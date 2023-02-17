Các triệu chứng bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin D, không bổ sung sớm dễ hỏng da hại xương nghiêm trọng

Vì vậy, lần tới khi bạn bỏ qua liều lượng vitamin D hàng ngày từ ánh nắng mặt trời, hãy tự nhắc nhở bản thân, bạn có đủ vitamin cho cả ngày không?

Làm sao để biết cơ thể đủ hay thiếu vitamin D?

Vitamin D hỗ trợ sức khỏe của xương và hệ thống miễn dịch trong số một số chức năng khác.

Ngoài xét nghiệm máu, chuyên khoa cho rằng không thể biết cơ thể có đủ vitamin D hay không.

Cho đến một vài năm trước, chúng ta vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vitamin D.

Lượng vitamin D quá thấp trong cơ thể có thể làm hỏng xương và khiến chúng trở nên giòn.

Do đó, điều quan trọng là phải biết khi nào điều này mang lại cho bạn những dấu hiệu cảnh báo về lượng vitamin D thấp.

Chữa lành vết thương chậm

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Vitamin D hỗ trợ khả năng chữa lành vết thương của cơ thể và thiếu nó sẽ khiến quá trình này diễn ra chậm hơn.

Các nghiên cứu trên bệnh nhân tiểu đường, trong đó quá trình chữa lành vết thương diễn ra rất chậm, việc bổ sung vitamin D đã đẩy nhanh quá trình này.

Trầm cảm

Vitamin D ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của một cá nhân. Trầm cảm là một trong những tác dụng phụ chính của lượng vitamin D thấp trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã tìm thấy tác động của vitamin D đối với tâm trạng của người lớn tuổi.

Cần có thêm bằng chứng để chứng minh rằng vitamin D là một chất cải thiện tâm trạng, nhưng các nghiên cứu cho đến nay đã chỉ ra rằng các chất bổ sung vitamin D có vai trò trong việc chữa bệnh trầm cảm.

Mệt mỏi

Điều gì xảy ra khi cơ thể thiếu một trong những loại vitamin thiết yếu nhất? Nó có khả năng ảnh hưởng đến mức năng lượng.

Mệt mỏi là một biến chứng sức khỏe chồng chéo với một số bệnh; tuy nhiên, trong trường hợp thiếu vitamin D, nó xảy ra chủ yếu là do đau đầu, thiếu ngủ và đau xương liên tục.

Đau lưng triền miên

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Vì vitamin D liên quan trực tiếp đến sức khỏe của xương nên thiếu nó sẽ làm hỏng xương gây đau đớn cho cá nhân.

Vitamin D nuôi dưỡng xương bằng cách tăng cường khả năng hấp thụ canxi của cơ thể.

Người ta phát hiện ra rằng những người bị viêm khớp, đau cơ và đau lưng dai dẳng có lượng vitamin D thấp.

Các triệu chứng thiếu vitamin D khác

Các triệu chứng thiếu vitamin D khác là mất ngủ, chán ăn, ốm vặt thường xuyên, rụng tóc, yếu cơ .

Tại sao chúng ta bỏ thường qua sự thiếu hụt vitamin D?

Ảnh minh họa: Internet

Một lời giải thích hợp lý cho điều này có thể là nhiều triệu chứng thiếu vitamin D tương tự như các bệnh khác. Chính vì điều này mà nhiều người đã chẩn đoán quá mức các bệnh khác mà bỏ qua nguyên nhân chính.

Điều cực kỳ quan trọng là phải biết về tình trạng sức khỏe chính bằng cách mô tả chính xác tình trạng sức khỏe của bạn cho bác sĩ. Đừng đưa ra một sự làm rõ thiên vị tự phán đoán về sức khỏe của bạn. Điều này có thể dẫn đến chẩn đoán sai và vào thời điểm bạn chẩn đoán quá mức căn bệnh khác, tác hại của căn bệnh này có thể đã tiến triển hơn nữa.

Theo Times of India