Tiền tiểu đường có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tim, thận và mắt, nhưng hiện tại không có loại thuốc nào được phê duyệt cho bệnh tiền tiểu đường .

Tiền tiểu đường là khi lượng đường trong máu lúc đói vượt quá giới hạn trên mức bình thường là 99 mg/dL nhưng lại thấp hơn tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường là 126 mg/dL (100 đến 125 mg/dL). Nếu vượt quá 127 mg/dL sẽ được chẩn đoán là bệnh tiểu đường.

EurekAlert, trang tin khoa học của Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Mỹ (AAAS), ngày 3/10 đã đưa tin rằng sự thật này được tiết lộ là kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm soát do nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Andreas Birkenfeld tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh tiểu đường Đức (DZD) thuộc Bệnh viện Đại học Tübingen (Đức), thực hiện trên 1.105 người mắc bệnh tiền tiểu đường.

Một khi bệnh tiểu đường bắt đầu, rất khó để điều trị. Nhiều nghiên cứu rằng các triệu chứng của bệnh tiểu đường có thể biến mất nếu giảm cân nhiều, nhưng không kéo dài và thường xuất hiện trở lại trong vòng 1 đến 2 năm. Tuy nhiên, tiền tiểu đường có thể tránh được nếu thực hiện các biện pháp sớm.

Nhóm nghiên cứu yêu cầu người tham gia thử nghiệm cải thiện thói quen sinh hoạt, bao gồm cải thiện chế độ ăn uống và tăng cường hoạt động thể chất trong một năm. Một năm sau, nhóm nghiên cứu đánh giá, sức khỏe của 298 người giảm ít nhất 5% trọng lượng cơ thể.

Đối với một số người trong số này, lượng đường trong máu lúc đói, lượng đường trong máu 2 giờ sau bữa ăn và nồng độ glycated hemoglobin đều trở lại bình thường. Tuy nhiên, số còn lại vẫn mắc bệnh tiểu đường mặc dù họ đã giảm cân. Mức giảm cân tương đối không khác biệt đáng kể giữa nhóm thành công và nhóm thất bại.

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán của nhóm nghiên cứu rằng mọi người sẽ vượt qua tiền tiểu đường bằng cách giảm cân là sai.

Lượng insulin tiết ra, một loại hormone làm giảm lượng đường trong máu, không thay đổi ở cả hai nhóm. Tuy nhiên, nhóm thành công đã tăng độ nhạy cảm với insulin, một loại hormone làm giảm lượng đường trong máu. Đây không thể không phải là một sự khác biệt quan trọng.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích lý do dẫn đến sự khác biệt về độ nhạy insulin. Độ nhạy insulin là khả năng phản ứng của cơ thể trước hoóc môn insulin.

Kết quả là cả hai nhóm đều giảm được số cân như nhau, nhưng nhóm thành công giảm được nhiều mỡ bụng hơn nhóm thất bại. Mỡ bụng là chất béo bao quanh khoang bụng và ruột và có thể gây ra phản ứng viêm và ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Trên thực tế, nhóm thành công có lượng protein gây viêm trong máu thấp hơn.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không có sự khác biệt trong việc giảm bệnh gan nhiễm mỡ, một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra bệnh tiểu đường, giữa hai nhóm.

Nhóm thành công có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 73% sau hai năm so với nhóm thất bại. Nhóm thành công có mức độ tổn thương thận thấp hơn và sức khỏe mạch máu được cải thiện.

Hiện nay, giảm cân và cải thiện lối sống được quy định là phương pháp điều trị để ngăn ngừa tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường. Tuy nhiên, không có biện pháp nào để đạt được mục tiêu về lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng kết quả của nghiên cứu này sẽ có thể lấp đầy khoảng trống này.

Để thoát khỏi tiền tiểu đường, lượng đường huyết lúc đói phải hạ xuống 100 mg/dL, lượng đường trong máu 2 giờ sau bữa ăn phải hạ xuống 140 mg/dL, và huyết sắc tố glycated phải hạ xuống 5,7% hoặc ít hơn.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho biết thêm, để giảm mỡ bụng, chu vi vòng eo nên giảm ít nhất 4cm đối với nữ và 7cm đối với nam.

Kết quả của nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí y học The Lancet số mới nhất.