Bí quyết giúp giải toả căng thẳng của giới trẻ ngày nay

Theo thống kê của Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, tại Việt Nam có khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần, trong đó tỉ lệ trầm cảm chiếm 25%. Đặc biệt, số lượng học sinh, sinh viên nói riêng và người trẻ nói chung rơi vào tình trạng trầm cảm chiếm đại đa số và ngày càng có xu hướng gia tăng.

Theo báo cáo mới nhất, trên thế giới cứ 8 người thì có 1 người rối loạn tâm thần. Riêng năm 2020, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 trên toàn quốc, bệnh trầm cảm tăng 28% và lo âu tăng 26%.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về sức khoẻ tinh thần của giới trẻ, báo cáo của UNICEF về “Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam” chỉ ra: Kỳ vọng và áp lực lớn từ gia đình và nhà trường về việc học tập tốt, về các chuẩn mực xã hội và sự tăng tiếp xúc với Internet là những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe tâm lý xã hội, dẫn đến tình trạng cô lập xã hội, lo lắng, buồn phiền, lo âu, trầm cảm, cảm giác tuyệt vọng và trong một số trường hợp là tự tử.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khá phổ biến dẫn đến những vấn đề về tinh thần trong giới trẻ nhưng thường bị bỏ qua, đó là tổn thương về hệ tiêu hóa. Nhiều bằng chứng cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột không chỉ tác động đến các bệnh đường tiêu hóa mà còn ảnh hưởng tới nhiều khía cạnh của sức khỏe tinh thần. Đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chức năng của hệ thần kinh trung ương. Tình trạng rối loạn hệ khuẩn ruột và viêm ruột có thể gây ra một số bệnh lý tâm thần phổ biến, điển hình là phản ứng căng thẳng và bệnh trầm cảm.

Tình trạng hệ vi sinh đường ruột bị rối loạn, hại khuẩn nhiều hơn lợi khuẩn sẽ là một trong nhiều yếu tố gây ra tình trạng căng thẳng, tệ hơn là trầm cảm. Theo đó, người mắc bệnh tự kỷ thường có hệ vi khuẩn đường ruột bất thường và ít đa dạng hơn so với người khỏe mạnh. Điều này là do ruột được kết nối với các dây thần kinh và có liên quan đến việc gửi thông tin qua lại với não. Nhiều chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, được tạo ra trong ruột. Serotonin tạo ra cảm giác hạnh phúc cùng nhiều lợi ích sức khoẻ khác và nhiều nghiên cứu chỉ ra mức serotonin có xu hướng thấp ở những người bị trầm cảm và lo lắng. Tuy nhiên với thói quen sinh hoạt ngày nay, giới trẻ thường lựa chọn những đồ ăn – uống gây hại cho hệ tiêu hóa, khiến hệ tiêu hóa không được khỏe mạnh.

Vì mối liên hệ mật thiết giữa sức khoẻ đường ruột và sức khoẻ tinh thần, việc quan tâm chăm sóc đến hệ đường ruột chính là một bí quyết để giải toả căng thẳng ở giới trẻ hiện nay, và việc duy trì thói quen bổ sung lợi khuẩn vào hệ tiêu hóa mỗi ngày, giúp hệ tiêu hóa có số lượng lợi khuẩn nhiều hơn hại khuẩn là phương pháp đơn giản có thể áp dụng.

Là gương mặt MC trẻ được nhiều người yêu thích, với nụ cười luôn thường trực và năng lượng tích cực ở bất cứ đâu, tại tọa đàm báo Sức Khỏe & Đời sống, MC Mai Anh chia sẻ bí quyết để vượt qua được những thời điểm áp lực và stress: “Sự tích cực không phải là điều tự nhiên mà có. Mình cũng từng là một người khá tiêu cực vì phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và đi thăm khám sức khoẻ, mình nhận ra vấn đề tinh thần xuất phát từ một đường ruột không tốt. Và mình bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ, tập luyện thường xuyên hơn và thay đổi chế độ dinh dưỡng lành mạnh như ăn nhiều rau xanh, bổ sung các chất béo tốt, và đặc biệt là sữa chua uống men sống chứa nhiều lợi khuẩn để giúp hệ tiêu hoá được khoẻ mạnh hơn. Từ đó mà các vấn đề tinh thần cũng được cải thiện hơn rất nhiều…”

MC truyền hình Nguyễn Mai Anh tại tọa đàm “Bí quyết khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần”

Bên cạnh đó, sử dụng thực phẩm lên men, trong đó có sữa chua uống men sống Probi Happi cũng là một bí quyết mà MC Mai Anh bật mí để giúp hệ vi sinh đường ruột đạt tỉ lệ tối ưu, từ đó giúp tinh thần được thư thái hơn.

Tại thị trường đang có nhiều loại sữa chua uống men sống chứa nhiều probiotics (được biết đến là một loại vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa), khi được cung cấp với số lượng đủ sẽ giúp phát huy tác dụng, tạo hàng rào mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa. Trong đó phải kể đến chủng lợi khuẩn L. Casei 431TM từ Châu Âu có nhiều nghiên cứu lâm sàng nhất chứng minh hiệu quả khi được bổ sung vào trong đường ruột qua đường uống.

Trong nhiều loại sữa chua bổ sung probiotics này, có thể kể đến sản phẩm sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi của Vinamilk có chứa hàng tỷ lợi khuẩn L. Casei 431TM giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngoài ra còn bổ sung thêm hoạt chất hạnh phúc L-5-Hydroxytryptophan là tiền chất tạo ra nội tiết tố serotonin trong ruột, từ đó giúp tinh thần thêm thư thái, vui vẻ.

Sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi, chứa khoảng 104 tỷ lợi khuẩn giúp khỏe tiêu hóa và L-5-Hydroxytryptophan giúp tinh thần thư thái.

Nói về hoạt chất L-5-Hydroxytryptophan có trong Probi Happi, tại buổi tọa đàm, TS.BS. Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “L-5-Hydroxytryptophan là một thành phần quan trọng cấu tạo nên protein, serotonin, melatonin - đây là những “hormone hạnh phúc", điều hoà cảm xúc, giảm cảm giác đau, điều chỉnh giấc ngủ...Việc bổ sung L-5-Hydroxytryptophan cần được thực hiện hàng ngày, thông qua thịt gà, cá, các loại hạt, các chế phẩm từ sữa, trong đó có sữa chua lên men…

Những lợi ích tuyệt vời không chỉ đối với sức khoẻ đường ruột mà còn giúp mang đến một tinh thần tốt, giải toả căng thẳng của Probi Happi có thể coi là lựa chon tối ưu 2 trong 1 dành cho giới trẻ để vừa có hệ tiêu hóa khỏe mạnh lại có tinh thần luôn thư thái, vui vẻ.

“Duy trì thói quen sử dụng hai chai Probi Happi mỗi ngày để khỏe đường ruột và thư thái tinh thần” là lời khuyên của các chuyên gia và MC truyền hình Mai Anh.