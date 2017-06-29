Bật mí cách uống nước đậu đen rang giúp bạn giảm cân ầm ầm

Đậu đen là loại nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe , hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Đối với những bà mẹ sau sinh cũng có thể áp dụng cách uống nước đậu đen rang để giảm cân an toàn.

Để giảm cân bằng cách uống nước đậu đen thì bạn không nên cho đường hoặc nước dừa vào như những loại chè khác. Mà bạn nên uống nước chè đậu đen không đường, mỗi ngày uống 2 cốc, uống trước bữa ăn 30 phút, thành phần chất xơ trong đậu đen sẽ giúp cơ thể cảm thấy no và ăn ít hơn so với bình thường, cứ thực hiện đều đặn như vậy mỗi ngày sẽ hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Còn nếu bạn muốn duy trì cân nặng của mình thì nên uống nước đậu đen rang sau mỗi bữa ăn. Uống nước đậu đen rang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da trở nên mịn màng, trắng hồng và trẻ hóa làn da. Đồng thời, hỗ trợ giảm cân rất tốt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tăng cân thì hãy sử dụng nước đậu đen thêm đường hoặc sữa đặc uống sau bữa ăn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách uống nước đậu đen rang không bị tăng cân trở lại

Để cách uống nước đậu đen rang giúp giảm cân tốt nhất thì bạn nên cũng nên lưu ý các điều sau:

Uống nước đậu đen đúng thời gian, nhớ uống trước bữa ăn 30 phút.

Uống nước đậu đen đều đặn hàng ngày, không được ngắt quảng.

Cần tăng cường vận động kết hợp với uống nước đậu đen rang, để đốt cháy lượng mỡ thừa tích tục trong cơ thể. Phái đẹp có thể lựa chọn những bài tập vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc thường xuyên làm việc nhà.

Cân bằng năng lượng nạp vào cơ thể. Sau khi giảm cân thành công bằng uống nước đậu đen thì bạn cũng nên thực hiện chế độ ăn cân bằng, không nên ăn uống quá thả ga, sẽ nhanh tăng cân trở lại.

Hạn chế thức khuya, làm chế độ sinh hoạt bị mất cân bằng cũng dễ tăng cân trở lại.

Cách chọn đậu đen để làm nước uống giảm cân hiệu quả

Nếu bạn muốn có cách uống nước đậu đen rang hiệu quả và giảm cân ầm ầm thì phải biết chọn được loại đậu đen tốt. Thực ra mà nói, đậu đen có 2 loại: đậu đen trắng lòng và đậu đen xanh lòng. Loại đậu đen xanh lòng chứa nhiều chất dinh dưỡng và có nhiều công dụng hơn. Vì vậy, bạn nên chọn loại đậu đen xanh lòng để làm nước uống, giúp giảm cân hiệu quả.

Đầu tiên, bạn nên rang đậu đen lên, đến khi vàng đều là được. Sau đó, để nguội và cho vào ấm trà hãm. Như vậy là bạn đã có ngay loại nước uống thơm ngon tốt cho sức khỏe, lại giúp giảm cân ầm ầm.

Đối với các chị em sau sinh, áp dụng đúng cách uống nước đậu đen hàng ngày, không những “đánh tan” lớp mỡ thừa ở bụng mà vẫn đảm bảo chất lượng sữa cho con bú.

Chính vì vậy, nước đậu đen được người Nhật vô cùng ưu thích, là thức uống hàng ngày không thể thiếu. Do đó, là người phụ nữ của gia đình, bạn hãy chế biến loại nước uống này cho các thành viên trong nhà nhé! Không những tăng cường sức khỏe, làm đẹp da mà còn chữa được một số chứng bệnh như: đau nhức xương khớp, tăng huyết áp, tiêu chảy, đau đầu.