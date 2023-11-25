Bạn có biết “ruột khỏe” thì “não vui?”

Tại toạ đàm “Bí quyết khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần”, trong vai trò khách mời và mang tới câu chuyện thực tế từ bản thân, MC Mai Anh cho biết, dù thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia với ngoại hình xinh đẹp chỉn chu, nụ cười rạng rỡ nhưng đằng sau đó, cô cũng từng trải qua nhiều giai đoạn căng thẳng, áp lực trong công việc. Bận rộn từng khiến cô thường xuyên bỏ bữa, việc ăn uống thất thường đã làm sức khoẻ hệ tiêu hoá suy giảm trầm trọng, dẫn đến sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng.

Một hệ tiêu hoá kém có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ xấu cho sức khoẻ tinh thần

Lý giải việc vì sao hệ tiêu hoá kém có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ xấu cho sức khoẻ tinh thần, TS.BS. Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Hệ tiêu hóa tốt đóng vai trò cốt lõi trong sức khỏe toàn diện. Khi đường ruột khoẻ đồng nghĩa sức khỏe tinh thần được cải thiện, tâm lý trở nên thư thái hơn. Bởi hệ tiêu hóa khỏe mạnh không chỉ giúp tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, mà còn là bí quyết nâng cao đề kháng cho cơ thể, phòng tránh nhiều bệnh tật”.

Cùng tham gia toạ đàm với vai trò cố vấn, BS. Nguyễn Vũ Linh, Trưởng Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk cho rằng, hệ trục não-ruột giống như một “cao tốc” nối liền giữa não và ruột, có thể thực hiện dẫn truyền thần kinh đến nhiều cơ quan. Hệ thần kinh ruột có tới hàngriệu tế bào nơ-ron và có thể hoạt động độc lập với hệ thần kinh trung ương, thi thoảng còn tác động ngược và yêu cầu hệ thần kinh trung ương phục vụ mình. Do đó, khi hệ tiêu hoá không khoẻ sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần.

“Hệ thần kinh ruột điều hành mọi hoạt động liên quan đến hệ tiêu hoá và kết nối với nhiều cơ quan khác như gan, mật, thận, để làm tốt chức năng hấp thu, chuyển hoá và thải trừ. Thông qua hệ trục não-ruột, hệ thần kinh ruột còn hỗ trợ não bộ, góp phần điều hoà tất cả hoạt động liên quan, đặc biệt là về mặt tinh thần và tâm lý”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Bí quyết giúp đường ruột khỏe mạnh, tinh thần thư thái

Theo TS.BS. Trần Khánh Vân, để có sức khoẻ tinh thần tốt, cần có hệ tiêu hoá khoẻ; để có hệ tiêu hoá khoẻ cần có một hệ vi sinh đường ruột tốt. Một hệ vi sinh đường ruột tốt cần có tỷ lệ tối ưu 85/15, nghĩa là 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn.

Lợi khuẩn có khả năng lên men các dưỡng chất, sản xuất một số chất xúc tác, vitamin, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất và còn tiết ra các hoạt chất kháng khuẩn, có tác dụng tiêu diệt mầm bệnh và hỗ trợ chữa lành tổn thương nếu như cơ thể có hiện tượng bị viêm nhiễm ở đường ruột.

Hơn thế, lợi khuẩn còn tạo ra môi trường “acid lactic” trong đường ruột, ìm hãm và thậm chí iêu diệt vi khuẩn gây hại. Ngoài ra, lợi khuẩn cùng với chất xơ tiêu hóa sẽ là bộ đôi cộng hưởng hiệp đồng tác dụng, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tiêu hoá, hỗ trợ chống táo bón, đầy bụng, chướng hơi. Đặc biệt là đối với các trường hợp sử dụng kháng sinh lâu ngày dễ bị rối loạn hệ vi sinh đường ruột, lợi khuẩn sẽ giúp củng cố hệ vi sinh đường ruột.

Probiotics L. Casei 431TM còn là lợi khuẩn hỗ trợ lên men và hấp thu đường lactose trong sữa. Các trường hợp kém dung nạp lactose do thiếu men lactase, lượng đường này trong sữa sẽ khiến trẻ thường đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy sau khi uống. “Chọn các chế phẩm từ sữa có bổ sung kèm Probiotics L. Casei 431TM sẽ giúp trẻ tiêu hoá tốt hơn”, bác sĩ Vân nhấn mạnh.

Ngoài ra, BS. Nguyễn Vũ Linh cho biết, L-5-hydroxytryptophan là thành phầnuan trọng ể cấu tạo nên serotonin, melatonin. Đây là những “hormone hạnh phúc” có tác dụng dẫn truyền thần kinh, điều hoà giấc ngủ, làm cho các trạng thái tâm lý trong cơ thể cân bằng, cảm xúc cũng vì thế mà tốt hơn.

Theo các chuyên gia, để tăng cường nồng độ serotonin rong cơ thể, bạn có thể sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần L-5-hydroxytryptophan như sữa, trứng, thịt, cá, các loại hạt, họ đậu… Trong đó, L-5-hydroxytryptophan từ sữa và các chế phẩm sữa như sữa chua, phô mai… là loại có độ khả dụng sinh học cao, dễ tiêu hóa – hấp thu.

Hiện nay trên thị trường có dòng sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi chứa hàng tỷ lợi khuẩn L. Casei 431TM từ châu Âu tốt cho tiêu hóa, đồng thời bổ sung hoạt chất hạnh phúc L-5-hydroxytryptophan – tiền chất để sản sinh ra “nội tiết tố serotonin” giúp giải tỏa căng thẳng, cho tinh thần sảng khoái, vui vẻ hơn. Nên có thể nói đường ruột khỏe thì tâm trạng cũng được cải thiện.

Sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn Probiotics L. Casei 431TM từ châu Âu, cùng L-5-hydroxytryptophan giúp thư thái tinh thần là sự lựa chọn để duy trì năng lượng tích cực của MC Mai Anh.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày, bạn có thể dùng 2 chai sữa chua uống men sống ít đường Probi Happi để đường ruột luôn khỏe mạnh và tinh thần luôn thư thái, vui vẻ.