Bất ngờ tác dụng của hạt chùm ngây “vạn năng” đến mức này!

Sức khỏe 06/11/2019 14:58

Bạn đã biết về tác dụng của hạt chùm ngây “vạn năng” chưa? Tại sao người ta đồn thổi nó là hạt thần kỳ chữa được các bệnh nguy hiểm? Câu trả lời sẽ có tại đây.

Gần đây nhiều chị em thường truyền tai nhau về những tác dụng của hạt chùm ngây “vạn năng”. Rất nhiều chị em đổ xô đi mua mà chưa thực sự biết rõ loại hạt này là gì và những công dụng của nó ra sao. Để các chị em hiểu rõ về thứ hạt giá trị này, và không bị nhầm lẫn khi lựa chọn, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ những thông tin về hạt chùm ngây trong bài viết dưới đây, cùng tham khảo ngay thôi!

Hạt chùm ngây là gì?

Hạt chùm ngây là hạt của cây chùm ngây, hay còn được gọi là cây cải ngựa. Đây là một loại rau có nguồn gốc từ Ấn Độ, ngoài lá được dùng làm rau ăn, các phần còn lại của loại cây này được chế biến để làm thuốc chữa bệnh. Cụ thể, trong các bộ phận của cây chùm ngây có tới 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, bao gồm 7 nhóm vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 acid amin, 46 chất chống oxy hóa và nhiều loại hoạt chất khác.

Hạt chùm ngây nằm trong một quả chùm tương tự như những loại quả họ đậu. Khi tách quả đó ra ta thu hoạch được khoảng chục hạt có vỏ mỏng màu trắng xám và lõi đen. Đó chính là hạt chùm ngây. Loại thực phẩm này cung cấp rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể như: Khoáng chất, các loại vitamin, axit amin, phenolics... Vì vậy, khi xét riêng, hạt chùm ngây đã là loại thực phẩm và loại thuốc vô cùng giá trị.

tac dung cua hat chum ngay
Hạt và lá của cây chùm ngây - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn gốc xuất xứ

Hạt chùm ngây có nguồn có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó du nhập tới các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Khi những nghiên cứu về lợi ích của loài cây này được công bố ngày càng nhiều, độ phổ biến của nó cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Tuy vậy, cây chùm ngây dường như vẫn còn xa lạ với một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam.

>>> Xem thêm:

- Hạt chùm ngây có tác dụng gì cho sức khỏe? Cách dùng hạt chùm ngây như thế nào?

- Ngộ độc rau chùm ngây: Dấu hiệu và cách xử trí an toàn

Hạt chùm ngây có tác dụng gì

Công dụng của hạt chùm ngây thể hiện ở rất nhiều phía cạnh khác nhau, cả về giá trị dinh dưỡng và giá trị dược học. Trong đó, tác dụng chữa bệnh của hạt chùm ngây được các nhà khoa học vô cùng chú ý để tìm ra những cách khai thác hiệu quả. Theo một thống kê, Hạt chùm ngây có thể được sử dụng để điều trị đến hơn 300 căn bệnh. Hợp chất zeatin trong hạt có năng lực chống lão hóa mạnh mẽ, cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào khác. Vì vậy ngoài các tiện ích hữu dụng trong cuộc sống, hạt chùm ngây còn góp phần điều trị rất nhiều căn bệnh. Tổng quan những tác dụng của hạt chùm ngây được phân tích dưới đây.

tac dung cua hat chum ngay 0
Chùm ngây là loại hạt rất giàu giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng dược động lực

  • Hạt chùm ngây chữa ho

Hạt chùm ngây có tác dụng kháng viêm và giảm ho rất hiệu quả. Bạn có thể ăn sống khoảng 6-10 hạt một ngày (chia làm 2 lần) để giảm các triệu chứng ho. Cũng có thể rang lên để mùi vị hạt được thơm ngon hơn, hoặc giã nhỏ hạt rồi hòa vào với nước để uống. Sau từ 3-4 ngày cơn ho sẽ thuyên giảm và chấm dứt nhanh chóng. Hoặc bạn có thể dùng hạt chùm ngây ngâm mật ong để tác dụng trị ho được tăng cường và quá trình thưởng thức ngon miệng hơn.

  • Hạt chùm ngây trị tiểu đường

Loại hạt này có tác dụng vô cùng tốt trong việc giải độc và thanh lọc cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu, kích thích cơ thể sản sinh insulin để ổn định đường huyết, giảm huyết áp, giảm mỡ máu. Vì thế nên nó rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường và các hoạt động phòng tránh bệnh tiểu đường. Ngoài ra, hạt chùm ngây còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm giảm quá trình trở nặng của bệnh tiểu đường mà không gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm.

Để điều trị tiểu đường bằng hạt chùm ngây, có thể ăn sống hạt chùm ngây hằng ngày hoặc giã nhỏ uống với nước, uống khoảng 2 cốc/ngày (tương đương với 6-10 hạt). Tránh uống vào buổi tối, vì hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng vào buổi tối sẽ không tốt cho cơ thể.

tác dụng của hạt chùm ngây 00
Hạt chùm ngây có tác dụng trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt chùm ngây bồi bổ hệ tim mạch và tuần hoàn máu

Hàm chùm ngây có khả năng chống oxy hóa, giảm lượng cholesterol trong máu và kháng lại các loại u bướu. Vì vậy không chỉ tốt cho việc tuần hoàn máu và hoạt động tim mạch, nó còn giúp phòng ngừa các chứng u bướu trong cho cơ thể. Nếu bạn không may mắc phải các bệnh tim mạch hay u bướu, dùng hạt chùm ngây thường xuyên sẽ giúp giảm thiểu sự tiến triển của bệnh tới mức tối đa.

  • Hạt chùm ngây dùng để giải độc, kháng viêm, giảm mụn

Trong hạt chùm ngây có hàm lượng vitamin C, vitamin A và các loại khoáng chất cao hơn nhiều loại rau củ quả như cam, cà rốt, cà chua,…gấp nhiều lần. Sử dụng hạt chùm ngây góp phần bổ sung cho cơ thể nhiều loại chất dinh dưỡng có ích, góp phần tăng hoạt động hấp thu, chuyển hóa chất dinh dưỡng, làm giải độc và thanh lọc cơ thể. Ăn hạt chùm ngây trong một thời gian dài sẽ giúp giảm các chứng mụn nhọt, viêm nhiễm,…

tac dung cua hat chum ngay 92
Lá, hoa và hạt cây chùm ngây - Ảnh minh họa: Internet
  • Chống lão hóa, tăng cường sinh lý

Trong hạt chùm ngây có chứa chất kích thích tăng cường hóc môn, giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sinh lý ở con người. Đồng thời, hoạt chất này có thể làm tăng cường sự sản sinh tế bào, giúp hoạt động tái tạo của cơ thể diễn ra tốt hơn, từ đó các quá trình thoái hóa cũng bắt đầu chậm hơn. Việc tăng cường hóc môn ở cả nam và nữ sẽ khiến các quá trình sinh lý được cải thiện, từ đó giúp điều trị các chứng bất lực và rối loạn sinh lý.

Ngoài ra, trong thành phần hạt chùm ngây có cung cấp một lượng lớn protein, giúp tăng năng lượng và làm cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn. Lượng sắt trong hạt còn hữu ích với những người ăn chay và thiếu sắt trong cơ thể.

  • Hạt chùm ngây để dưỡng da

Bạn có thể giã nhỏ hạt chùm ngây, pha với một chút nước rồi thoa lên khuôn mặt, sau 10-15 phút thì rửa lại bằng bước sạch. Có thể dùng kết hợp hạt chùm ngây với các loại thực phẩm có tính chất dưỡng da khác như sữa chua, mật ong,…để tăng cường tác dụng của mặt nạ hạt chùm ngây. Một tuần chỉ cần dưỡng da với hỗn hợp này từ 2-3 lần, da bạn sẽ đẹp lên trông thấy và các dấu hiệu lão hóa cũng được làm chậm vô cùng hiệu quả. Hỗn hợp này cũng có thể dùng thay các loại kem dưỡng da để dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn nám.

tac dung cua hat chum ngay 4
Hạt chùm ngây giúp dưỡng da và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tiện ích trong cuộc sống

  • Hạt chùm ngây có khả năng lọc sạch nước ô nhiễm

Theo những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, trong hạt chùm ngây có chứa các chất “hấp thụ” được các độc tố và vi sinh vật có hại trong nước bẩn. Trung bình một hạt chùm ngây có thể lọc sạch được 1 lít nước. Tuy nhiên để loại hạt này phát huy được hết vai trò của mình, cần chú ý tới thao tác lọc nước.

Thao tác lọc nước với hạt chùm ngây: Tách hạt chùm ngây khỏi vỏ, chọn loại hạt đã chín, nghiền hạt thành bột rồi nhào qua một chút với nước để tạo thành loại hồ sền sệt, cho thêm nước để bột được khuếch tán đều và không vón cục. Đổ hỗn hợp này vào khối nước cần lọc, chờ cho tới khi các chất bẩn lắng hết xuống đáy thì nhẹ nhàng múc riêng phần nước sạch.

tac dung cua hat chum ngay 6
Hạt chùm ngây đem lại nhiều tác dụng hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt chùm ngây rất đa dạng và có ích cho sức khỏe. Tuy giá thành của loại hạt này khá cao nhưng với từng ấy công dụng ấn tượng, nhiều người vẫn quyết định đầu tư để chăm chút cho sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay hạt chùm ngây đang được bán rất nhiều trên thị trường với đủ loại mẫu mã và xuất xứ khác nhau. Bạn hãy chú ý kỹ chất lượng hạt trước khi mua để tránh không mua phải hàng giả hàng nhái.

Sử dụng ngay 7 món ăn tốt cho tim mạch để sống khỏe mỗi ngày

Sử dụng ngay 7 món ăn tốt cho tim mạch để sống khỏe mỗi ngày

Trong bối cảnh số ca mắc bệnh tim mạch đang ngày càng tăng theo cấp số nhân. Bạn và gia đình có cách phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả chưa? Nếu chưa hãy sử dụng ngay 7 món ăn tốt cho tim mạch dưới đây để sống khỏe mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   hạt chùm ngây hạt chùm ngây có tác dụng gì công dụng của hạt chùm ngây

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm