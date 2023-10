Cách giải bia rượu siêu nhanh cho cánh mày râu

Uống rượu bia là một “văn hóa” không thể thiếu trong phương thức giao thiệp của người Việt. Mặc dù nó không tốt cho sức khỏe, nhưng dường như đã trở thành “luật bất thành văn” trong tập quán của chúng ta. Do đó, trong nghệ thuật tiếp khách trên bàn tiệc không thể không nhắc tới uống rượu không say. Nói chính xác là bí quyết giải rượu, uống rượu lâu say, nâng cao tửu lượng.

Do đó, cách giao tiếp khi uống rượu rất quan trọng đòi hỏi chúng ta cần bản lĩnh hơn. Để kiểm soát được lượng cồn hấp thụ thì trước khi uống rượu, bia bạn cần trang bị cho mình những mẹo nhỏ cần thiết. Với những người có kinh nghiệm họ luôn luôn nạp một lượng thức ăn trước khi uống rượu khoảng 1 -2 tiếng. Lúc nào cũng để dạ dày được no. Có như vậy bạn sẽ không bị gục trên bàn tiệc quá nhanh. Đồ ăn sẽ ngăn chặn chất cồn ngấm nhanh hơn vào cơ thể. Vì vậy, trước khi uống rượu bạn nên ăn từ 1 đến 2 quả trứng. Trứng có chứa một số loại axit amin thiết yếu có tác dụng giải trừ các độc tố có trong rượu. Hơn nữa, khi ăn trứng, cơ thể bạn sẽ no lâu hơn và giúp cơ thể chống lại tác hại của rượu tốt hơn.

Với những người tửu lượng kém rất dễ bị say, thường khó chịu (đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, mất kiểm soát hành vi…) Bởi do cồn ngấm vào cơ thể, khiến cho các cơ quan làm việc kiệt sức, giống như bị đánh thuốc mê, gục trên bàn nhậu. Theo nguyên tắc trong cơ thể, rượu, bia khi vào cơ thể sẽ được lọc qua lá gan, sau đó sẽ đi đến não bộ theo đường máu. Nếu biết cách uống rượu thì hoàn toàn có thể kiểm soát được việc hấp thụ cồn.

Hoặc bạn có thể tiêu thụ những thực phẩm chứa nhiều chất béo như phô mai hay bơ. Bởi những thực phẩm này hoạt động như một lớp bông thấm bên trong bao tử giúp hút hết chất cồn mà bạn sẽ nạp vào cơ thể. Lượng chất béo từ những thực phẩm này cũng sẽ bao bọc xung quanh thành bao tử, giúp cơ quan tiêu hóa hấp thu chất cồn chậm lại. Nhờ đó mà bạn sẽ có tửu lượng cao hơn, ít khi bị say khi tiếp khách.

Bên cạnh đó, bạn hãy áp dụng thêm một số bí quyết giải rượu, thanh lọc cơ thể, để mãi luôn tỉnh táo trên bàn rượu như:

Uống nước chanh hoặc tắc

Nước chanh hoặc tắc là loại nước uống có tác dụng giải rượu cực nhanh. Đây cũng là bí quyết mà các bà vợ thường dùng để giúp chồng giải rượu. Sở dĩ cách này có hiệu quả và được nhiều người tin dùng là do chanh hoặc tắc có chứa axit chua. Chính chất chua này làm dạ dày thức tỉnh đánh tan sự ngủ quên của cơ thể làm các dây thần kinh được thả lỏng hơn. Cộng với hàm lượng vitamin C cao bổ sung năng lượng, giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Uống nước chanh giúp giải rượu nhanh chóng

Để làm tăng hiệu quả giải rượu bạn có thể bỏ một chút muối vào nước chanh. Loại nước này sẽ bổ sung điện giải, cung cấp cơ thể một số loại I ốt, nhanh chóng hòa tan chất cồn còn đọng lại. Cơ thể sẽ tỉnh táo, kiểm soát được trạng thái kiểm cảm xúc trên bàn nhậu.

Giải rượu nhanh với mật ong

Mật ong cũng là thức uống tuyệt vời giúp giải rượu nhanh cho cánh mày râu. Loại thức uống này thơm ngon, chứa nguồn kali và chất chống oxy hóa giàu có, nhanh chóng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu trong cơ thể. Ngoài ra, thức uống mật ong còn bổ sung thêm một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như natri và kali… khắc phục những triệu chứng khó chịu như buồn nôn, đau đầu… Hơn nữa, mật ong còn cung cấp fructose hỗ trợ chức năng gan, dễ dàng chuyển hóa rượu vào cơ thể, rút ngắn thời gian rượu ảnh hưởng đến cơ thể.

