Cách chẩn đoán bạn đang gặp tình trạng mỡ nội tạng

Chất béo nội tạng còn là nguyên nhân gây ra những bệnh lý nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng như đột quỵ, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, tiểu đường, bệnh tim mạch…

Mỡ nội tạng là loại chất béo bị tích trữ sâu trong khoang bụng. Nó nằm gần những cơ quan nội tạng quan trọng như gan, dạ dày, ruột, tim… Ngoài ra, loại chất béo này cũng được tích trữ trong long động mạch. Làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Có một sự thật là cho dù nhẹ cân, có một vòng bụng phẳng thì bạn vẫn có thể có mỡ nội tạng.

Nguyên nhân mỡ nội tạng tích tụ là do nạp nhiều loại thực phẩm giàu carbohydrate, ít tập thể dục và mất cân bằng trao đổi chất. Có một sự thật là cho dù nhẹ cân, có một vòng bụng phẳng hay ăn ít chất béo thì bạn vẫn có thể có mỡ nội tạng.

Bạn không thể nhận biết mình có mỡ nội tạng hay không bằng mắt thường. Mà phải gặp bác sĩ hoặc chuyên gia thể hình để được chẩn đoán bằng các phương pháp chuyên khoa.

Mỡ dưới da

Mỡ dưới da là lớp chất béo tích trữ dưới lớp màng trên bề mặt da. Loại chất béo này thường tích tụ nhiều ở vùng bụng, đùi và hồn. Được sử dụng để sản xuất năng lượng khi đói và hoạt động như một lớp chăn cách nhiệt và bảo vệ các cơ quan bên trong khỏi điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Mỡ lắng đọng dưới da xảy ra chủ yếu do ăn nhiều thức ăn béo và thức ăn giàu carbohydrate. Nó còn phụ thuộc vào cơ địa và yếu tố di truyền của mỗi người.

2. Mỡ nội tạng nguy hiểm như thế nào?

Quá nhiều chất béo trong cơ thể rất có hại cho sức khỏe của bạn, dù là loại chất béo gì. Nhưng so với chất béo nằm ngay dưới da (mỡ dưới da), loại mỡ nội tạng có nhiều khả năng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề y tế nghiêm trọng hơn. Bệnh tim, Alzheimer, tiểu đường loại 2, đột quỵ và cholesterol cao là một số tình trạng có liên quan chặt chẽ đến việc có quá nhiều chất béo trong cơ thể bạn.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng, chất béo nội tạng tạo ra nhiều protein nhất định làm viêm các mô và cơ quan của cơ thể và thu hẹp các mạch máu của bạn. Điều đó có thể làm cho huyết áp của bạn tăng lên và gây ra các vấn đề khác.

3. Cách chẩn đoán mỡ nội tạng

Theo Harvard Health, mỡ nội tạng được tính dựa trên 10% tổng lượng mỡ cơ thể của một người. Một cách khác để xác định lượng mỡ nội tạng là đo kích thước vòng eo.

Ví dụ, nam giới có vòng eo khoảng 95cm trở lên và phụ nữ có vòng eo khoảng 90cm trở lên có khả năng bị mỡ thừa nội tạng. Điều này có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nếu sử dụng máy quét MRI hoặc máy phân tích mỡ cơ thể để đo lượng mỡ nội tạng, kết quả sẽ được đo trên thang điểm từ 1 đến 59. Bạn nên duy trì mức mỡ nội tạng dưới 13 trên thang điểm này. Nếu trên 13, bạn cần phải thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để giảm số điểm xuống mức lành mạnh hơn.

4. Nguyên nhân tích mỡ

Lười vận động

Chế độ ăn uống không khoa học

Thay đổi nội tiết tố

Thói quen sinh hoạt kém lành mạnh

5. Thời gian tích tụ mỡ thừa

Một số khoảng thời gian vàng khiến cơ thể không tích tụ nhiều chất béo, đó là bữa sáng (từ 7-8 giờ, hoặc trong vòng 1 tiếng từ lúc ngủ dậy). Ngoài ra thời gian từ 2-3 giờ chiều là khoảng thời gian vàng, cơ thể sẽ ít tích mỡ nhất. Sau 7 giờ tối là lúc lượng mỡ bị tích trữ tăng nhanh gấp 1,5 lần, nên những người có thói quen ăn đêm dễ dàng tích mỡ hơn hẳn.