Vì chứa nhiều calo, do đó, bánh trung thu thuộc món ăn những người thuộc hội giảm cân tránh xa. Bánh trung thu không dễ hấp thụ hay có thể ăn đều đặn, thường xuyên. Ngặt nỗi ‘thèm’ quá thì thật khó từ chối? Dưới đây là một số gợi ý cách ăn uống bánh trung thu không gây tăng cân, giúp duy trì cân nặng ổn định và giúp da dáng khỏe mạnh mà chị em có thể bỏ túi.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ trên Tri thức trẻ cho biết: "Thường một chiếc bánh trung thu (bánh dẻo hay bánh nướng) năng lượng sẽ dao động khoảng trên dưới 600 kcal/1 chiếc bánh (tổng năng lượng phụ thuộc vào trọng lượng, nhân làm bánh). Nếu ăn hết một chiếc bánh trung thu khoảng 170g, năng lượng gấp 2 lần bát bún mọc và gấp 1,5 lần so với một bát phở".

Hàm lượng dinh dưỡng , bánh trung thu được so sánh với cơm, bún, phở cho thấy mức calo cao khủng.

Calo của bánh trung thu. Ảnh: Internet

Cũng theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170 g cung cấp 566 calo. Trong đó, 16,3 g đạm, 6,6 g lipid, 110,2 g glucid.

Một bánh dẻo một trứng đậu xanh khoảng 176 g chứa 648 calo, năng lượng gấp 2-2,5 lần bát phở bò.

Một cái bánh nướng 176 g thập cẩm cung cấp 706 calo. Trong đó 18 g đạm, 31,5 g lipid và 87,5 g glucid.

Một chiếc bánh nướng đậu xanh một trứng 176 g cung cấp 648 calo. Cụ thể, 19,5 g protid, 27,5g lipid, 80,6 g glucid.

Lượng bột đường của một chiếc bánh dẻo hoặc một bánh nướng bằng 2-3 bát cơm (một bát cơm 258 g),để tiêu thụ hết lượng calo này, mỗi người cần chạy bộ khoảng 2,5 giờ. Nếu vẫn không từ bỏ được món trứng muối ngon lành kia, bạn sẽ phải chạy bộ 1,5 tiếng để tiêu tán lượng calo khổng lồ vừa nạp.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chế độ ăn của một người trưởng thành chỉ vào khoảng 2.000 calo/ngày, trong khi lượng calo của một chiếc bánh trung thu đã chiếm gần 1/2 nhu cầu, được chỉ ra dễ dẫn đến các bệnh tăng cân, béo phì, tim mạch và tiểu đường.

Bánh trung thu trứng muối, đậu xanh. Ảnh: Internet

Bánh trung thu gây ra một số tác hại gì?

Theo các thông tin dinh dưỡng được chỉ ra thì, những người ăn bánh trung thu sẽ có những lo lắng sau:

- Nỗi lo tăng cân, béo phì

- Nỗi lo về đường huyết trong máu, bệnh tiểu đường tăng cao

- Dễ ảnh hưởng đến những người bệnh tim, người bị bệnh tim không nên ăn.

- Bánh dẻo dễ gây sâu răng với trẻ nhỏ

- Nguồn gốc của bánh không bảo đảm

- Bánh quá hạn sử dụng và nhiều chất bảo quản

Nên ăn bánh trung thu như thế nào?

Món ăn không chỉ quá độc đáo. Cũng theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm lưu ý những điều khi ăn:

- Nên cắt nhỏ bánh, chỉ nên ăn góc 1/8 của bánh hoặc nhiều nhất là góc 1/4 (200 kcal của miếng bánh) – tương với một bữa ăn sáng.

- Không ăn khi đói hoặc mệt: Khi đói hay mệt mỏi, nhu cầu ăn thực phẩm chứa lượng đường tăng lên. Khả năng hấp thu của dạ dày khi đó tăng cao nên dễ mất kiểm soát. Việc bổ sung đồ ngọt khi cơ thể mệt mỏi dễ dẫn đến thiếu vitamin nhóm B - nhóm vitamin chủ chốt trong việc chuyển hóa đường thành năng lượng khó cản.

Ăn bánh trung thu không tăng cân. Ảnh: Internet

- Không ăn sau 19h

Sau 19h là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi, ít vận động. Ăn bánh trung thu vào lúc này, cơ thể sẽ không có đủ thời gian để tiêu hóa, dẫn đến chuyển hóa năng lượng thành chất béo, gây tăng cân. Khoảng thời gian sau 19h cũng là thời điểm các chuyên gia khuyến nghị việc dừng ăn tối (cách giờ đi ngủ hợp lý) để tránh các bệnh cho cơ thể, nguyên nhân của việc phát sinh các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường.

- Giảm bớt các thực phẩm khác. Đặc biệt là các thực phẩm nhiều năng lượng như cơm, bánh mì, bún, phở… khi đã nạp bánh trung thu.

- Chọn bánh trung thu healthy

Một điều rất đáng bổ sung vào ẩm thực, khi xét về thời gian, bánh trung thu có những cải tiến phù hợp với nhu cầu, và chúng ta cũng không cần quá lo lắng việc một số ‘tiến hóa’ vượt bậc đã giúp bánh Trung thu vừa ngon vừa healthy (tốt cho sức khỏe).

Thay vì sử dụng các nguyên liệu truyền thống như nước đường, bột mỳ, mỡ đường... bánh trung thu healthy ưu tiên dùng nguyên liệu lành mạnh, có lợi cho sức khỏe như bột mỳ nguyên cám, bột hạnh nhân, dầu dừa, khoai lang, các loại hạt ngũ cốc... Do đó, bánh trung thu healthy chứa lượng calo chỉ bằng 1/4 bánh trung thu truyền thống, ước tính 200-400 calo. Ngoài ra, có thể hạn chế đường và sử dụng một số đường tốt cho sức khỏe, an toàn và lành mạnh hơn.

Thưởng thức bánh trung thu cùng trà. Ảnh: Internet

- Vừa ăn bánh vừa uống trà

Trà xanh và trà bạc hà có thể giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa đường và giảm vị ngọt, rất phù hợp với bánh trung thu.

Trà cũng là một trong những thực phấm đốt cháy mỡ, tiêu hao năng lượng và giúp làm đẹp da rất tốt. Do đó, có thể kết hợp bánh và trà.

- Ăn thêm nhiều rau xanh

Ăn thêm nhiều rau xanh cũng như những sản phẩm giàu chất xơ, vitamin khác để ‘hút sạch’ giúp cơ thể thanh lọc và giảm chất béo tối đa trong người.

Tăng cường tập luyện bằng cách chạy bộ, đi xe đạp, vận động tùy theo cơ thể và lượng bánh nạp vào.