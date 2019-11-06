Bất ngờ tác dụng của hạt chùm ngây “vạn năng” đến mức này!

Hạt chùm ngây là hạt của cây chùm ngây, hay còn được gọi là cây cải ngựa. Đây là một loại rau có nguồn gốc từ Ấn Độ, ngoài lá được dùng làm rau ăn, các phần còn lại của loại cây này được chế biến để làm thuốc chữa bệnh. Cụ thể, trong các bộ phận của cây chùm ngây có tới 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, bao gồm 7 nhóm vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 acid amin, 46 chất chống oxy hóa và nhiều loại hoạt chất khác.

Gần đây nhiều chị em thường truyền tai nhau về những tác dụng của hạt chùm ngây “vạn năng”. Rất nhiều chị em đổ xô đi mua mà chưa thực sự biết rõ loại hạt này là gì và những công dụng của nó ra sao. Để các chị em hiểu rõ về thứ hạt giá trị này, và không bị nhầm lẫn khi lựa chọn, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ những thông tin về hạt chùm ngây trong bài viết dưới đây, cùng tham khảo ngay thôi!

Hạt chùm ngây có nguồn có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó du nhập tới các quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Khi những nghiên cứu về lợi ích của loài cây này được công bố ngày càng nhiều, độ phổ biến của nó cũng gia tăng theo tỷ lệ thuận. Tuy vậy, cây chùm ngây dường như vẫn còn xa lạ với một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam.

Hạt chùm ngây nằm trong một quả chùm tương tự như những loại quả họ đậu. Khi tách quả đó ra ta thu hoạch được khoảng chục hạt có vỏ mỏng màu trắng xám và lõi đen. Đó chính là hạt chùm ngây. Loại thực phẩm này cung cấp rất nhiều loại dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể như: Khoáng chất, các loại vitamin, axit amin, phenolics... Vì vậy, khi xét riêng, hạt chùm ngây đã là loại thực phẩm và loại thuốc vô cùng giá trị.

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Hạt chùm ngây có tác dụng gì

Công dụng của hạt chùm ngây thể hiện ở rất nhiều phía cạnh khác nhau, cả về giá trị dinh dưỡng và giá trị dược học. Trong đó, tác dụng chữa bệnh của hạt chùm ngây được các nhà khoa học vô cùng chú ý để tìm ra những cách khai thác hiệu quả. Theo một thống kê, Hạt chùm ngây có thể được sử dụng để điều trị đến hơn 300 căn bệnh. Hợp chất zeatin trong hạt có năng lực chống lão hóa mạnh mẽ, cao gấp vài ngàn lần so với bất kỳ một loại cây nào khác. Vì vậy ngoài các tiện ích hữu dụng trong cuộc sống, hạt chùm ngây còn góp phần điều trị rất nhiều căn bệnh. Tổng quan những tác dụng của hạt chùm ngây được phân tích dưới đây.

Chùm ngây là loại hạt rất giàu giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng dược động lực

Hạt chùm ngây chữa ho

Hạt chùm ngây có tác dụng kháng viêm và giảm ho rất hiệu quả. Bạn có thể ăn sống khoảng 6-10 hạt một ngày (chia làm 2 lần) để giảm các triệu chứng ho. Cũng có thể rang lên để mùi vị hạt được thơm ngon hơn, hoặc giã nhỏ hạt rồi hòa vào với nước để uống. Sau từ 3-4 ngày cơn ho sẽ thuyên giảm và chấm dứt nhanh chóng. Hoặc bạn có thể dùng hạt chùm ngây ngâm mật ong để tác dụng trị ho được tăng cường và quá trình thưởng thức ngon miệng hơn.

Hạt chùm ngây trị tiểu đường

Loại hạt này có tác dụng vô cùng tốt trong việc giải độc và thanh lọc cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu, kích thích cơ thể sản sinh insulin để ổn định đường huyết, giảm huyết áp, giảm mỡ máu. Vì thế nên nó rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường và các hoạt động phòng tránh bệnh tiểu đường. Ngoài ra, hạt chùm ngây còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ làm giảm quá trình trở nặng của bệnh tiểu đường mà không gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm.

Để điều trị tiểu đường bằng hạt chùm ngây, có thể ăn sống hạt chùm ngây hằng ngày hoặc giã nhỏ uống với nước, uống khoảng 2 cốc/ngày (tương đương với 6-10 hạt). Tránh uống vào buổi tối, vì hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng vào buổi tối sẽ không tốt cho cơ thể.

