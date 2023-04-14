Nhiều người trong một gia đình cùng lúc mắc các bệnh như COVID-19, thủy đậu và cúm khiến họ hết sức lo lắng và mệt mỏi.

Theo Báo VietNamNet, hiện nay, một số gia đình có người trong nhà mắc đến 3 loại bệnh khác nhau như gia đình chị Hoài Anh cùng lúc có dấu hiệu sốt cao, mỏi người và test ra các bệnh truyền nhiễm. Theo đó, đầu tháng 4, sau buổi đến trường, con trai chị than mệt, mỏi tay chân. Buổi tối, cậu bé học lớp 3 sốt 39 độ C, li bì nguyên đêm. "Mẹ và chị gái tôi sau đó test ra Covid-19, tức là lần thứ 3 dù đã tiêm 3 mũi vắc xin; 3 bé nhỏ bị cúm. Bé còn lại sau vài ngày lên nốt thủy đậu", chị chia sẻ trên VietNamNet.

Cũng trong cảnh "một nhà ba bệnh", anh Hoàng (Thanh Xuân, Hà Nội) phải xin làm trực tuyến tại nhà. "Vợ mắc Covid-19 lây từ con gái lớn, tôi bị cúm. Ai cũng sốt cao, ho nhiều, đau đầu khó ngủ, người nhức mỏi, gia đình buộc phải gửi con trai út mới 1 tuổi vừa dứt đợt điều trị virus hợp bào hô hấp (RSV) sang bà ngoại ở gần đó tránh để bé lây bệnh và có người chăm sóc", anh chia sẻ trên VietNamNet. Một nhà ba bệnh. Ảnh: VietNamNet Thông tin từ Hội khuyến học Việt Nam cho hay, hiện đang là thời điểm thời tiết nồm ẩm nên các bệnh do virus, vi khuẩn gây nên rất dễ tấn công, đặc biệt là bệnh chưa có vaccine phòng bệnh. Theo bác sĩ Kim Anh chia sẻ trên Hội Khuyến học Việt Nam, hiện mỗi ngày khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận khoảng 10 - 15 trẻ mắc tay chân miệng khám ngoại trú và 5 - 7 ca bệnh đang điều trị nội trú, trong đó có một số ít trường hợp diễn biến nặng.

Trẻ em thường có sức đề kháng yếu, khả năng tự nhận thức bảo vệ bản thân chưa có nên dễ mắc bệnh hơn người lớn. Ngoài các biện pháp phòng bệnh cơ bản, cha mẹ nên chú ý nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua tăng cường dinh dưỡng, có chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học. Khi trẻ bệnh cần đưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa, tránh tự điều trị theo kinh nghiệm của người lớn sẽ ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ. Khuyến cáo lưu ý các biện pháp chăm sóc trẻ nhỏ. Ảnh: Internet Bác sĩ Kim Anh khuyến cáo, bệnh do virus gây ra và chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, hiện chủ yếu khi phát hiện chỉ điều trị triệu chứng. Loại virus này có thể sống ở tay nắm cửa, lưu giữ trên đồ chơi, bàn học rất lâu. Bên cạnh đó, bệnh lây qua tiếp xúc giọt bắn, dịch tiết. Vì vậy, ngoài vệ sinh bàn tay, thì vệ sinh các dụng cụ, đồ chơi, không cho trẻ ăn chung đồ dùng là rất cần thiết để phòng bệnh. Ngoài tay chân miệng, hiện ghi nhận nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như COVID-19, bệnh thủy đậu hay bệnh do virus hợp bào RSV gây nên…. Do vậy, việc vệ sinh cá nhân, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tiêm vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế với các bệnh đã có vaccine là rất quan trọng.

Số ca COVID-19 trong ngày của Việt Nam tăng đột biến: hôm qua hơn hôm trước gần gấp đôi Trong số liệu thống kê chốt báo cáo vào chiều 13/4, dịch COVID-19 có số lượng tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó.

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