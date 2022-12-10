Bí quyết trường thọ ở Okinawa, vùng đất xinh đẹp xứ mặt trời mọc: Người Nhật sống theo cách này bảo sao trẻ mãi không già

Kể từ khi khoai lang được du nhập vào Okinawa vào thế kỷ 17, nó đã trở thành một loại lương thực chính. Khoai lang rất giàu chất chống oxy hóa như caroten, canxi, magie, kali, axit folic, Vitamin C, E và lycopene.

Người Okinawa ăn khoai lang cùng với các loại rau như mướp đắng và đậu. Thịt và cá chỉ chiếm một phần nhỏ trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ 10:1 giữa carbohydrate và protein trong chế độ ăn hàng ngày có thể bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của lão hóa và ngăn ngừa các bệnh như ung thư, bệnh tim và bệnh Alzheimer. Tỷ lệ này khớp với tỷ lệ được tìm thấy trong chế độ ăn kiêng của người Okinawa.

2. Tập thể dục thường xuyên

Hầu hết người dân Okinawa kiếm sống bằng nghề đánh cá hoặc trồng trọt. Công việc hàng ngày của họ là tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Họ cũng tập thể dục nhịp điệu ít tác động bằng cách tập võ thuật, khiêu vũ truyền thống và đi bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ địa phương cho rằng bài tập này giúp họ ra khỏi nhà và cho họ một cách để giải tỏa căng thẳng. Người dân Okinawa chủ yếu nhanh nhẹn và hoạt bát. Nhiều người trong số những người sống trăm tuổi của họ có thể ngồi ở tư thế hoa sen đôi (padmasana) trong một thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập võ thuật cũng là một phần trong bí quyết trường thọ của họ.

3. Đời sống xã hội năng động

Ảnh minh họa: Internet

Người dân Okinawa cao tuổi cũng có đời sống xã hội tích cực. Họ nói chuyện với bạn bè tại quán trà vào mỗi buổi sáng và buổi tối và thường xuyên làm tình nguyện viên. Các nghiên cứu về những người sống trăm tuổi cho thấy rằng việc giúp đỡ người khác có thể kéo dài tuổi thọ của một người, ngăn ngừa bệnh tật và cải thiện khả năng miễn dịch của một người ở một mức độ nhất định.

4. Triển vọng tích cực

Dan Buettner, một chuyên gia nghiên cứu về cộng đồng người cao tuổi, tin rằng tuổi thọ được tìm thấy ở Okinawa gắn liền với ý tưởng về ikigai ,” một từ tiếng Nhật có nghĩa là “lý do để sống”. Sau khi người già thức dậy, họ tự hỏi: “Tại sao tôi lại thức dậy?” sau đó họ đặt mục tiêu trong ngày. Ngay cả những điều tương đối nhỏ nhặt, chẳng hạn như chăm sóc cháu của họ, cũng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Có một câu chuyện minh họa về ikigai. Một phụ nữ trong làng sắp chết. Cô được gửi sang thế giới bên kia, và một giọng nói hỏi: "Bạn là ai?" Cô trả lời: "Tôi là mẹ của 4 đứa con". Giọng nói trả lời: "Tôi không hỏi bạn có bao nhiêu con. Bạn là ai?" Người phụ nữ nói: "Tôi là giáo viên." Giọng nói tiếp tục: "Tôi không hỏi về nghề nghiệp của bạn. Tôi đang hỏi bạn là ai." Cuối cùng, người phụ nữ nói: "Tôi thức dậy mỗi ngày để chăm sóc gia đình chu đáo, và tôi đi học để phát triển tâm trí của trẻ em." Tiếng nói mãn nguyện, và cô ấy đã được gửi lại cuộc sống của mình.

Ngày hôm sau, khi người phụ nữ thức dậy, cô ấy đột nhiên cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã được trao cho một ý nghĩa mới. Cô dậy chuẩn bị bữa trưa cho các con và thiết kế lại chương trình giảng dạy cho lớp học của mình để khiến việc học trở nên thú vị hơn đối với học sinh. Cô đã tìm thấy ikigai của mình. Hãy tìm ra ikigai của bạn ngay hôm nay để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn!

Theo Nspirement