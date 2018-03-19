Cẩn thận với những sai lầm khiến bạn tăng cân béo phì khi ăn bánh mì chấm sữa

Bánh mì chấm sữa không chỉ đem lại nguồn năng lượng dồi dào mà còn cung cấp canxi cho cơ thể, tránh các bệnh về xương. Một bữa sáng với bánh mì chấm sữa ông thọ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tiết kiệm thời gian ăn sáng mà vẫn no lâu đến tận bữa trưa.

Người Việt nói riêng và người dân các nước châu Á nói chung thường ưa chuộng sử dụng bánh mì chấm sữa như một bữa ăn sáng ngon lành và tiện lợi. Những lát bánh mì nướng giòn hoặc một chiếc bánh mì đặc ruột vừa ra lò ăn cùng sữa đặc ngọt béo sẽ kích thích vị giác của bạn, giúp bạn có nhiều năng lượng cho các hoạt động tiếp theo trong ngày.

Nhưng không phải ai cũng có thể ăn bánh mì chấm sữa bởi nếu sử dụng quá thường xuyên, phản khoa học, món ăn này sẽ là con dao 2 lưỡi tiềm ẩn vô số những nguy cơ gây hại cho sức khỏe của bạn.

Ăn bánh mì chấm sữa hàng ngày

Bạn có biết một chiếc bánh mì chấm sữa chứa bao nhiêu calo? Nếu là một người đang cần phải ăn kiêng để giảm cân thì bạn không nên sử dụng bánh mì chấm sữa bởi hàm lượng calo cho mỗi lần ăn bánh mì chấm sữa khoảng 500 calo, tương đương ¼ lượng calo cho 1 ngày của một người không trong chế độ ăn kiêng.

Lượng đường lớn trong sữa đặc hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng hàng ngày. Do vậy, nếu bạn hỏi ăn bánh mì chấm sữa có béo không, câu trả lời chắc chắn là có nếu bạn ăn mỗi ngày hoặc ăn nhiều hơn 3 lần trong 1 tuần.

Bánh mì chấm sữa đặc tiềm ẩn nguy cơ gây béo phì - Ảnh: Internet

Ăn quá nhiều sữa đặc

Một lon sữa đặc chứa hơn 700 calo với lượng đường không hề nhỏ. Nếu bạn thích ăn nhiều sữa đặc thì nên từ bỏ ngay sở thích này mà hãy thay bằng chế độ ăn lành mạnh hơn với nhiều rau xanh và giảm đường.

Kể cả khi muốn tăng cân, bạn cũng không nên lạm dụng đường trong sữa đặc hay ăn quá nhiều tinh bột vì những chất này dễ khiến cơ thể tích mỡ thừa và làm tăng các nguy cơ mắc bệnh khi về già. Một chế độ ăn hợp lý, đủ dinh dưỡng sẽ giúp bạn tăng cân khỏe mạnh và duy trì một vóc dáng cân đối.

Ăn bánh mì chấm sữa khi mang thai

Ngoài việc gây béo phì, thừa cân, đường và tinh bột trong món bánh mì chấm sữa đặc còn khiến cơ thể gặp phải những nguy cơ từ bệnh tiểu đường, tim mạch, đặc biệt là đối với bà bầu. Bà bầu có thể ăn bánh mì chấm sữa nhưng với tần suất hạn chế 1-2 lần mỗi tuần và nên ăn vào bữa sáng, tránh ăn bữa tối.

Lời khuyên tốt nhất cho bà bầu là không nên ăn quá nhiều bánh mì chấm sữa đặc mà nên thay thế bằng bánh mì chấm sữa tươi vì trong loại sữa này có ít đường hơn, dưỡng chất tương đương hoặc vượt trội hơn mà lượng canxi lại gấp 3 lần sữa đặc.

Sử dụng sữa tươi thay vì sữa đặc là cách nuôi dưỡng thai nhi khoa học - Ảnh: Internet

Khi mang thai, bà bầu nên chú ý chế độ ăn của mình để tránh việc mẹ tăng cân còn bé thì không hấp thụ được dinh dưỡng từ mẹ, tuy ăn bánh mì chấm sữa không gây hại nhưng mẹ bầu cũng nên hạn chế vì đây chưa phải là món ăn thực sự bổ dưỡng cho thai nhi.