Uống nước mật ong cũng có tác dụng giải rượu bia hiệu quả

Do đó, với những cuộc nhậu kéo dài thì bạn hãy gọi ngay một ly nước mật ong, chanh, gừng để uống. Bởi loại nước này là cách giảm thiểu các triệu chứng say rượu hữu hiệu. Mật ong giúp hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể, vị cay và nóng của gừng có tác dụng giúp các mạch máu lưu thông, chanh chứa nhiều vitamin C có tác dụng lợi tiểu, giúp đưa rượu bia ra ngoài nhanh chóng. Cơ thể sẽ nhanh chóng tỉnh táo, giúp bạn thương thảo thành công hợp đồng trên bàn nhậu.

Giải rượu nhanh với sinh tố dưa hấu

Cuối năm tính sơ sơ từ gia đình tới hội bạn thân rồi anh em đồng nghiệp, mỗi người sẽ có khoảng 3 bữa tiệc tùng trong dịp này. Chẳng cần phải nói, rượu bia là thứ không ít thì nhiều, đặc biệt là với cánh mày râu. Khi nạp những chất cồn này vào người cơ thể sẽ nóng lên và dẫn đến mất nước. Lúc này, các chị em hãy cho chồng mình uống ngay một ly sinh tố dưa hấu nhé!

Sinh tố dưa hấu bù nước giúp cơ thể giải rượu bia nhanh

Dưa hấu có tính mát, bổ sung các chất điện giải, giúp cơ thể giảm nhiệt độ nhanh chóng. Đồng thời bù lại lượng nước đã mất. Khi được bù nước sẽ nhanh chóng làm loãng lượng cồn có trong cơ thể, được bài tiết theo đường nước tiểu, nhờ đó cánh mày râu sẽ tỉnh rượu nhanh chóng.

Hơn nữa, dưa hấu cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C, những loại vitamin này sẽ nhanh chóng thúc đẩy quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Nhờ đó cánh mày râu tỉnh táo, thoải mái, không cảm thấy nhức đầu hay khó chịu sau khi tỉnh rượu.

Một số lưu ý để uống rượu lâu say và giải rượu nhanh chóng

Để không bị say, thất lễ trên bàn nhậu thì ngay cả khi đã ăn nhiều loại thực phẩm, bạn vẫn nên bổ sung nước trước khi uống rượu. Điều này là bí quyết nhỏ giúp cánh mày râu luôn tỉnh táo trong suốt buổi nói chuyện. Do đó, cánh mày râu nên xen kẽ uống rượu với nước lọc. Cách này sẽ giúp bạn tránh được những dư vị khó chịu còn sót lại sau khi dùng thức uống có cồn nồng độ cao. Thông thường, các cơn say chỉ xuất hiện khi cơ thể thiếu nước. Chính vì vậy, việc bổ sung nước trong quá trình uống rượu sẽ giúp khắc phục được phần nào sự tấn công ồ ạt của chất cồn, xâm nhập vào trong cơ thể.

Bên cạnh đó, khi uống bia rượu, bạn hãy uống thật chậm, nhâm nhi từng chút một để kéo dãn khoảng thời gian xâm nhập của chất cồn vào bên trong cơ thể. Nếu được, bạn hãy chọn đồ uống có nồng độ cồn nhẹ. Cơn say sẽ đến chậm hơn. Thông thường, nếu bạn tiêu thụ loại đồ uống có nồng độ cồn quá cao như rượu đế, vang đỏ sẽ say rất nhanh. Nhưng nếu uống vodka, vang trắng thì sẽ ít khi bị say.

Nghệ thuật từ chối và cách giải rượu bia là điều cánh mày râu nên trang bị

Qua đây có thể thấy được uống rượu để tiếp khách cũng là một nghệ thuật. Trong cái nghệ thuật ấy thì cách giải bia rượu hiệu quả và phương pháp kéo dài thời gian để lâu bị say, không gục trước đối phương là yếu tố quan trọng nhất. Thông thường những ai là người kinh doanh, thường ký kết hợp đồng trên bàn nhậu đều rất rõ những điều này.