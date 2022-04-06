Mặc dù hầu hết các yếu tố lối sống chỉ ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư vú ở một mức độ nhỏ, nhưng đây là một số lời khuyên để giữ cho bộ ngực và cơ thể của bạn khỏe mạnh.

Ung thư vú thường xảy ra ở phụ nữ mà dường như khó nhận biết cho đến giai đoạn cuối, nhưng bạn có thể tự giúp mình bằng cách áp dụng các thói quen sau đây cả năm để có sức khỏe vú tối ưu: quan sát, tự khám, sàng lọc.

Duy trì chỉ số BMI dưới 23 trong suốt cuộc đời của bạn. Tăng cân và béo phì có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Dành thời gian để tập thể dục thường xuyên

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Áp dụng lối sống năng động. Cố gắng tập thể dục nhịp điệu vừa phải từ 30 phút trở lên ít nhất năm ngày mỗi tuần.

Giảm thiểu hoặc tránh uống rượu

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Rượu là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong chế độ ăn uống. Phụ nữ uống nhiều hơn hai ly rượu mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Ăn nhiều rau hơn

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Ăn rau họ cải (bông cải xanh, bắp cải, súp lơ trắng), rau lá xanh đậm, cà rốt, cà chua, trái cây họ cam quýt, quả mọng và anh đào rất tốt cho sức khỏe vùng ngực của bạn.

Mục tiêu làm mẹ

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Nên có mục tiêu có con đầu lòng của bạn trước 30. Những bà mẹ cho con bú trong sáu tháng hoặc lâu hơn có thể có nguy cơ phát triển ung thư vú thấp hơn một chút.

Phòng ngừa là cách bảo vệ tốt nhất của bạn

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Các khuyến nghị hiện tại bao gồm tự kiểm tra vú hàng tháng và:

Đối với phụ nữ trong độ tuổi từ 40 đến 50 : chụp quang tuyến vú hàng năm sau khi tham khảo ý kiến ​​bác sĩ

Đối với phụ nữ trên 50 tuổi : chụp quang tuyến vú hai năm một lần

Bỏ thuốc lá

Nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư vú và các vấn đề sức khỏe khác sẽ tăng lên nếu bạn hút thuốc.

Theo dõi các dấu hiệu ung thư vú này

Phát hiện sớm sẽ cứu được mạng sống. Khi ung thư vú được phát hiện sớm, có nhiều lựa chọn điều trị hơn, ít phải phẫu thuật triệt để hơn và cơ hội hồi phục hoàn toàn cao hơn.

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Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư vú là một khối u ở vú. Nó thường đơn lẻ, chắc và thường không đau.

Các dấu hiệu khác bao gồm:

Sưng ở một phần vú hoặc dưới cánh tay

Núm vú nhô ra trước đây trở nên thụt vào trong

Phát ban dai dẳng ở núm vú hoặc quầng vú

Tiết dịch có máu từ núm vú

Sự thay đổi về kích thước hoặc hình dạng của vú

Theo Health Exchange