh chóng áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi càng sớm càng tốt.

Vì sao chữa bệnh trĩ bằng tỏi có hiệu quả cao?

 

Tỏi có tác dụng điều trị bệnh trĩ rất tốt.
Tỏi có tác dụng điều trị bệnh trĩ rất tốt. Ảnh internet

Từ xa xưa, tỏi đã được dùng như một vị thuốc để chữa trị nhiều bệnh như cảm cúm, nhức đầu, bệnh đường hô hấp, sát trùng, bệnh ngoài da, tiêu hóa… Tuy nhiên, theo những cuộc nghiên cứu gần đây, tỏi còn có nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt là có thể điều trị bệnh trĩ bằng tỏi mang lại hiệu quả vô cùng tốt trong giai đoạn đầu. Bởi vì các nghiên cứu đã phát hiện ra trong tỏi chứa hợp chất allicin – đây là một chất kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên, chống viêm cực kỳ tốt, được ứng dụng dùng để triệt tiêu vi khuẩn gây bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, đồng thời kích thích các mô mềm ở ống hậu môn.

Khi nghiền nát hoặc xay nhuyễn hoạt tính của tỏi càng mạnh, chất allicin sẽ phân hủy và biến thành axit 2-propenesulfenic – chất chống oxy hóa có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, tăng độ bền của thành mạch máu, kháng viêm, giảm đau, làm teo vùng búi trĩ.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi như thế nào hiệu quả nhất?

Có nhiều công thức chữa bệnh trĩ bằng tỏi, tùy theo từng mức độ, bạn hãy áp dụng cho phù hợp.

Chữa bệnh trĩ bằng rượu tỏi

Nguyên liệu cần có:

  • Rượu: 600g.
  • Tỏi: 300g.

Cách thực hiện:

  • Tỏi bóc bỏ sau đó đập dập hoặc xắt thành miếng mỏng rồi cho vào bình thủy tinh.
  • Đổ rượu vào ngâm. Sau 2 tuần có thể lấy ra dùng.  
  • Hàng ngày, bạn hãy lấy rượu tỏi lau sạch vùng hậu môn nhất là các búi trĩ.

Công dụng: Cách này có tác dụng làm giảm bớt tình trạng sưng đau, làm cho búi trĩ teo dần dễ thụt vào một cách tự nhiên, không bị viêm nhiễm.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi nguyên chất

 

Nướng tỏi nguyên chất lên có tác dụng chữa trị bệnh trĩ rất tốt.
Nướng tỏi nguyên chất lên có tác dụng chữa trị bệnh trĩ rất tốt. Ảnh internet

Bạn hãy lấy 1 củ tỏi, nướng lên, rồi bóc sạch vỏ. Tiếp theo đập dập rồi cho vào 1 chiếc khăn, chườm đi chườm lại trên vùng hậu môn để các búi trĩ teo lại. Tình trạng đau rát cũng giảm rõ rệt.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi kết hợp với bột hoàng liên

Bạn cũng nướng tỏi lên, sau đó xay nhuyễn và trộn đều với bột hoàng liên, rồi vo thành những viên nhỏ giống hạt ngô. Mỗi lần dùng bạn hãy uống 5 viên. Dùng liên tục trong khoảng 10-15 ngày, sẽ có kết quả cải thiện rõ rệt, giảm đau, tiêu sưng, các búi trĩ bắt đầu co lại. Trường hợp bị trĩ nhẹ, có thể khỏi hoàn toàn.

Chữa bệnh trĩ bằng tỏi, bạch chỉ và hồ tiêu

Nguyên liệu:

  • 10g tỏi.
  • 9g bạch chỉ.
  • 3g hồ tiêu.

Cách thực hiện:

Kiên trì sử dụng tỏi chắc chắn rằng bệnh trĩ sẽ nhanh chóng khỏi.
Kiên trì sử dụng tỏi chắc chắn rằng bệnh trĩ sẽ nhanh chóng khỏi. Ảnh internet

  • Rang cả 3 nguyên liệu lên cho đến khi có mùi thơm.
  • Sau đó bọc lại bằng 1 miếng vải sạch.
  • Thoa trực tiếp lên vị trí búi trĩ cho đến khi nào nguội thì dừng lại.
  • Thực hiện 2 lần/ngày, những cơn đau khó chịu sẽ thuyên giảm rất nhanh, búi trĩ cũng dần dần nhỏ lại.

Chúc các bạn thực hiện thành công! 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bệnh trĩ bằng tỏi chữa bệnh trĩ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm