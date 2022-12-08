Đừng bỏ uống cà phê đột ngột nếu bạn không muốn gặp phải những ảnh hưởng tiêu cực này

Cơ thể chúng ta trở nên phụ thuộc vào cà phê và việc loại bỏ nó khỏi chế độ ăn uống của bạn một cách đột ngột có thể gây ra một số triệu chứng khó chịu, còn được gọi là hội chứng cai caffein.

Nếu bạn đã từng thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, có lẽ bạn biết rằng một tách cà phê đặc, nóng có thể làm cơn đau này biến mất. Điều này xảy ra vì cà phê làm thu hẹp các mạch máu trong não của bạn.

Khi bạn đột ngột quyết định loại bỏ cà phê khỏi chế độ ăn uống của mình, nó sẽ khiến các mạch máu mở ra, làm tăng lưu lượng máu đến não. Cơ thể bạn có thể phản ứng với sự thay đổi lưu lượng máu đột ngột này bằng những cơn đau đầu kéo dài trong khi não đang thích nghi với lưu lượng máu tăng lên.

2. Bạn có thể cảm thấy lo lắng hơn

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng bỏ cà phê thực sự có thể khiến bạn lo lắng hơn. Mặc dù caffein có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn, nhưng cơ thể bạn sẽ phụ thuộc vào nó cả về tinh thần và thể chất. Bỏ cà phê đột ngột có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng và căng thẳng.

Nếu bạn đã quen uống cốc cà phê java với đường hoặc xi-rô ngọt, bạn cũng có thể gặp phải các triệu chứng cai đường, điều này có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn nữa.

3. Nó có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn

Lo lắng có thể khiến bạn đổ mồ hôi và tim đập nhanh hơn, đồng thời cũng không tốt cho làn da của bạn. Đó là bởi vì nó kích hoạt sản xuất cortisol, còn được gọi là hormone gây căng thẳng, ảnh hưởng đến lỗ chân lông trên da của bạn và khiến sản xuất dầu tăng lên.

Ngược lại, điều này có thể dẫn đến lỗ chân lông bị tắc, mụn đầu đen và da trông bóng nhờn. Căng thẳng và lo lắng là kẻ thù tồi tệ nhất của làn da, thậm chí chúng có thể khiến da bạn bị lão hóa sớm.

4. Nó có thể làm cho răng của bạn nhạy cảm hơn

Một trong những triệu chứng khó chịu nhất của việc cai caffein có thể là buồn nôn. Đau dạ dày và buồn nôn có thể khiến bạn bị nôn, do đó có thể ảnh hưởng đến răng của bạn. Mặc dù uống cà phê thường xuyên có thể làm ố răng và khiến chúng có màu hơi vàng, nhưng việc đột ngột bỏ cà phê cũng không tốt cho sức khỏe răng miệng của bạn. Nôn có thể gây khô miệng và xói mòn, khiến răng nhạy cảm hơn và dễ bị sâu.

5. Bạn có thể cảm thấy chóng mặt

Nếu bạn là người thích uống cà phê, bạn sẽ biết rằng nếu bạn cảm thấy hơi choáng váng vào buổi sáng, thì tách cà phê java yêu thích của bạn sẽ cứu vãn cả ngày. Nhưng một khi bạn quyết định bỏ cà phê một lần và mãi mãi, cơ thể bạn cần thời gian để thích nghi với những thay đổi này và có thể phản ứng bằng cảm giác chóng mặt.

Cố gắng ngồi hoặc nằm xuống nếu bạn cảm thấy choáng váng. Những triệu chứng này thường kéo dài đến 9 ngày và cơ thể bạn cần thời gian để làm quen với sự thay đổi.

Theo Brightside