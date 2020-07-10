Cách chữa da bị cháy nắng lâu ngày cực đơn giản

Mùa hè với cái nắng xuyên thấu, cháy da cháy thịt thì dù bạn có mặc áo chống nắng kín như thế nào đi chăng nữa, làn da của bạn vẫn sẽ bị xỉn màu, cháy nắng. Mỗi ngày cứ tích tụ một ít khiến làn da của bạn chuyển từ trắng thành đen sạm chỉ sau 3 tháng hè. Đừng quá lo lắng, dưới đây là những cách chữa da bị cháy nắng lâu ngày từ các nguyên liệu thiên nhiên, dễ thực hiện và vô cùng an toàn tại nhà!

Cách làm: Bạn chỉ cần ngâm 1 miếng gạc bông hoặc miếng vải mềm trong bát sữa tươi mát, sau đó đặt lên vùng da bị cháy nắng, đỏ ửng, để tạo 1 mảng protein giúp giảm nhiệt cho da, giúp da dễ chịu hơn. Tinh chất có trong sữa tươi như vitamin E, protein,... sẽ thẩm thấu và nuôi dưỡng, tái tạo da từ bên trong.

Thành phần sữa tươi chứa các loại chất béo tốt, protein, khoáng chất và các vitamin cần thiết cho da mềm mịn đồng thời đào thải độc tố có hại cho da.

Cách chữa da cháy nắng bằng sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn có thể uống sữa tươi hàng ngày để vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa giúp da sáng lên và căng mịn hơn. Đây chính là cách chữa cháy nắng lâu năm từ bên trong.

Cách chữa cháy nắng bằng sữa chua

Từ lâu, sữa chua đã được biết đến như một loại thần dược cho sức khỏe và làm đẹp, giúp tăng cường sức đề kháng, đem lại làn da mịn màng, trắng sáng.

Thành phần sữa chua chứa men và probiotics có khả năng chữa da bị cháy nắng, giúp da dịu nhẹ. Bên cạnh đó, sữa chua không đường có thể giúp tạo chất kháng sinh, tái tạo da và làm lành các tổn thương trên bề mặt như vết cháy nắng, sẹo, rỗ.

Thoa trực tiếp sữa chua lên da mặt giúp chữa cháy nắng - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa da bị cháy nắng lâu ngày bằng sữa chua chính là thoa trực tiếp sữa chua lên vùng da cháy nắng. Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên, rửa sạch mặt rồi dùng khăn mềm thấm khô.

Tiếp theo, thoa trực tiếp sữa chua lên chỗ da bị cháy nắng, nằm thư giãn khoảng 10-15 phút.

Khi thấy cơn đau rát dịu bớt, bạn hãy dùng nước mát nhẹ nhàng rửa lại sạch cho vùng da đó.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp sữa chua cùng bột yến mạch hay mật ong để làm mặt nạ đắp lên da cũng mang lại hiệu quả rất tốt.

Cách trị cháy nắng ở mặt với dưa chuột

Dưa chuột là loại rau củ quả tuyệt vời cho làn da bị cháy nắng. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần thái dưa chuột thành lát mỏng rồi đắp lên vùng da bị cháy nắng trên mặt hoặc ở các vị trí khác (nếu có). Ngoài ra, bạn có thể xay nhuyễn 1 quả dưa chuột, trộn với sữa tươi hoặc sữa chua rồi đắp lên da.

Cách trị cháy nắng ở mặt với dưa chuột - Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột có khả năng cải thiện nhiều vấn đề trên da, đặc biệt là da cháy nắng bởi các tinh chất làm mát vô cùng tuyệt vời.

Cách chữa cháy nắng da tay với lòng trắng trứng

Tùy theo diện tích da cháy nắng là nhiều hay ít, bạn sẽ dùng 1 hoặc 2 lòng trắng trứng để thoa lên vùng da bị cháy. Hãy để khoảng vài phút đến khi vùng da dịu đi thì rửa sạch lại nhẹ nhàng bằng nước mát. Đây là phương pháp tốt nhất giúp làm dịu vùng da tiếp xúc quá lâu với tia nắng gay gắt.

Cách chữa da bị cháy nắng khi đi biển

Dùng vỏ dưa hấu

Vỏ dưa hấu chứa hàm lượng nước rất cao, Do đó, vỏ dưa hấu có tác dụng cấp ẩm nhanh chóng và xoa dịu vùng da bị cháy nắng. Cách làm như sau:

Vỏ dưa hấu chứa hàm lượng nước rất cao giúp xoa dịu vùng da bị cháy nắng - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, rửa vỏ dưa hấu cho thật sạch rồi ép lấy nước, sau đó thêm 1-2 thìa cafe mật ong vào cùng và trộn đều lên.

Tiếp theo, thoa hỗn hợp này lên chỗ da bị cháy nắng. Mỗi ngày khoảng 20 phút thư giãn cùng hỗn hợp vỏ dưa hấu này, sau đó rửa sạch lại với nước mát.

Dùng nước lạnh

Sau khi đi biển về, bạn thấy một số vùng da trên cơ thể ửng đỏ lên, bỏng rát,... thì chứng tỏ da bạn đã bị cháy nắng. Đừng lo lắng, đã có nước lạnh cứu cánh cho bạn.

Dùng nước lạnh làm mát vùng da đó càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng nước lạnh làm mát vùng da đó càng sớm càng tốt trong khoảng 15 phút. Nước lạnh có khả năng giúp giảm nhiệt cho da, chống sưng đồng thời hạn chế tổn thương trên da. Tuyệt đối không dùng nước đá để chà mạnh lên da, nếu không da sẽ bị sốc nhiệt, tác động xấu đến cấu trúc da.

Uống nhiều nước

Khi thiếu nước, hoạt động của cơ thể nói chung và làn da nói riêng sẽ bị đình trệ, khiến việc phục hồi làn da cháy nắng càng khó khăn hơn. Do đó, bạn hãy tạo thói quen uống đủ 2-2,5 lít nước/ngày (khoảng 8 cốc nước), giúp da mau chóng phục hồi.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các loại nước ép giàu vitamin E, A, C như nước ép bưởi, cam, cà chua,... vừa làm đẹp cho da, vừa giải nhiệt ngày hè, vừa bổ sung nước mà không bị nhàm chán.

Trên đây là những cách chữa da bị cháy nắng lâu ngày vô cùng dễ thực hiện tại nhà, với những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và rẻ. Mong rằng bài viết hữu ích đối với các chị em, giúp chị em nhanh chóng lấy lại làn da trắng hồng, rạng rỡ!