Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm

Sức khỏe 30/12/2022 13:20

Bữa sáng thường được gọi là “bữa ăn quan trọng nhất trong ngày”. Nhưng điều đó đặt ra câu hỏi liệu tuyên bố này là sự thật hay chỉ là một huyền thoại. Khoảng 25% mọi người bỏ bữa ăn này hàng ngày và thậm chí nó đã trở thành một xu hướng.

1. Bạn có thể tăng cân

Mặc dù có ý kiến ​​cho rằng bỏ bữa sáng hàng ngày có thể giảm cân nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc để bụng đói vào buổi sáng có thể liên quan đến bệnh béo phì, không chỉ ở trẻ em và dân số trẻ mà còn ở người già.

Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm - Ảnh 1

Điều này có thể xảy ra vì bỏ bữa sáng có thể khiến mọi người ăn uống vô độ sau đó. Ăn trước khi đi ngủ dẫn đến tăng cân. Nhưng một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bỏ bữa sáng có thể gây tăng cân ngay cả khi bạn không ăn quá nhiều trong thời gian còn lại trong ngày vì đồng hồ sinh học bên trong cơ thể bị rối loạn.

2. Tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ

Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm - Ảnh 2

Bỏ bữa sáng có liên quan đến rối loạn tâm trạng ở người lớn. Những người không ăn vào buổi sáng có xu hướng bị trầm cảm thường xuyên hơn. Ngoài ra, bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày 4 hoặc 5 lần một tuần có thể dẫn đến tăng 55% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nó cũng có thể liên quan đến lượng đường trong máu thấp.

Khi lượng đường trong máu của một người giảm xuống, nó sẽ dẫn đến những thay đổi tâm trạng nhanh chóng, chẳng hạn như ủ rũ và cáu kỉnh nói chung. Đó là lý do tại sao nó không được thấp hơn 70 miligam mỗi decilit (mg/dL).

3. Bạn cảm thấy mệt mỏi trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều

Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm - Ảnh 3

Vào buổi sáng, sau một thời gian dài nghỉ ngơi không ăn, lượng dự trữ glycogen của bạn thấp và bạn cần nhiều năng lượng hơn để làm việc hiệu quả. Sau khi bạn ăn sáng, cơ thể bạn bắt đầu phân hủy axit béo để tạo ra năng lượng cần thiết.

Nếu bạn không ăn sáng, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe vào buổi sáng, bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi trong vài giờ. Bạn cũng có thể gặp khó khăn trong việc tập trung vào mọi thứ và cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều.

4. Bộ não của bạn có thể trở nên sắc bén hơn

Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm - Ảnh 4

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc nhịn ăn gián đoạn có một số tác dụng có lợi. Kiểu ăn uống này có nghĩa là bạn trải qua thời gian nhịn ăn mỗi ngày (thông thường chúng bao gồm 8 giờ ăn và 16 giờ nhịn ăn). Vì vậy, nếu bạn bỏ bữa sáng để hoàn thành 16 giờ này, điều đó thực sự có thể tốt cho não của bạn và trí nhớ của bạn có thể được cải thiện.

Tuy nhiên, nếu không phải là nhịn ăn gián đoạn, một nghiên cứu khác đã tiết lộ rằng việc bỏ bữa có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của não bộ.

5. Mức độ axit của bạn tăng lên

Bỏ bữa sáng đưa sức khỏe vào 'hầm tối' trầm cảm, tăng cân và hủy hoại dạ dày cùng loạt tác hại nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn cố làm - Ảnh 5

Các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng ăn sáng thậm chí còn quan trọng hơn đối với những người bị trào ngược axit. Bằng cách bỏ qua nó, mức độ axit của bạn có thể tăng lên và bạn có thể bị ợ nóng và khó tiêu.

Theo Brightside

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