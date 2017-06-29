Bật mí cách uống nước đậu đen rang giúp bạn giảm cân ầm ầm

Sức khỏe 29/06/2017 14:05

Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách uống nước đậu đen rang giúp giảm cân ầm ầm mà vẫn đảm bảo an toàn cho cơ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, bạn sẽ sở hữu được thân hình thon gọn và quyến rũ hơn.

Đậu đen là loại nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Đối với những bà mẹ sau sinh cũng có thể áp dụng cách uống nước đậu đen rang để giảm cân an toàn.

Cách uống nước đậu đen rang để giảm cân nhanh chóng

 

Cách uống nước đậu đen rang để giảm cân nhanh chóng
Uống nước đậu đen rang để giảm cân nhanh chóng. Ảnh internet

Để giảm cân bằng cách uống nước đậu đen thì bạn không nên cho đường hoặc nước dừa vào như những loại chè khác. Mà bạn  nên uống nước chè đậu đen không đường, mỗi ngày uống 2 cốc, uống trước bữa ăn 30 phút, thành phần chất xơ trong đậu đen sẽ giúp cơ thể cảm thấy no và ăn ít hơn so với bình thường, cứ thực hiện đều đặn như vậy mỗi ngày sẽ hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Còn nếu bạn muốn duy trì cân nặng của mình thì nên uống nước đậu đen rang sau mỗi bữa ăn. Uống nước đậu đen rang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da trở nên mịn màng, trắng hồng và trẻ hóa làn da. Đồng thời, hỗ trợ giảm cân rất tốt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng cân thì hãy sử dụng nước đậu đen thêm đường hoặc sữa đặc uống sau bữa ăn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách uống nước đậu đen rang không bị tăng cân trở lại

 

Kết hợp tập yoga và uống nước đậu đen rang để không tăng cân trở lại.
Kết hợp tập yoga và uống nước đậu đen rang để không tăng cân trở lại. Ảnh internet

Để cách uống nước đậu đen rang giúp giảm cân tốt nhất thì bạn nên cũng nên lưu ý các điều sau:

  • Uống nước đậu đen đúng thời gian, nhớ uống trước bữa ăn 30 phút.
  • Uống nước đậu đen đều đặn hàng ngày, không được ngắt quảng.
  • Cần tăng cường vận động kết hợp với uống nước đậu đen rang, để đốt cháy lượng mỡ thừa tích tục trong cơ thể. Phái đẹp có thể lựa chọn những bài tập vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc thường xuyên làm việc nhà.
  • Cân bằng năng lượng nạp vào cơ thể. Sau khi giảm cân thành công bằng uống nước đậu đen thì bạn cũng nên thực hiện chế độ ăn cân bằng, không nên ăn uống quá thả ga, sẽ nhanh tăng cân trở lại.
  • Hạn chế thức khuya, làm chế độ sinh hoạt bị mất cân bằng cũng dễ tăng cân trở lại.

Cách chọn đậu đen để làm nước uống giảm cân hiệu quả

 

Đậu đen xanh lòng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe
Đậu đen xanh lòng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh internet

Nếu bạn muốn có cách uống nước đậu đen rang hiệu quả và giảm cân ầm ầm thì phải biết chọn được loại đậu đen tốt. Thực ra mà nói, đậu đen có 2 loại: đậu đen trắng lòng và đậu đen xanh lòng. Loại đậu đen xanh lòng chứa nhiều chất dinh dưỡng và có nhiều công dụng hơn. Vì vậy, bạn nên chọn loại đậu đen xanh lòng để làm nước uống, giúp giảm cân hiệu quả.

Đầu tiên, bạn nên rang đậu đen lên, đến khi vàng đều là được. Sau đó, để nguội và cho vào ấm trà hãm. Như vậy là bạn đã có ngay loại nước uống thơm ngon tốt cho sức khỏe, lại giúp giảm cân ầm ầm.

Đối với các chị em sau sinh, áp dụng đúng cách uống nước đậu đen hàng ngày, không những “đánh tan” lớp mỡ thừa ở bụng mà vẫn đảm bảo chất lượng sữa cho con bú.

Chính vì vậy, nước đậu đen được người Nhật vô cùng ưu thích, là thức uống hàng ngày không thể thiếu. Do đó, là người phụ nữ của gia đình, bạn hãy chế biến loại nước uống này cho các thành viên trong nhà nhé! Không những tăng cường sức khỏe, làm đẹp da mà còn chữa được một số chứng bệnh như: đau nhức xương khớp, tăng huyết áp, tiêu chảy, đau đầu.

 

 

 

Hé lộ uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Hé lộ uống nước đậu đen có tác dụng gì?

Uống nước đậu đen có tác dụng gì? Bài viết sau đây sẽ trả lời cho các bạn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   nước đậu đen rang

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 51 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 51 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm