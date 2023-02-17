Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới

Sức khỏe 17/02/2023 07:02

Khi nói đến việc duy trì sức khỏe sinh sản và tình dục, có rất nhiều biện pháp và biện pháp quan tâm mà chúng ta phải thực hiện.

Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động tình dục thường có thể khiến chúng ta tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) và các bệnh nhiễm trùng do vi-rút và vi khuẩn khác. Mặc dù có một số huyền thoại và quan niệm sai lầm xung quanh tình dục và sức khỏe tình dục, nhưng một điều mà chúng ta thường nghe là đàn ông và phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ, nên đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục. Điều này là chính xác, nhưng chúng ta hãy tìm hiểu tại sao ...

Tại sao phải đi tiểu 'sau' quan hệ tình dục?

Đối với những người có âm đạo, khả năng nhiễm trùng cao hơn nhiều trong các hoạt động tình dục. Một trong những bệnh nhiễm trùng như vậy là nhiễm trùng đường tiết niệu, không lây truyền qua đường tình dục, nhưng có thể được kích hoạt do quan hệ tình dục.

Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

UTI là một bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của hệ thống tiết niệu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Điều này xảy ra khi vi khuẩn từ da hoặc trực tràng xâm nhập vào niệu đạo và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Phải nói rằng, nếu bạn có nước tiểu trong bàng quang khi quan hệ tình dục, vi khuẩn được đẩy vào bên trong có thể phát triển và nhân lên nếu bạn không đi tiểu trong vòng vài giờ sau khi giao hợp.

Tại sao phải đi tiểu trước khi quan hệ?

Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu, nhiều phụ nữ chọn đi tiểu trước khi quan hệ tình dục, chủ yếu là vì kéo dài thời gian quan hệ tình dục và tăng khoái cảm. Cực khoái đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt đến đỉnh cao của niềm vui.

Do đó, việc làm trống bàng quang trước tiên là cần thiết. Không làm như vậy có thể là một sự phân tâm lớn và do đó có nhiều khả năng khiến một người cảm thấy lo lắng trong suốt quá trình.

Bạn có nên vội vã vào nhà vệ sinh ngay sau khi quan hệ tình dục?

Hiện tại, không có quy tắc rõ ràng về thời gian bạn nên đợi để đi tiểu sau khi quan hệ tình dục, nhưng sớm hơn chắc chắn tốt hơn là chờ đợi lâu. Đi tiểu sau khi quan hệ tình dục giúp loại bỏ vi trùng và vi khuẩn, giữ cho đường tiết niệu sạch sẽ và không bị ảnh hưởng. Tất cả là do ống giữa bên ngoài và bàng quang ngắn như thế nào.

Tại sao bệnh nhiễm trùng UTI phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới (đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục)

Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

UTI phổ biến hơn ở phụ nữ so với nam giới vì niệu đạo của phụ nữ, là ống nối từ bàng quang đến nơi nước tiểu chảy ra khỏi cơ thể, ngắn hơn nam giới. Điều này khiến vi khuẩn dễ dàng đi vào bàng quang hơn, dẫn đến nhiễm trùng.

Nếu bị nhiễm trùng tiết niệu tái phát thì sao?

Nhiễm trùng tiểu có thể cực kỳ khó chịu, đặc biệt nếu bạn mắc phải chúng nhiều lần. Một số người dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu lặp đi lặp lại. UTI tái phát là do tái nhiễm bởi cùng một mầm bệnh hoặc vi khuẩn.

Bỏ quên hành động này trước và sau khi làm ''chuyện ấy'', bệnh nhiễm trùng tăng cao nguy cơ xâm nhập, đặc biệt là ở nữ giới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ tình dục thường xuyên được cho là một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất. Phải nói rằng, nếu là người thường xuyên bị nhiễm trùng tiểu sau khi quan hệ tình dục, điều quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​​​bác sĩ và điều trị tương tự.

Theo Times of India

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Từ khóa:   tiểu sau khi quan hệ bệnh tình dục dấu hiệu bị bệnh phụ khoa

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