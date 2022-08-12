Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm mà các bác sĩ khuyên cần phải đề phòng. Để hỗ trợ dạ dày khỏe mạnh tránh nguy cơ mắc bệnh, hãy thực hiện ngay 5 thói quen tốt sau đây.

Ăn nhiều rau củ và trái cây

Vitamin A, B, E, protein, chất xơ là những chất dinh dưỡng hỗ trợ rất tốt trong việc phòng tránh ung thư dạ dày. Những chất này có nhiều trong các loại rau củ và trái cây tươi. Trong thực đơn ăn uống hàng ngày, đừng quên bổ sung những loại rau quả như cà rốt, cà chua, súp lơ, cam, bưởi.

Hạn chế ăn muối

Muối là một loại gia vị rất quen thuộc trong bữa ăn của mọi người. Nhưng bạn hoàn toàn có thể cắt giảm lượng muối tiêu thụ vào cơ thể bằng cách hạn chế ăn các thực phẩm đóng hộp, mì ăn liền, các loại mắm, cá ướp muối, dưa cà, lạp xưởng. Những món này dễ ăn và tiện lợi nhưng lại có nhiều nitrit và amin thứ cấp vốn là những chất không tốt cho dạ dày.

Nên hạn chế ăn các món ăn đóng hộp, cá muối, dưa cà - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng rượu bia và thuốc lá

Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư dạ dày đó là thuốc lá và rượu bia, bởi trong khói thuốc và cồn có nhiều chất thúc đẩy tế bào ung thư phát triển. Chính vì thế cần thiết hạn chế sử dụng bia rượu và thuốc lá đến mức tối đa. Bạn có thể thay thế bằng các loại nước ép bổ dưỡng

Hạn chế ăn đồ ăn dầu mỡ và thịt hun khói

Thịt hun khói hay các món đồ nướng, đồ chiên rất ngon song do được chế biến qua dầu ăn tái sử dụng nhiều lần, vốn có chứa benzopyrene là chất làm nảy sinh ung thư dạ dày. Chính vì thế bạn nên hạn chế tối đa tiêu thụ các loại thực phẩm này.

Thịt hun khói và món chiên nướng có chứa chất gây ung thư nên hạn chế - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn các món ăn nấm mốc

Nếu như đồ ăn đã quá hạn sử dụng hay các loại rau củ, gạo, đậu phộng đã nổi nấm mốc thì bạn nên vứt bỏ ngay. Những thực phẩm này có chứa các chất gây ung thư cực độc sẽ gây nguy hiểm cho dạ dày của bạn.

Ăn bún phở sẽ dễ gây ung thư nếu bạn còn giữ 3 thói quen sau đây Bún hay phở là món ăn quen thuộc được nhiều người Việt ưa dùng vào buổi sáng, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 3 thói quen ăn bún, phở dễ dẫn đến nguy cơ ung thư mà người Việt thường hay mắc phải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-ve-da-day-truoc-nguy-co-mac-ung-thu-thuc-hanh-ngay-5-thoi-quen-tot-sau-day-490855.html