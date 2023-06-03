Bàng hoàng bé gái 15 tuổi mắc u xương nhưng bác sĩ chẩn đoán bị bệnh đau lưng

Sức khỏe 03/06/2023 19:40

Bé gái người Anh phát hiện khối u ác tính ở xương chậu có tỷ lệ sống sót thấp do chẩn đoán không chính xác tại bệnh viện, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tờ Daily Mail đưa tin, ngày 31/5 (giờ địa phương), Olivia Maunder (15 tuổi) đã đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức phần dưới lưng. Sau khi chụp MRI, nhân viên y tế chẩn đoán Olivia mắc hội chứng đau vùng cục bộ phức tạp (CRPS). Đó là một căn bệnh trong đó cơn đau dữ dội kéo dài ở một bộ phận của cơ thể và có cảm giác như bị bỏng hoặc châm chích.

Được chẩn đoán mắc hội chứng đau vùng phức tạp, Olivia đã trải qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau trong khoảng ba tháng, nhưng cơn đau ngày càng tăng theo thời gian. Theo lời kể của gia đình, Olivia đau đớn đến mức phải hét lên.

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Olivia Maunder (15 tuổi), có khối u trong xương chậu nhưng bác sĩ chẩn đoán bị bệnh đau lưng, tỷ lệ sống sót thấp do chẩn đoán muộn Ảnh: GoFundMe

Mẹ của Olivia cho rằng con gái bà không được điều trị thích hợp.

Khi các triệu chứng không cải thiện, Olivia và gia đình đặt câu hỏi về chẩn đoán đau vùng cục bộ phức tạp và tiến hành chụp MRI mới. Một cuộc kiểm tra lại cho thấy Olivia mắc bệnh Sarcom Ewing. Một khối u có kích thước bằng quả bóng tennis đã được tìm thấy trong xương chậu của cô bé. 

Sarcom Ewing là một khối u ác tính của xương chủ yếu xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên. Các khối u xảy ra ở xương đùi (xương đùi giữa xương chậu và đầu gối), xương sườn (xương tạo nên ngực), xương chậu và tủy xương. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được biết, nhưng Sarcom Ewing thường do di truyền. Trong xét nghiệm tế bào học, hơn 80% bệnh nhân được phát hiện có bất thường trên nhiễm sắc thể 11.

Các triệu chứng phổ biến nhất của Sarcom Ewing là sốt và đau. Vì điều này thường xảy ra ở thanh thiếu niên, nên rất dễ nghi ngờ rằng cơn đau là do đau khi lớn hoặc tập thể dục. Nếu cơn đau kéo dài hơn một tháng, nên đi đến bệnh viện để kiểm tra chính xác.

Nếu không có di căn, Sarcom Ewing có thể được điều trị bằng hóa trị hoặc xạ trị. Trong trường hợp này, khoảng 75% bệnh nhân có thể sống sót trong một thời gian dài. Nếu khối u di căn nặng, tỷ lệ sống dưới 30%. Đặc biệt, tỷ lệ sống sót thấp nếu khối u phát triển trong khung chậu hoặc nếu có di căn tại thời điểm chẩn đoán. 

Do chẩn đoán muộn nên phạm vi di căn rộng đến mức khối u hình thành cả ở phổi, tỷ lệ sống sót thấp. Hiện tại, Olivia đã ngừng điều trị vì căn bệnh ung thư của cô bé không còn cách chữa trị. 

Hiện trang GoFundMe, một trang quyên góp của Mỹ đã chia sẻ câu chuyện này của Olivia để nhiều người biết đến hơn, có thể đóng góp một số tiền dù là rất nhỏ để chia sẻ nỗi đau với gia đình cô bé. 

 

 

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