Cách chống buồn ngủ tức thì giúp cơ thể tập trung cao độ

Do tính chất công việc, nên đôi khi chúng ta phải làm việc liên tục không được ngủ và nghỉ ngơi nhiều. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và xuất hiện các cơn buồn ngủ bất chợt làm ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Vậy đâu là cách chống buồn ngủ tức thì hiệu quả nhất? Bài viết dưới đây sẽ bày bạn một số cách chống buồn ngủ hiệu quả.

Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số cách chống lại các cơn buồn ngủ tức thì.

Nguyên nhân xuất hiện các cơn buồn ngủ thất thường là do tâm trạng chán nản mệt mỏi, thói quen sống không lành mạnh, tác dụng phụ của thuốc hoặc chứng rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt, những người làm việc liên tục trong nhiều giờ hay làm ca đêm sẽ càng dễ bị buồn ngủ hơn.

Cách chống buồn ngủ tức thì trong giờ làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn đôi mắt

Thư giãn đôi mắt là một trong những cách giúp hết buồn ngủ nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng ngay tại chỗ ngồi. Nếu bạn thường xuyên làm việc với máy tính liên tục thì sẽ gây ra tình trạng mỏi mắt và buồn ngủ. Bạn nên đảo mắt nhìn lên xuống, nhìn sang bên và theo đường chéo hoặc ngồi thư giãn rồi đảo mắt theo chiều kim đồng hồ và theo chiều ngược lại. Bạn có thể nhắm mắt, sau đó dùng ngón tay massage vùng da xung quanh mắt theo vòng tròn trong vòng 1 đến 2 phút.

Thư giãn đôi mắt là một trong những cách giúp hết buồn ngủ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với đồng nghiệp

Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ, bạn có thể tìm ai đó hoặc đồng nghiệp để trò chuyện. Bạn có thảo luận về những ý tưởng công việc hoặc câu chuyện nào đó mang tính chất giải trí. Bạn cần tập trung lắng nghe những gì bạn và người kia đang nói. Điều chỉnh nội dung của cuộc trò chuyện sẽ giúp cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng.

Uống nhiều nước

Cơ thể thiếu nước có thể là nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi và buồn ngủ. Bạn nên bổ sung đầy đủ nước hoặc ăn các loại rau củ quả có nhiều nước như: dưa hấu, dưa gang, đào, dứa, cam, mận, táo… Ăn các loại trái cây này không những giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn bổ sung nhiều khoáng chất và vitamin tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, bạn có thể làm nước ép hoặc nước detox với nhiều loại rau củ quả như rau cần tây, cải bó xôi, dưa leo, cà rốt, cam, dứa…

Rửa mặt bằng nước lạnh

Bạn có thể rửa mặt vào buổi sáng, trong giờ giải lao hay bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn ngủ. Việc tiếp xúc với nước lạnh sẽ có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ bên trong cơ thể và giúp bạn tỉnh táo nhanh chóng.

Tiếp xúc với nước lạnh sẽ giúp bạn tỉnh táo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với ánh sáng

Thông thường, các hoạt động bên trong cơ thể được điều chỉnh bởi lượng ánh sáng mà bạn nhận được. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự tiếp xúc với nhiều ánh sáng có thể cải thiện cơn buồn ngủ và giúp bạn tỉnh táo hơn. Bạn có thể mở các cửa sổ xung quanh để ánh sáng mặt trời tràn vào hoặc bước ra ngoài.

Cách chống buồn ngủ tức thì khi lái xe

Lái xe hành trình dài rất dễ khiến tài xế cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ... tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ xảy tai nạn. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi bạn nên tìm hiểu một số cách chống lại các cơn buồn ngủ bất chợt để có thể duy trì sự tỉnh táo và tập trung khi lái xe.

Lái xe hành trình dài rất dễ khiến tài xế cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Uống vitamin

Theo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, vitamin B, C giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, uống một viên vitamin sau bữa ăn sẽ giúp bạn tỉnh táo lái xe trong suốt hành trình. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các loại vitamin. Tuyệt đối không được sử dụng các chất kích thích hoặc có cồn trước khi lái xe.

Uống nước lọc hoặc nhai kẹo cao su

Trong quá trình lái xe, nếu cơ thể cảm thấy buồn ngủ bạn nên uống một chút nước lọc. Điều này sẽ giúp bạn luôn duy trì được trạng thái tỉnh táo để lái xe. Ngoài ra, khi cảm thấy buồn ngủ bạn có thể nhai một ít kẹo cao su sẽ giúp não bộ quên đi cảm giác buồn ngủ và tăng sự tỉnh táo để tập trung vào việc lái xe.

Uống nước lọc hoặc nhai kẹo cao su sẽ giúp ngăn chặn cơn buồn ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Hạ kính xe xuống

Cảm giác mát lạnh bởi gió bên ngoài có thể giúp bạn tỉnh táo và tránh được cơn buồn ngủ. Vì vậy, khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, bạn hãy hạ cửa kính xuống để luồng không khí và gió bên ngoài thổi vào xe khoảng vài phút. Ngoài ra, khi hạ cửa kính xuống bạn sẽ nghe được tiếng ồn bên ngoài, điều này sẽ giúp quên đi cơn buồn ngủ và tỉnh táo hơn.

Bên trên là một số chia sẻ về cách chống buồn ngủ tức thì giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn. Giấc ngủ rất quan trọng, nó chiếm đến ⅔ thời gian trong ngày, nếu thường xuyên thức khuya hoặc thiếu ngủ thì bạn sẽ dễ gặp phải các cơn buồn ngủ bất chợt hơn. Vì vậy, để tránh các cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng đến công việc, tốt nhất bạn nên có thói quen đi ngủ lành mạnh và kiểm soát những suy nghĩ tốt hơn.