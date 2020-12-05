Bị sưng nướu răng trong cùng hàm dưới phải làm sao?

Bị sưng nướu răng trong cùng hàm dưới thường xảy ra khi mọc răng khôn. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có thể là do ảnh hưởng của viêm nước hoặc sâu răng. Vì vậy, nhiều người thường lo lắng không biết nguyên nhân cụ thể của bệnh này là gì và làm cách nào để khắc phục triệu chứng đau nhức, khó chịu. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này!

Răng khôn hay còn gọi là răng số 8, có xu hướng mọc chậm hơn so với các răng khác (độ tuổi từ 17 – 24). Do nằm ở vị trí trong cùng của hàm răng và mọc muộn nên chiếc răng này có xu hướng mọc ngang, mọc ngầm dưới lợi và lệch.

Nướu là mô mềm bao quanh răng, đảm nhiệm vai trò chống đỡ đồng thời bảo vệ chân răng tránh khỏi các tác nhân gây hại. Các mô nướu có thể bị sưng viêm và tổn thương do ảnh hưởng có một vài vấn đề liên quan tới nha khoa. Một số nguyên nhân có thể gây ra tình trạng nóng sưng nướu răng trong cùng hàm dưới gồm có:

Răng khôn mọc lệch thường gây đau trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra khi răng khôn mọc, thông thường các mô nướu xung quanh sẽ bị kích thích đồng thời có xu hướng viêm, đau nhức. Nếu răng khôn mọc thẳng, triệu chứng này có thể giảm nhanh chóng trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hoặc mọc ngang thì triệu chứng đau, sưng sẽ tiếp diễn trong thời gian dài.

Viêm nướu răng

Viêm nướu là hay viêm lợi là một bệnh lý nha khoa tương đối phổ biến, thường xảy ra khi mô lợi bị viêm nhiễm do các hại khuẩn hoạt động trong khoang miệng. Một trong các vị trí thường bị viêm nhiễm nhất là vùng nướu trong cùng hàm dưới hoặc hàm trên. Bệnh lý này thường gây sưng sưng lợi trong cùng hàm dưới, kèm theo khó chịu, đau nhức, ê buốt, mô nướu chuyển sang màu đỏ thẫm hoặc tím.

Viêm nướu răng thường gây sưng lợi, đau nhức, ê buốt răng - Ảnh minh họa: Internet

Sâu răng

Sâu răng cũng tương tự như viêm nướu, có xu hướng bùng phát ở vị trí răng trong cùng hàm dưới hoặc hàm trên. Nếu đã mọc răng khôn, bệnh sâu răng có thể bắt nguồn từ răng số 8 rồi lây qua răng số 7. Khi mới khởi phát, sâu răng ít gây đau nhức, khó chịu. Tuy nhiên khi đã hình thành lỗ hổng lớn, răng có thể bị đau nhức, lung lay, làm nướu sưng viêm, chảy máu, hôi miệng.

Cách điều trị bị sưng nướu răng trong cùng hàm dưới

Nếu tình trạng bị sưng nướu răng trong cùng sau vài ngày vẫn không thuyên giảm thì bạn nên tới gặp nha sĩ để chẩn đoán và có biện pháp xử lý sớm nhất. Việc điều trị kịp thời có thể giúp các triệu chứng đau nhức giảm thiểu nhanh chóng đồng thời hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Biện pháp điều trị theo nguyên nhân

Tùy từng nguyên nhân cụ thể sẽ có các biện pháp điều trị phù hợp:

Nhổ răng khôn: Trong trường hợp răng khôn mọc lệch, bị sâu hoặc chèn ép các răng lân cận, bác sĩ thường sẽ đề nghị nhổ bỏ. Răng khôn không cần thiết trong việc thực hiện chức năng nhai cũng như thẩm mỹ nên bạn có thể nhổ bỏ mà không cần trồng răng giả.

Bạn có thể nhổ bỏ răng khôn mà không cần trồng lại răng giả - Ảnh minh họa: Internet

Thuốc: Nếu răng bị sâu, nướu viêm nhẹ thì bạn có thể dùng một số loại thuốc giảm đau, tái khoáng đồng thời ức chế các hại khuẩn như kem đánh răng có chứa chứa fluoride, phosphate, calci, thuốc giảm đau, chống viêm, thuốc kháng sinh hoặc dung dịch súc miệng có chứa hoạt chất sát khuẩn.

Trám răng: Trong trường hợp sâu răng đã tạo lỗ hổng lớn trên răng, bác sĩ sẽ thực hiện làm sạch ổ sâu rồi trám lên bề mặt răng bằng vật liệu nhân tạo nhằm ngăn ngừa hiện tượng sâu răng tái phát.

Bọc răng sứ: Được chỉ định khi sâu răng đã ăn mòn men răng, làm cho chân răng suy yếu. Cách này sẽ giúp bảo vệ răng, ngăn ngừa tái phát đồng thời phục hồi lại hình dạng răng.

Bọc răng sứ giúp ngăn ngừa sâu răng tái phát - Ảnh minh họa: Internet

Rút tủy răng: Đây là thủ thuật nha khoa tương đối phổ biến, được áp dụng khi răng bị sâu ăn vào tủy. Bác sĩ sẽ dùng khoan tạo lỗ thông với tủy răng rồi nạo hút phần tuỷ bị viêm nhiễm, sau đó bù lấp ống tủy bằng vật liệu nhân tạo.

Nhổ răng sâu: Nếu răng bị sâu nặng, không còn khả năng phục hồi thì nha sĩ sẽ đề nghị nhổ để loại bỏ ổ nhiễm bệnh. Bạn có thể trồng răng giả nếu thấy cần thiết cho chức năng nhai và tính thẩm mỹ.

Biện pháp điều trị theo triệu chứng

Một số biện pháp mà bạn có thể áp dụng để giảm triệu chứng đau nhức do sưng nướu răng gây ra như:

Dùng thuốc giảm đau, chống viêm theo chỉ định của bác sĩ.

Dùng túi chườm lên má ngoài để giảm đau nhức, sưng nướu.

Chườm lạnh má ngoài giúp giảm đau nhức, sưng đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Súc miệng bằng nước muối/ giấm táo pha loãng, giúp làm sạch khoang miệng, ức chế vi khuẩn, làm dịu mô nướu.

Ngậm 1 lát táo đã để trong tủ lạnh, giúp giảm sưng mô nướu đồng thời hỗ trợ loại bỏ hại khuẩn.

Uống trà gừng ấm giúp giảm sưng nướu răng, đau nhức, khó chịu.

Hiện tượng bị sưng nướu răng trong cùng hàm dưới thường do nhiều nguyên nhân gây ra. Nếu thấy không thuyên giảm trong 2-3 ngày, hãy tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Mong rằng bài viết trên đây hữu ích với bạn đọc!