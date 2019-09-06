Cách trị rụng tóc tại nhà ai dùng cũng gật gù khen hiệu quả

Nếu bạn đang lo lắng về tình trạng tóc rụng quá nhiều thì có thể tham khảo các cách trị rụng tóc tại nhà trong bài viết này.

Cách trị rụng tóc tại nhà đơn giản, với các nguyên liệu dễ tìm sẽ giúp bạn trị rụng tóc thật hiệu quả mà không hề tốn kém hay mất nhiều công sức.

Nội tiết tố estrogen và testosteron giống như một mạch ngầm xuyên suốt cơ thể. Khi bị lão hoá, nó sẽ cũng sẽ ảnh làm suy giảm sự phát triển của tóc. Đây chính là lý do dẫn đến tình trạng tóc bị xơ rối, chẻ ngọn, gãy rụng rồi chuyển sang màu bạc.

Có rất nhiều nguyên nhân gây rụng tóc nhưng nổi bật là các nguyên nhân sau:

Ăn uống mất cân bằng, thiếu hụt vitamin B5, biotin

Cần biết rằng máu cung cấp đến hơn 95% dưỡng chất để nuôi dưỡng tóc. Vitamin H (Biotin) và vitamin B5 (axit pantothenic) là 2 yếu tốt không thể thiếu cho sự chắc khỏe của tóc. Do đó, những người áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân, người ăn chay hay những ai vừa trải qua một trận ốm nặng bị thiếu hụt các thành phần này sẽ dễ bị rụng tóc hơn.

Sử dụng thuốc điều trị bệnh

Khi sử dụng một số loại thuốc, nó sẽ đã lấy đi những dưỡng chất nuôi tóc, làm thay đổi quá trình sinh trưởng của tóc gây ra tình trạng rụng tóc.

Tạo quá nhiều áp lực lên tóc

Việc làm đẹp tóc thường xuyên như uốn, duỗi, nhuộm… sẽ gia tăng áp lực cho tóc bởi nhiệt và hoá chất. Chúng khiến các lớp lipid và lớp vảy keratin ở lớp biểu bì của tóc liên kết không chặt chẽ, dẫn đến lõi tóc bị khô, nang tóc teo lại.

Thường xuyên uốn, nhuộn tóc cũng dễ làm tóc rụng - Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng, lo lắng nhiều

Căng thẳng kích thích cơ thể tiết ra teleogen efluvium gây rụng tóc. Hơn nữa, teleogen efluvium còn có thể làm cho hệ miễn dịch mất kiểm soát, khiến các tế bạch cầu tấn công nang tóc, gây nên tình trạng gãy rụng.

Di truyền

Chứng rụng tóc còn có nguyên nhân do di truyền nhưng chỉ gặp ở nam giới. Nếu người cha bị chứng hói đầu thì con trai sẽ thừa hưởng di truyền đó và chứng rụng tóc là không tránh khỏi.

Các bệnh về da đầu

Nếu bạn mắc các bệnh về da: nấm, vảy nến, eczema… cũng khiến cho da đầu bị viêm, làm thay đổi cấu trúc của tóc khiến mái tóc dễ bị tổn thương. Tác động của nó còn gây bít lỗ chân lông, khiến cho chân tóc bị bít lại, tóc không thể mọc lại.

Cách trị rụng tóc dân gian

Các cách trị rụng tóc tại nhà dưới đây rất đơn giản bạn có thể áp dụng để khắc phục tình trạng rụng tóc:

Cách trị rụng tóc bằng dầu dừa

Dừa có rất nhiều các thành phần quý, hàm lượng dầu tự nhiên từ loại trái cây này rất có lợi cho da và tóc, giúp tóc khoẻ mạnh và óng mượt.

Nguyên liệu: Cùi dừa

Cách thực hiện: Đem nạo nhỏ cùi dừa rồi đem xay nhuyễn rồi đem đun cho đến khi nước cốt dừa được cô đặc và chuyển sang màu vàng nâu thì tắt bếp. Đổ tinh dầu dừa ra lọ thuỷ tinh để dùng dần. Mỗi khi gội đầu hãy dùng dầu dừa để ủ giúp tóc bóng khoẻ.

Dầu dừa giúp tóc khoẻ mượt - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng lá ổi

Lá ổi có chứa rất nhiều Vitamin C giúp tăng cường hoạt động của Collagen trong tóc giúp tóc chắc khỏe và nhanh dài hơn và ngăn ngừa tóc rụng.

Trong khi đó, Vitamin B2 có trong lá ổi lại có khả năng bảo vệ và phục hồi các mô tế bào trên da đầu giúp da đầu khỏe mạnh và kích thích tóc mọc hiệu quả.

Ngoài ra, lá ổi có tính kháng khuẩn cao nên cũng giúp điều trị một số bệnh lý về da đầu như nấm da đầu, viêm da và trị gàu hiệu quả tốt.

