Những người mắc các bệnh liên quan đến lối sống như cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì thường dễ bị chứng xơ cứng động mạch. Sốc nhiệt làm suy yếu và thu hẹp các mạch máu do đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Ngoài ra, những người mắc các bệnh tiềm ẩn như hội chứng ngưng thở khi ngủ, rối loạn nhịp tim cũng nên cẩn thận nguy cơ xuất hiện các triệu chứng sốc nhiệt do huyết áp không được điều hòa hoặc lên xuống nhanh chóng.

Các triệu chứng sốc nhiệt cũng dễ dàng phát sinh ngay cả khi bạn có tắm nước nóng vì nó cũng gây áp lực đến tim mạch.

Làm gì để phòng tránh sốc nhiệt

Để ngăn ngừa các triệu chứng sốc nhiệt điều quan trọng là huyết áp của bạn không tăng giảm đột ngột.

Các biện pháp phòng tránh trong phòng tắm

Ảnh minh họa: Internet

Trong phòng tắm, điều quan trọng là làm giảm sự chênh lệch nhiệt độ và không tạo áp lực cho cơ thể.

Giữ ấm phòng tắm: Khi bạn chuyển từ phòng ấm sang phòng thay đồ mát, hãy cố gắng giữ nhiệt độ chênh lệch càng nhỏ càng tốt.

Đặt máy sưởi trong phòng thay đồ: Nếu có nước nóng trong bồn tắm bạn có thể tăng nhiệt độ trong phòng tắm bằng cách mở nắp bồn tắm một lúc.

Giữ nhiệt độ ấm: Khi nhiệt độ của nước nóng lên trên 42 độ C sẽ gây căng thẳng cho tim. Nên đặt nhiệt độ nước khoảng 38-40 độ C. Tắm lâu cũng khiến tim căng thẳng do đó hãy rời khỏi bồn tắm trong khoảng 10 phút.

Khi vào bồn tắm: Chú ý không vào bồn tắm đột ngột vì dễ bị sốc nhiệt. Thấm nước lên chân tay trước để cơ thể thích nghi với nhiệt độ của nước trước khi vào bồn tắm.

Từ từ đứng dậy ra khỏi bồn tắm: Khi bạn đang ngâm mình trong nước nóng, các mạch máu sẽ bị giãn ra lúc đó huyết áp đang ở mức thấp. Nếu đột ngột đứng lên với huyết áp thấp, máu sẽ không kịp truyền đến não khi đó có thể bận sẽ bị chóng mặt hoặc ngất xỉu tạm thời. Vì vậy, khi ra khỏi bồn tắm hãy cố gắng đứng dậy từ từ.

Tránh tắm ngay sau khi ăn: Huyết áp sẽ thấp sau khi ăn hoặc uống rượu, đặc biệt những người thường bị chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn có khả năng bị “tụt huyết áp sau khi ăn”. Vì vậy nên tránh uống rượu trước khi tắm vì sau khi uống rượu, bia đi tắm ngay có nguy cơ bị choáng và ngã.

Các biện pháp phòng tránh trong nhà vệ sinh

Ảnh minh họa: Internet

Sốc nhiệt rất dễ xảy ra ngay cả trong nhà vệ sinh vì vậy cũng cần phải có đủ các biện pháp phòng tránh.

Giữ cho căn phòng ấm áp: Đối với nhà vệ sinh cũng vậy điều quan trọng là phải giảm thiểu sự chênh lệch nhiệt độ. Có rất nhiều thiết bị điện có tác dụng chống sốc nhiệt như máy sưởi hồng ngoại có cảm biến hoặc đèn trần tích hợp máy sưởi, vì vậy hãy tận dụng chúng một cách hiệu quả.

Không nên đi đại tiện quá lâu: Khi bạn đi đại tiện, huyết áp của bạn sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn đi đại tiện trong thời gian dài sẽ tạo ra gánh nặng cho tim. Ngoài ra, do huyết áp giảm nhanh sau khi đi đại tiện nên sự thay đổi nhanh chóng của huyết áp sẽ dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt. Hãy luôn cẩn thận về chế độ ăn uống để không bị táo bón.

Biện pháp phòng tránh sốc nhiệt an toàn

Trong trường hợp xảy ra tình trạng sốc nhiệt khi đang tắm hoặc đi vệ sinh thì điều quan trọng là sự phát hiện kịp thời của những người xung quanh. Những người dễ bị sốc nhiệt nên tập thói quen trước khi tắm nói cho người xung quanh mình biết.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra những người trong gia đình nên để ý nếu nhận thấy những điều bất thường như thời gian tắm lâu hơn bình thường, không có tiếng nước chảy hay có tiếng động lớn phát ra, khi đó ngay lập tức lên tiếng gọi họ.

Theo Kenko Netto