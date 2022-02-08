'Bí kíp' của người người Nhật Bản giúp sống thọ và khỏe mạnh hơn, học ngay 6 'tips' được coi là 'kim chỉ nam' dưới đây!

Chúng ta rất ngưỡng mộ người Nhật vì cách họ tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu và sau đây là một số bí quyết mà họ đã sử dụng để giữ cho cơ thể khỏe đẹp dài lâu.

Người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn giúp việc ăn chậm nhai kỹ hơn. Đó là những gì bạn thực sự cần hiểu rõ hơn nếu bạn cần biết mình đã no hay chưa no. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn khi ăn. Điều này có thể giúp bạn không ăn quá nhiều để có thể duy trì cân nặng hợp lý.

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Không nên ăn quá nhanh vì phải mất khoảng 20 phút kể từ khi bạn bắt đầu ăn xong để não của bạn gửi tín hiệu no cho cơ thể. Người Nhật biết điều này và áp dụng một quy tắc đơn giản - chỉ ăn cho đến khi no 80 % hoặc chỉ ăn 8/10 phần của bữa ăn. Không cần phải vứt bỏ phần thực phẩm còn lại, chỉ cần mang theo bên mình hoặc cho vào tủ lạnh.

3. Sử dụng một thìa cà phê dầu và 0,9 gam muối.

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Nagano là một trong những vùng lành mạnh nhất ở Nhật Bản. Tuổi thọ ở đó là khoảng 80-87 năm. Một cuộc khảo sát cho thấy người dân Nagano trung bình tiêu thụ 15,1 gam muối mỗi ngày và lượng muối này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thay vào đó, bạn nên giảm lượng muối tiêu thụ xuống 0,9 gam và chỉ nên dùng một thìa cà phê dầu ăn khi chế biến.

4. Họ thích đi bộ hơn tập thể dục.

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Ai cũng biết rằng người Nhật thích hoạt động và làm việc năng suất. Một trong những môn thể thao yêu thích của họ là đi bộ. Họ vẫn có thể trò chuyện với nhau trong thời gian tản bộ, vì vậy đó là sự kết hợp giữa lợi nhuận và niềm vui: “Bạn đi bộ, bạn nói chuyện, bạn tập thể dục và điều đó giúp xây dựng ý thức cộng đồng.”

5. Ăn đậu phụ.

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Đậu phụ cũng là một đặc điểm nổi bật trong chế độ ăn kiêng của người Nhật. Nó không chỉ thuần chay mà còn giữ cho da của bạn có sức đàn hồi giúp làn da trông trẻ trung hơn. Hơn nữa, đậu phụ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư và giúp duy trì cân nặng hợp lý (nếu chúng ta không lạm dụng nó với một loại thực phẩm khác).

6. Tắm trong bồn tắm hoặc vòi hoa sen ở phòng xông hơi.

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Việc xông hơi không chỉ là thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe của chúng ta. Một kết hợp tuyệt vời nữa là bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu giúp dưỡng da và tận hưởng hương thơm khi tắm. Hãy cẩn thận không ở lại trong bồn tắm xông hơi lâu nếu không bạn có thể bị sốc nhiệt. Chỉ số tốt nhất về nhiệt độ phòng xông hơi hoàn hảo là cảm nhận cơ thể của chính bạn được thư giãn thoải mái. Đầu tiên và quan trọng nhất là việc tắm xông hơi nên thú vị và tạo được sự tận hưởng cho bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Theo Brightside