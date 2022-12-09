Vệ sinh cơ thể bằng chất khử mùi có thực sự an toàn như quảng cáo không?

Sức khỏe 09/12/2022 13:09

Nếu giống hầu hết mọi người, bạn có thể bắt đầu buổi sáng bằng việc tắm rửa, đánh răng và vuốt hoặc xịt chất khử mùi yêu thích của mình. Tuy nhiên, mặc dù nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng được việc đi làm mà không sử dụng chất khử mùi, nhưng việc sử dụng nó hàng ngày thực sự có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

Việc từ bỏ chất khử mùi nghe có vẻ khó tin, nhưng làm như vậy có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách đáng ngạc nhiên.

1. Nó có thể tốt hơn cho sức khỏe sinh sản của bạn

Khi chọn sản phẩm khử mùi, bạn có thể muốn nó có mùi thơm và đủ lâu để che đi mùi cơ thể khó chịu. Nhưng các thành phần khiến chất khử mùi dính vào da của bạn có thể thực sự gây hại cho sức khỏe của bạn.

Vệ sinh cơ thể bằng chất khử mùi có thực sự an toàn như quảng cáo không? - Ảnh 1

Ví dụ, phthalate mang lại cho chất khử mùi của bạn chất lượng lâu dài có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố của bạn và thậm chí dẫn đến các vấn đề sức khỏe sinh sản và các vấn đề sức khỏe khác.

2. Nó có thể làm giảm mùi cơ thể một cách tự nhiên

Vệ sinh cơ thể bằng chất khử mùi có thực sự an toàn như quảng cáo không? - Ảnh 2

 

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng việc từ bỏ chất khử mùi thực sự có thể làm cho mùi cơ thể tự nhiên của bạn ít bị chú ý hơn. Bởi vì chất chống mồ hôi sử dụng các thành phần kháng khuẩn để tiêu diệt vi khuẩn ở nách của bạn, nó tạo điều kiện cho các vi khuẩn khác tạo ra mùi khó chịu hơn sinh sôi. Sử dụng chất khử mùi hàng ngày thực sự có thể khiến mùi cơ thể của bạn trở nên nặng hơn và việc ngừng sử dụng chất khử mùi có thể làm giảm mùi.

 

3. Nó có thể có lợi cho hệ vi sinh vật tự nhiên trên da

 

Có nhiều loại vi sinh vật sống trên da của bạn và nhiều trong số chúng có lợi cho sức khỏe của bạn. Loại sản phẩm chăm sóc da bạn đang sử dụng để khử mùi cơ thể ảnh hưởng đến những vi khuẩn này và có thể tàn phá hệ vi sinh vật trên da của bạn.

Vệ sinh cơ thể bằng chất khử mùi có thực sự an toàn như quảng cáo không? - Ảnh 3

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống mồ hôi dựa trên nhôm tiêu diệt vi khuẩn tạo mùi và có thể chặn tuyến mồ hôi của bạn. Nếu bạn không thể từ bỏ hoàn toàn chất khử mùi, hãy chọn các sản phẩm tự nhiên thay vì những sản phẩm có chứa muối nhôm.

4. Bạn có thể thậm chí không cần nó

 

Nhiều người trong chúng ta áp dụng chất khử mùi hoặc chất chống mồ hôi chỉ đơn giản là do thói quen, nhưng rất có thể bạn thậm chí không cần phải dùng nó hàng ngày.

Vệ sinh cơ thể bằng chất khử mùi có thực sự an toàn như quảng cáo không? - Ảnh 4

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một loại gen có tên ABCC11 xác định liệu con người có một loại hóa chất nào đó ở nách gây ra mùi cơ thể khó chịu hay không. Hóa ra, một số người thiếu gen này, nhưng vẫn sử dụng chất khử mùi một cách thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy nách của mình không thực sự có mùi, hãy cân nhắc việc ngừng sử dụng chất chống mồ hôi và chất khử mùi.

Theo Brightside

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