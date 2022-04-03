Cách loại bỏ chất phụ gia trong 8 loại thực phẩm siêu đơn giản mà bạn không nên bỏ qua

Thịt nguội đóng hộp là thực phẩm mà chúng ta rất thường ăn. Khi mở nắp hộp thịt, ta sẽ thấy một lớp dầu vàng nổi trên bề mặt, bạn hãy vớt ra và chần qua nước sôi khoảng 1 phút để loại bỏ dầu cùng với phụ gia thực phẩm.

Bạn có thể loại bỏ các chất phụ gia của loại thực phẩm này bằng khía (rạch đường chéo) trên cây xúc xích theo sau đó cho vào nước sôi khoảng 15 giây rồi vớt ra.

Xúc xích cũng là một trong những thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng chất béo và muối cao.

3. Thanh cua

Các chất phụ gia thực phẩm cũng có chứa trong thanh cua - loại thực phẩm thường được dùng như món ăn vặt.

Chất tạo màu và chất điều chỉnh độ pH có trong thanh cua có thể làm suy giảm chức năng gan, máu, thận và chức năng sinh sản.

Bạn có thể loại bỏ phụ gia thực phẩm bằng cách lấy vỏ của nó ra, ngâm vào nước lạnh 5 phút rồi rửa lại bằng vòi nước.

4. Thịt ba chỉ xông khói

Thịt xông khói có chứa natri nitrit và sắc tố hắc ín, có thể gây ra các tác dụng phụ như nôn mửa, khó thở, hen suyễn, trầm cảm và giảm chú ý ở trẻ em.

Sau khi chần thịt trong nước sôi, dùng khăn bếp loại bỏ mỡ cũng như các chất phụ gia thực phẩm.

5. Đậu phụ

Vì đậu phụ nổi tiếng là thực phẩm tốt cho sức khỏe nên người ta hay nghĩ rằng không có chất phụ gia, tuy nhiên trong đậu phụ cũng có chứa các chất phụ gia như chất tạo đông. Chất này có thể dẫn đến viêm da hoặc ảnh hưởng đến kích cỡ tinh hoàn.

Ngâm đậu phụ trong nước lạnh khoảng 10 phút rồi rửa sạch dưới vòi nước là cách sơ chế đậu phụ tốt cho sức khỏe.

6. Củ cải muối

Củ cải muối có vị mặn ngọt và được dùng ăn kèm cho nhiều món khác nhau, nhưng nó có chứa một chất phụ gia thực phẩm gọi là natri saccharin, có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa hoặc thận.

Bạn có thể loại bỏ chúng bằng cách ngâm với nước lạnh trong 5 phút rồi sử dụng.

7. Bánh mì

Các chất phụ gia thực phẩm như chất bảo quản và canxi lactate chứa trong bánh mì có thể làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, gây kích ứng cho mắt và màng nhầy da. Nếu bạn ăn bánh mì sau khi nướng hoặc được làm nóng trong lò vi sóng, bạn có thể loại bỏ được những chất phụ gia có hại này.

8. Ngô đóng hộp

Ngô đóng hộp chứa natri nitrit, chất chống oxy hóa và màu nhân tạo. Nó cũng làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, kích ứng niêm mạc da và dạ dày, làm tăng cholesterol.

Bạn có thể loại bỏ các chất phụ gia của loại thực phẩm đóng hộp này bằng cách lấy chúng ra khỏi lon và rửa qua nước lạnh trước khi dùng.

Theo 마음건강 길