Hạt chùm ngây có tác dụng trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Hạt chùm ngây bồi bổ hệ tim mạch và tuần hoàn máu

Hàm chùm ngây có khả năng chống oxy hóa, giảm lượng cholesterol trong máu và kháng lại các loại u bướu. Vì vậy không chỉ tốt cho việc tuần hoàn máu và hoạt động tim mạch, nó còn giúp phòng ngừa các chứng u bướu trong cho cơ thể. Nếu bạn không may mắc phải các bệnh tim mạch hay u bướu, dùng hạt chùm ngây thường xuyên sẽ giúp giảm thiểu sự tiến triển của bệnh tới mức tối đa.

Hạt chùm ngây dùng để giải độc, kháng viêm, giảm mụn

Trong hạt chùm ngây có hàm lượng vitamin C, vitamin A và các loại khoáng chất cao hơn nhiều loại rau củ quả như cam, cà rốt, cà chua,…gấp nhiều lần. Sử dụng hạt chùm ngây góp phần bổ sung cho cơ thể nhiều loại chất dinh dưỡng có ích, góp phần tăng hoạt động hấp thu, chuyển hóa chất dinh dưỡng, làm giải độc và thanh lọc cơ thể. Ăn hạt chùm ngây trong một thời gian dài sẽ giúp giảm các chứng mụn nhọt, viêm nhiễm,…

Lá, hoa và hạt cây chùm ngây - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa, tăng cường sinh lý

Trong hạt chùm ngây có chứa chất kích thích tăng cường hóc môn, giúp làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sinh lý ở con người. Đồng thời, hoạt chất này có thể làm tăng cường sự sản sinh tế bào, giúp hoạt động tái tạo của cơ thể diễn ra tốt hơn, từ đó các quá trình thoái hóa cũng bắt đầu chậm hơn. Việc tăng cường hóc môn ở cả nam và nữ sẽ khiến các quá trình sinh lý được cải thiện, từ đó giúp điều trị các chứng bất lực và rối loạn sinh lý.

Ngoài ra, trong thành phần hạt chùm ngây có cung cấp một lượng lớn protein, giúp tăng năng lượng và làm cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn. Lượng sắt trong hạt còn hữu ích với những người ăn chay và thiếu sắt trong cơ thể.

Hạt chùm ngây để dưỡng da

Bạn có thể giã nhỏ hạt chùm ngây, pha với một chút nước rồi thoa lên khuôn mặt, sau 10-15 phút thì rửa lại bằng bước sạch. Có thể dùng kết hợp hạt chùm ngây với các loại thực phẩm có tính chất dưỡng da khác như sữa chua, mật ong,…để tăng cường tác dụng của mặt nạ hạt chùm ngây. Một tuần chỉ cần dưỡng da với hỗn hợp này từ 2-3 lần, da bạn sẽ đẹp lên trông thấy và các dấu hiệu lão hóa cũng được làm chậm vô cùng hiệu quả. Hỗn hợp này cũng có thể dùng thay các loại kem dưỡng da để dưỡng ẩm và ngăn ngừa mụn nám.

Hạt chùm ngây giúp dưỡng da và ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tiện ích trong cuộc sống

Hạt chùm ngây có khả năng lọc sạch nước ô nhiễm

Theo những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, trong hạt chùm ngây có chứa các chất “hấp thụ” được các độc tố và vi sinh vật có hại trong nước bẩn. Trung bình một hạt chùm ngây có thể lọc sạch được 1 lít nước. Tuy nhiên để loại hạt này phát huy được hết vai trò của mình, cần chú ý tới thao tác lọc nước.

Thao tác lọc nước với hạt chùm ngây: Tách hạt chùm ngây khỏi vỏ, chọn loại hạt đã chín, nghiền hạt thành bột rồi nhào qua một chút với nước để tạo thành loại hồ sền sệt, cho thêm nước để bột được khuếch tán đều và không vón cục. Đổ hỗn hợp này vào khối nước cần lọc, chờ cho tới khi các chất bẩn lắng hết xuống đáy thì nhẹ nhàng múc riêng phần nước sạch.

Hạt chùm ngây đem lại nhiều tác dụng hữu ích - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt chùm ngây rất đa dạng và có ích cho sức khỏe. Tuy giá thành của loại hạt này khá cao nhưng với từng ấy công dụng ấn tượng, nhiều người vẫn quyết định đầu tư để chăm chút cho sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hiện nay hạt chùm ngây đang được bán rất nhiều trên thị trường với đủ loại mẫu mã và xuất xứ khác nhau. Bạn hãy chú ý kỹ chất lượng hạt trước khi mua để tránh không mua phải hàng giả hàng nhái.