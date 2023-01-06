Biến thể mới của Covid và đòn tấn công gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng: Tết này tụ họp đông người cần đặc biệt lưu ý

Sức khỏe 06/01/2023 12:23

Gần đây, sự trở lại của Covid-19 đang khiến cho cả Thế giới phải dè chừng. Đặc biệt vào dịp lễ đầu năm mới, mọi người thường di chuyển nhiều hơn khiến khả năng lây lan tăng mạnh nếu dịch bùng phát trở lại.

Virus corona tấn công phổi, nhưng không phải chỉ có phổi bị tổn thương ở bệnh này, có nguy cơ tổn thương nhiều bộ phận trên cơ thể ở những người mắc corona. Sự nguy hiểm của biến thể phụ BF.7 của Omicron đang được nói nhiều hơn. 

Biến thể mới của Covid và đòn tấn công gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng: Tết này tụ họp đông người cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã từng ở trong tầm kiểm soát của cách ly xã hội, thì tác động của nó đối với cơ thể có thể được nhìn thấy ngay cả sau một hoặc hai năm. Ngoài phổi, có những cơ quan khác đang bị ảnh hưởng bởi Covid một khi bị nhiễm bệnh.

Corona cũng tàn phá trái tim

Biến thể mới của Covid và đòn tấn công gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng: Tết này tụ họp đông người cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh liên quan đến tim như hội chứng mạch vành cấp tính, suy tim sung huyết, viêm cơ tim và rối loạn nhịp tim đang được tìm thấy ở những người bị nhiễm corona. Các triệu chứng phổ biến của bệnh này bao gồm tức ngực, đổ mồ hôi lạnh, khó thở, nhịp tim không đều và đau ở cánh tay, cổ và hàm.

Nguy cơ nhiễm corona trên dạ dày và đường ruột 

Các triệu chứng tiêu hóa có thể nhìn thấy ở những bệnh nhân bị nhiễm corona. Cùng với những cơn đau bụng đột ngột, buồn nôn và nôn, hiện tượng rối loạn hệ tiêu hóa đang khiến người bệnh lo lắng. Xuất huyết tiêu hóa cũng gặp ở những trường hợp nặng.

Thận cũng bắt đầu bị ảnh hưởng

Biến thể mới của Covid và đòn tấn công gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng: Tết này tụ họp đông người cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các vấn đề về thận cũng đang được quan sát thấy ở những người bị nhiễm corona. Thận có các tế bào thụ thể cho phép virus corona xâm nhập vào cơ thể. Corona ảnh hưởng đến thận do lượng oxy trong máu thấp bất thường do viêm phổi gây ra. 

Nguy hiểm cho phổi

Biến thể mới của Covid và đòn tấn công gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng: Tết này tụ họp đông người cần đặc biệt lưu ý - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sự nguy hiểm của coronavirus là ở phổi. Corona làm hỏng phổi và do đó, rất nhiều chất nhầy tích tụ trong ngực. Các triệu chứng phổ biến của nó là sản xuất nhiều đờm, ho, tức ngực và khó thở.

Theo Indiaherald

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Từ khóa:   phòng dịch Covid-19 tái phát dịch Covid-19 ngăn ngừa nhiễm Covid-19

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