Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này

Sức khỏe 09/12/2022 13:10

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày và dẫn đến đầy hơi. Những nghiên cứu như vậy không phải là mới đối với chúng ta, nhưng có nhiều thói quen hơn có thể hủy hoại hệ thống tiêu hóa của chúng ta mà chúng ta thậm chí không hề hay biết.

Sau đây là 5 điều bạn nên hạn để để có thể giúp giữ cho dạ dày của bạn khỏe mạnh.

1. Uống nước cam khi bụng đói

Nếu bạn đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng nước cam, có lẽ đó không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nói chung, ăn trái cây họ cam quýt khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ sản xuất axit dẫn đến đau bụng, buồn nôn, đầy hơi và ợ chua.

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này - Ảnh 1

Hơn nữa, đường fructose trong trái cây có thể làm chậm hệ thống tiêu hóa của bạn nếu bạn ăn nó trước bữa ăn. Uống nước cam có thể “làm quá tải hệ thống tiêu hóa” và làm hỏng “vi khuẩn tốt” trong ruột của bạn.

2. Rửa bát bằng miếng bọt biển

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này - Ảnh 2

 

Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng bàn chải bằng nhựa hoặc silicon vì chúng có xu hướng khô hơn khi không sử dụng. Miếng bọt biển bị ướt trong một thời gian dài và vi khuẩn có thể phát triển.

Bàn chải cũng dễ làm sạch và tốt hơn hết bạn nên chạy chúng qua máy rửa chén mỗi tuần một lần.

3. Để bát đĩa bẩn trong máy rửa bát qua đêm

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này - Ảnh 3

Các chuyên gia nói rằng bạn cần chạy máy rửa chén trong vòng một ngày sau khi cho nó vào. Vi khuẩn có thể sống trên bát đĩa bẩn tới bốn ngày và bạn cần ngăn chặn chúng lây lan.

Đúng vậy, vi khuẩn chỉ có thể tồn tại ở một nhiệt độ nhất định và máy rửa bát sẽ tiêu diệt chúng bằng nước ấm nhưng nếu thiết bị đã cũ thì tốt hơn hết bạn nên tránh mọi rủi ro.

4. Thay bữa chính bằng salad

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này - Ảnh 4

 

Salad rau không phải là món ăn thay thế tốt cho bữa ăn mặc dù nó có rất nhiều vitamin. Nó không có protein và việc thiếu nó có thể dẫn đến rối loạn chức năng điều tiết.

Ngoài ra, ăn đồ lạnh liên tục không tốt cho dạ dày của bạn. Phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và có thể dẫn đến các vấn đề. Hơn nữa, nếu bạn quan tâm đến đường ruột của mình và muốn tránh đầy bụng, bọng mắt và chuột rút, bạn cần ăn nhiều thực phẩm nóng.

 

5. Ăn sữa đông và sữa chua buổi tối

Dừng ngay 5 thói quen xấu gây hại dạ dày mà bạn vẫn hay làm này - Ảnh 5

 

Sữa đông và sữa chua thực sự có thể làm tiêu hóa kém hơn nếu bạn ăn chúng vào ban đêm. Các chuyên gia Ấn Độ cho biết, đặc biệt những người bị axit và trào ngược axit nên tránh vì hệ thống này hoạt động chậm chạp và buồn ngủ và những sản phẩm này gây táo bón.

Theo Brightside

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