Bảo vệ thị lực khi bị tiểu đường tấn công: bí kíp đơn giản chăm sóc đôi mắt khỏi 'kẻ hủy diệt' từ trong máu

Sức khỏe 23/01/2023 14:15

5 thói quen ăn uống cần tuân theo để giúp bảo vệ thị lực trong thời gian mắc bệnh tiểu đường. 

Mất thị lực vĩnh viễn có thể do tổn thương võng mạc do huyết áp cao gây ra. Tại đây, Tiến sĩ Kuldeep Dole, Giám đốc Y khoa - Bệnh viện Mắt HV Desai của PBMA Một bệnh viện đối tác của Orbis đã giải thích 5 thói quen ăn uống cần tuân theo để giúp bảo vệ thị lực trong thời gian mắc bệnh tiểu đường. 

Bảo vệ thị lực khi bị tiểu đường tấn công: bí kíp đơn giản chăm sóc đôi mắt khỏi 'kẻ hủy diệt' từ trong máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiểu các con số

Khi lượng đường trong máu tăng lên, các mạch máu mỏng manh nuôi dưỡng những vùng mỏng manh nhất của mắt thường là nơi đầu tiên bị tổn thương. Lượng đường trong máu cao đặc biệt gây hại cho võng mạc. Mô mỏng chiếm khoảng 65% mặt sau của mắt được gọi là võng mạc. Nhiều tế bào nhạy cảm với ánh sáng cư trú ở đó, cho phép mắt truyền thông tin thị giác đến não thông qua dây thần kinh thị giác.

Bảo vệ thị lực khi bị tiểu đường tấn công: bí kíp đơn giản chăm sóc đôi mắt khỏi 'kẻ hủy diệt' từ trong máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các mạch máu cung cấp cho võng mạc bị tổn hại khi lượng đường trong máu tăng lên. Hiện tượng mờ mắt có thể xảy ra do điều này, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Bệnh võng mạc tiểu đường, bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể là ba tình trạng mắt riêng biệt khá phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường. Phát hiện và can thiệp kịp thời có thể giảm thiểu các biến chứng như vậy. Bằng cách theo dõi lượng đường trong máu, người ta có thể giảm nguy cơ mắc các tình trạng mất thị lực này.

Ngừng hút thuốc

Mọi hệ thống sinh lý đều bị tổn hại do hút thuốc, nhưng bệnh nhân tiểu đường đặc biệt dễ bị tổn thương. Hút thuốc gây hại cho tĩnh mạch, động mạch và mao mạch trong cơ thể, làm trầm trọng thêm tổn thương mắt liên quan đến bệnh tiểu đường.

Cho dù bạn là người hút thuốc và đã cố gắng bỏ thuốc lá, hoặc muốn bỏ thuốc lá lần đầu tiên, đừng bỏ cuộc. Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về các lựa chọn của bạn. 

Tập thể dục 

Tập thể dục mang lại lợi ích cho tất cả các hệ thống thể chất giống như cách hút thuốc, vì vậy hãy vận động! Sau bữa trưa, hãy đi vài vòng quanh khu nhà. Đi thêm vài bước và đậu xe ở cuối bãi đậu xe.

Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh mắt do tiểu đường vì nó làm giảm lượng đường trong máu. Đặt nó vào lịch của bạn mỗi tuần để nhắc nhở bạn dành thời gian cho cuộc hẹn này với chính mình để cải thiện cuộc sống của bạn. Trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ tập luyện nào, hãy thảo luận với bác sĩ để tìm ra các bài tập mà họ khuyên. 

Tập trung vào ăn uống lành mạnh

Bạn là những gì bạn ăn, tất cả chúng ta đã được nói từ khi còn nhỏ. Ăn uống lành mạnh dẫn đến đôi mắt khỏe mạnh. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng và có các bữa ăn cung cấp cho cơ thể bạn các chất dinh dưỡng tốt để bảo vệ đôi mắt của bệnh nhân tiểu đường.

Bảo vệ thị lực khi bị tiểu đường tấn công: bí kíp đơn giản chăm sóc đôi mắt khỏi 'kẻ hủy diệt' từ trong máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin A, C, E, beta-carotene, lutein, axit béo omega-3, kẽm và zeaxanthin là một số trong số đó. Tiêu thụ chế độ ăn nhiều rau xanh, cá béo như cá hồi, cá ngừ hoặc cá thu, các loại hạt như quả óc chó và hạnh nhân, đậu, đậu lăng và nấm sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này. Duy trì chế độ ăn ít đường huyết là rất quan trọng để kiểm soát lượng đường trong máu. 

Khám mắt hàng năm

Lời khuyên tốt nhất được dành cho lần cuối cùng: khám mắt toàn diện với bác sĩ nhãn khoa của bạn mỗi năm một lần, hoặc thường xuyên hơn nếu được khuyên, để đảm bảo rằng những nỗ lực kiểm soát lượng đường trong máu của bạn đang hỗ trợ duy trì sức khỏe thị lực của bạn.

Bảo vệ thị lực khi bị tiểu đường tấn công: bí kíp đơn giản chăm sóc đôi mắt khỏi 'kẻ hủy diệt' từ trong máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khám sàng lọc bệnh đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp và bệnh võng mạc do tiểu đường có thể được thực hiện trong lần khám này. Đồng tử của bạn mở rộng khi mắt bạn giãn ra, cho phép bác sĩ nhãn khoa của bạn kiểm tra cận cảnh võng mạc, điểm vàng và dây thần kinh thị giác. Bác sĩ của bạn có thể xác định bệnh võng mạc tiểu đường ở giai đoạn đầu rất lâu trước khi bạn có bất kỳ triệu chứng nào bằng cách nhìn vào các mô nhạy cảm này.

 

Theo Times of India

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