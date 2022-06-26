Hiện có khoảng 145.000 người ở Anh sống chung với chứng rối loạn não, với hai ca được chẩn đoán mỗi giờ - ước tính 18.000 ca mỗi năm.

Nghiên cứu mới cho thấy dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh Parkinson có thể xảy ra khi chúng ta đang ngủ.

Khoảng 1/3 số người trong chúng ta sẽ phát triển chứng bệnh này trong đời, vì vậy điều quan trọng là phải phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo sớm nào - một trong số đó có thể là trải qua những giấc mơ xấu hoặc ác mộng.

Nam diễn viên hàng đầu Hollywood và ngôi sao Back To The Future Michael J Fox được cho biết anh mắc chứng bệnh này khi mới 29 tuổi, nhưng hầu hết các trường hợp được chẩn đoán đều sau 60 tuổi.

Nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Birmingham và được công bố trên tạp chí eClinicalMedicine cho thấy những người đàn ông lớn tuổi thường có những giấc mơ xấu có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson cao gấp đôi người khác.

Phát biểu về nghiên cứu, tác giả chính, Tiến sĩ Abidemi Otaiku cho biết: “Mặc dù việc chẩn đoán sớm bệnh Parkinson có thể thực sự có lợi, nhưng có rất ít chỉ số nguy cơ, và nhiều chỉ số trong số này yêu cầu các xét nghiệm bệnh viện khá tốn kém hoặc rất phổ biến và không có tính đặc hiệu, chẳng hạn như Bệnh tiểu đường”.

Ông tiếp tục: “Trong khi chúng tôi cần thực hiện các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này, việc xác định tầm quan trọng của những giấc mơ xấu và ác mộng có thể chỉ ra rằng những người trải qua những thay đổi đối với giấc mơ của họ ở độ tuổi lớn hơn nên tìm kiếm lời khuyên về y tế.”

Phát hiện của nhóm dựa trên việc nghiên cứu dữ liệu thuần tập lớn của hơn 3.800 người đàn ông lớn tuổi ở Mỹ trong khoảng thời gian 12 năm.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố nghiên cứu cho thấy giấc mơ có thể tiết lộ những chi tiết quan trọng về sức khỏe của não và cấu trúc của nó như thế nào.

Khi mối liên hệ đã được chú ý, bước tiếp theo là xác định lý do sinh học cho những thay đổi trong giấc mơ.

Tiến sĩ Katherine Fletcher của trung tâm nghiên cứu bệnh Parkinson tại Vương quốc Anh cho biết: “Chúng tôi biết rằng nhiều người mắc bệnh Parkinson gặp phải các vấn đề về giấc ngủ và ban đêm”.

“Mặc dù chúng có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào, nhưng nghiên cứu thường tập trung vào những triệu chứng có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của tình trạng bệnh, trước khi chẩn đoán, vì chúng giúp chúng tôi dự đoán ai sẽ có nguy cơ phát triển bệnh Parkinson trong tương lai.”

Tiến sĩ Fletcher nói thêm: “Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra chứng rối loạn giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), nơi những giấc mơ được thực hiện, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao hơn”.

"Người ta ước tính hơn 70% những người bị rối loạn giấc ngủ REM sẽ tiếp tục phát triển tình trạng này."

Mặc dù giấc mơ có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh Parkinson, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chúng không nhất thiết phải là một triệu chứng nhất định.

Các triệu chứng phổ biến nhất của Parkinson bao gồm:

Bắt đầu run ở bàn tay hoặc cánh tay

Cơ bắp co cứng.

Sự chậm chạp của chuyển động

Trên đây là những dấu hiệu thường được phát hiện nhất, nhưng Parkinson’s có thể gây ra một loạt các triệu chứng khác nhau, từ thể chất đến tâm lý.

Rất may, một số liệu pháp hỗ trợ có sẵn như vật lý trị liệu và liệu pháp nói và ngôn ngữ có thể giúp ích phần nào.

Thông thường, thay đổi chế độ ăn uống được khuyến khích và một số phương pháp điều trị có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh Parkinson.

Theo Mirror