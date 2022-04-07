Tất tần tật về bệnh Zona thần kinh: Mối liên hệ giữa căn bệnh này với thủy đậu là gì?

Sức khỏe 07/04/2022 10:40

Tỷ lệ mắc bệnh zona tăng lên sau độ tuổi 50, từ đấy đến 80 tuổi thì cứ 3 người thì có khoảng 1 người sẽ mắc bệnh zona.

Bệnh zona có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm phòng và các tuyên truyền về việc tiêm phòng vacxin đã được phát sóng rộng rãi, ngày càng có nhiều người quan tâm đến bệnh căn bệnh zona và các loại vacxin phòng ngừa.

Bệnh thủy đậu là bệnh nhiễm trùng phát ban do virus Varicella-zoster gây ra ảnh hưởng đến trẻ em từ 1 đến 4 tuổi và hầu hết trẻ em dưới 10 tuổi có khả năng mắc phải.

Tất tần tật về bệnh Zona thần kinh: Mối liên hệ giữa căn bệnh này với thủy đậu là gì? - Ảnh 1
Virus Varicella-zoster gây ra bệnh thủy đậu. Ảnh minh họa - Internet

Bệnh thủy đậu phát ban đỏ, lan rộng khắp cơ thể và trở thành mụn nước ngứa theo thời gian trở thành vảy và lành trong khoảng một tuần. Tuy nhiên ngay cả khi bệnh thủy đậu đã lành, virus vẫn còn trong cơ thể và ẩn mình trong các dây thần kinh gọi là hạch. Ở Nhật Bản, 90% người lớn có chứa virus gây bệnh zona này tồn tại trong hạch của họ nhưng khi khả năng miễn dịch của cơ thể đối với virus được duy trì thì các triệu chứng sẽ không xuất hiện.

Tất tần tật về bệnh Zona thần kinh: Mối liên hệ giữa căn bệnh này với thủy đậu là gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa - Internet

Khi căng thẳng, mệt mỏi, lão hóa hoặc khi hệ thống miễn dịch bị suy yếu do sử dụng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch, virus Varicella-zoster đang ẩn náu trong hạch sẽ phát triển gây viêm nhiễm trong dây thần kinh và tập hợp mụn nước gọi là bệnh zona.

Tất tần tật về bệnh Zona thần kinh: Mối liên hệ giữa căn bệnh này với thủy đậu là gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa - Internet

Bệnh zona xuất hiện ở bên trái hoặc bên phải của cơ thể. Đa số xảy ra ở phần trên cơ thể, ngoài ra chúng còn xuất hiện ở xung quanh tứ chi, đầu, mặt, mắt và tai, đôi khi gây liệt dây thần kinh mặt, viêm giác mạc, điếc nên cần hết sức lưu ý.

Có thể điều trị trong từ 2 đến 4 tuần, các cơn đau da sẽ được cải thiện và biến mất. Tuy nhiên, các cơn đau zona thần kinh sẽ kéo dài suốt 3 tháng tùy thuộc vào cường độ và mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng của các cơn đau do virus Varicella-zoster gây ra. Tỉ lệ mắc bệnh zona thần kinh ở những người trên 50 tuổi chiếm khoảng 20%, trong đó có những trường hợp bị nặng khó chữa.

Bệnh zona thường được chữa khỏi trong khoảng 2 đến 4 tuần bằng cách sử dụng thuốc kháng virus giúp ngăn chặn sự lây lan của virus trong 7 ngày trong vòng 3 ngày sau khi xuất hiện phát ban.

Nhân tiện, trong những năm gần đây, tiêm chủng phòng ngừa được khuyến khích để ngăn ngừa bệnh do virus Varicella-zoster gây ra. Hiện nay ở Nhật Bản có hai loại vắc xin được tiêm chủng cho những người trên 50 tuổi có tiền sử mắc bệnh thủy đậu.

Theo Nara Medical Associasion

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Từ khóa:   Bệnh thủy đậu bệnh zona thần kinh nguyên nhân dẫn đến bệnh zona

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