Nguyên liệu: Lá ổi tươi

Cách thực hiện: Hãy đun sôi nước lên rồi cho lá ổi đã rửa sạch vào đun thêm khoảng 15 phút. Gội đầu sạch với dầu gội và dầu xả như bình thường. Đợi nước lá ổi nguội thì dội toàn bộ lên tóc và nhẹ nhàng massage 15 phút cho dung dịch thấm đều từ chân tóc đến ngọn tóc. Tiếp đó, hãy dùng khăn ấm quấn kín tóc rồi ủ thêm khoảng 2 giờ đồng hồ rồi gội đầu sạch với nước mát. Dùng cùng các lần gội đầu.

Lá ổi cũng được dùng để trị rụng tóc trong dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng bia

Bia có thành phần chính là hoa bia hoặc mạch nha lên men, nên rất giàu protein và biotin. Đây là 2 thành phần giúp tóc chắc khoẻ và bóng mượt.

Nguyên liệu: Dấm táo; lòng đỏ trứng gà; dầu ô liu; mật ong, nửa quả bơ , bia

Cách thực hiện: Hãy dùng các nguyên liệu trên trộn đều với bia rồi ủ lên tóc để khoảng 20 phút. Sau đó xả sạch.

Bia trị rụng tóc rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng nha đam

Sử dụng nha đam là cách trị rụng tóc tại nhà đơn giản thường được người xưa sử dụng.

Nha đam chứa nhiều nước, chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin giúp nuôi dưỡng và phục hồi mái tóc bóng mượt, mềm mại.

Gel nha đam cũng được xem là hoạt chất sinh học giúp gia tăng hiệu quả quá trình tái tạo tóc, giúp tóc phát triển khỏe hơn và nhanh hơn.

Nguyên liệu: 1 bẹ nha đam

Cách thực hiện: Nha đam rửa sạch, gọt vỏ xanh ở ngoài, lấy phần thịt ở trong, sau đó ép hoặc xay nhuyễn lấy nước, bỏ bã.

Bước tiếp theo là làm ẩm tóc bằng nước ấm, sau đó dùng gel nha đam bôi lên da đầu, massage nhẹ nhàng da đầu cho tinh chất nha đam được thấm đều da, đặc biệt là phần da đầu tóc rụng nhiều. Dùng khăn quấn quanh đầu, ủ khoảng 5-10 phút để tóc và da đầu hấp thụ dưỡng chất nha đam. Sau đó, gội đầu lại bằng nước ấm. Để giúp tóc mọc tốt bằng nha đam hiệu quả, bạn nên thực hiện 2-3 lần mỗi tuần.

Trị rụng tóc bằng nha đam rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng vỏ bưởi

Vỏ bưởi có chứa một lượng nhỏ Vitamin A, C, B1 và các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi rất tốt trong việc nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh.

Nguyên liệu: Vỏ bưởi

Cách thực hiện: Cho vỏ bưởi tươi hoặc đã phơi khô vào nồi nước rồi đun sôi trong khoảng 15 phút sau đó để nguội bớt rồi dùng nước này để gội đầu như bình thường.

Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc bằng bồ kết

Cách trị rụng tóc tại nhà bằng bồ kết rất phổ biến trong dân gian vì nó có chứa tinh chất rất tốt cho tóc.

Nguyên liệu: 3-5 quả bồ kết

Cách thực hiện: Dùng 3 – 5 quả bồ kết khô nướng sơ qua rồi bỏ bồ kết đã nướng với nước đun sôi cho đến khi nước chuyển màu cánh gián thì tắt bếp để nguội nguội và lọc bỏ bã bồ kết rồi dùng nước đó để gội đầu.

Bồ kết là bài thuốc quý về tóc trong dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc trị rụng tóc từ hà thủ ô

Theo Đông y, các dưỡng chất trong Hà thủ ô có tác dụng bổ máu, thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu; tăng sinh tân dịch; bổ gan và bổ thận giúp nuôi dưỡng, phục hồi những tổn thương ở nang tóc. Do đó, hà thủ ô có hiệu quả rất tốt trong điều trị rụng tóc, giúp tóc luôn đen mượt đồng thời giúp làm chậm quá trình lão hóa của tóc, ngăn chặn tình trạng rụng tóc quay lại.

Cách 1

Nguyên liệu: Hà thủ ô, đậu đen

Cách thực hiện: Hà thủ ô đỏ rửa sạch, cắt khúc. Chưng hà thủ ô với đậu đen và nước theo tỉ lệ 1kg hà thủ ô, 100g đậu đen, 2 lít nước trong lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều để nguyên liệu chín kỹ, gần cạn nước thì đem phơi khô. Nước còn lại trong nồi

Cách 2

Nguyên liệu: Thục địa, xuyên khung, đương quy, hà thủ ô

Cách thực hiện: Đem nấu các vị này lên để lấy nước uống. Chú ý nên theo chỉ dẫn của dược sĩ trước khi dùng.

Hà thủ ô chuyên trị các bệnh về tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc tại nhà trong bài viết này là các hướng dẫn rất đơn giản, dễ thực hiện với các nguyên liệu phổ biến. Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm các cách trị rụng tóc tại nhà khác với tỏi, trà xanh hay hành tây… Các bạn nên kiên trì với các bài thuốc để có kết quả tốt nhất.

Hanako