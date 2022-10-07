Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc

Sức khỏe 07/10/2022 18:38

Giận dữ là một cảm xúc tự nhiên và đôi khi hữu ích để phản ánh trạng thái bên trong của chúng ta. Nó giúp chúng ta xác định và phản ứng theo bản năng trước các tình huống nguy hiểm. Sự tức giận cũng có thể là động lực lớn giúp chúng ta bắt đầu làm những điều thực sự tốt.

Thông thường, sự tức giận không kiểm soát được là nguyên nhân gây ra căng thẳng và các vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp, người thân, bạn bè, thế giới bên ngoài và thậm chí với chính bản thân bạn.

Những cách sau đây sẽ giúp bạn kiểm soát cơn giận và kiểm soát sức mạnh hủy diệt của nó.

1. Viết lý do khiến bạn tức giận và "tiêu diệt" chúng

 

Viết ra thông tin về cơn giận của bạn: ghi lại thật chi tiết, mọi lý do khiến bạn phải bực mình và bực bội. Điều này có thể giúp cơ thể bạn bớt căng thẳng. Chú ý đến từng điều nhỏ nhặt khiến bạn khó chịu và mô tả nó càng chi tiết càng tốt.

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Hãy giải phóng tâm trí của bạn khỏi những suy nghĩ này. Sau đó, bạn có thể vứt danh sách ấy đi hoặc thậm chí tốt hơn, tiêu hủy nó để giảm bớt căng thẳng một lần và mãi mãi.

2. Nhận lấy một số hình thức của tình yêu và tình cảm

Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc - Ảnh 2

 

Một cái gì đó đơn giản như một cái ôm thân thiện có thể dễ dàng giúp bạn kiềm chế cơn giận vì nó làm tăng mức oxytocin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp giảm bớt căng thẳng và khó chịu. Nó sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn và hài lòng hơn cho dù tình huống có như thế nào.

3. Nhai một ít kẹo cao su

Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc - Ảnh 3

 

Khoa học đã chứng minh rằng nhai kẹo cao su có thể giúp bạn vượt qua sự thù địch khủng khiếp đối với mọi người xung quanh. Điều này là do khi bạn chủ động cử động hàm, các cơ trên mặt và trong cơ thể bạn sẽ từ từ giải phóng sự căng thẳng. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn một ít kẹo cao su cho những ngày đặc biệt tồi tệ và bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt đáng kể trong cách bạn phản ứng với các tình huống khác nhau.

4. Đi dạo hoặc thậm chí tốt hơn là chạy bộ

Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc - Ảnh 4

 

Bạn cần trải nghiệm một số bài tập thể dục dưới hình thức này hay hình thức khác. Chạy một dặm, đi bộ khoảng 20 phút hoặc chống đẩy, mỗi một trong những hoạt động này sẽ giúp não của bạn sản xuất endorphin, còn được gọi là hormone hạnh phúc, đốt cháy năng lượng có thể biến cảm xúc thành thù hận và khó chịu.

5. Hát bài hát yêu thích của bạn

Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc - Ảnh 5

 

Nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng ca hát thực sự là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng và tức giận. Bật bài hát yêu thích của bạn khi bạn đang có tâm trạng tồi tệ, ở một nơi nào đó tách biệt và thưởng thức bài hát của bạn với nhiều sức mạnh nhất có thể.

Điều này có thể làm giảm căng thẳng từ các cơ của bạn và mang lại cho bạn một tâm trạng dễ chịu hơn nhiều so với những gì bạn có thể tưởng tượng.

 

6. Ăn thứ gì đó giòn giòn

Biện pháp khắc chế cơn giận, lấy lại bình tĩnh và giảm căng thẳng trong tích tắc - Ảnh 6

 

Tất nhiên, bạn đừng ăn quá no vì có thể bạn không giảm cân về sau này, nhưng hãy ăn nhẹ thứ gì đó giòn khi bạn cảm thấy đặc biệt tức giận. Con người chúng ta thích nghe những âm thanh giòn tan, do đó, nó giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn. Nó cũng có thể giúp giảm căng thẳng ở hàm của bạn.

Theo Brightside

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