Bạn có biết: Kim tiền thảo có tác dụng gì?

Loại cây này rất dễ nhận biết với phần thân thấp, mọc bò sát đất, dẹt và phủ lông tơ trắng. Hoa cây mắt trâu mọc thành từng chùm và có màu tím đẹp mắt. Hầu hết các bộ phận của cây thuốc này đều có thể sử dụng để chữa bệnh. Bạn có thể phơi khô để có thể bảo quản được lâu hơn.

Muốn biết kim tiền thảo có tác dụng gì , trước tiên chúng ta cần tìm hiểu xem kim tiền thảo là cây gì? Kim tiền thảo còn có tên gọi trong dân gian là cây mắt trâu hay mắt rồng. Theo khoa học cây thuốc này (Desmodium styracifolium) có nhiều công dụng chữa bệnh hiệu quả. Có thể kể đến như: bệnh sỏi thận, giảm đau, kháng viêm, lợi tiểu…

Kim tiền thảo có công dụng cực kỳ hiệu quả trong điều trị bệnh sỏi thận. Theo y học cổ truyền, cây thuốc có tác dụng lợi tiểu, ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận, bào mòn sỏi thận rất tốt. Đó là nhờ có các thành phần hoạt chất như: herba Glechoma Longituba, Lysimachia Christinae, Flavonoid, Lupeol, Lupenone, Axit stearic, Desmodimin.

Dược liệu kim tiền thảo có thân hình trụ, dài đến 1m, phủ đầy lông mềm, ngắn, màu vàng. Chất hơi giòn, mặt bẻ lởm chởm. Lá mọc so le, 1 – 3 lá chét, tròn hoặc thuôn, đường kính 2 – 4cm, đỉnh tròn, tù, đáy hình tim hoặc tù, mép nguyên, mặt trên màu lục hơi vàng hoặc màu lục xám, nhẵn, mặt dưới hơi trắng, có lông; gân bên hình lông chim; cuống dài từ 1 – 2cm, 2 lá kèm hình mũi mác dài khoảng 8mm. Mùi thơm, vị hơi ngọt.

Cây kim tiền thảo có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Những hoạt chất này đều đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm. Ngoài việc điều trị sỏi thận thì cây mắt trâu còn được sử dụng trong các bài thuốc chữa tuyến mật, tuyến tụy, các bệnh tim mạch, gan, hệ bài tiết…

Theo các nghiên cứu y học hiện đại, cây có hàm lượng chất Coumarin cao. Đây là một hoạt chất thuộc nhóm Este nội có tác dụng trung hòa axit, mỡ dư thừa trong cơ thể. Ngoài ra chất này còn giúp phá vỡ những kết cấu mỡ ở đại tràng, giúp chúng được đào thải ra khỏi cơ thể an toàn. Nhờ đó tăng cường sức khỏe cho người bệnh, ngăn ngừa các bệnh béo phì, bệnh sỏi thận và một số bệnh lý ở hệ bài tiết khác.

3. Một số bài thuốc quý từ cây kim tiền thảo

Là một vị thuốc được tin dùng trong Đông y, kim tiền thảo có khả năng điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh lý. Sau đây là một số bài thuốc được điều chế từ cây thuốc quý này.

3.1. Bài thuốc trị sỏi tiết niệu

Sỏi thận không phải căn bệnh hiếm gặp. Sỏi thận gây nhiều bất tiện và sự đau đớn cho người bệnh. Hơn nữa sỏi thận rất dễ tái phát nếu người bệnh không có chế độ ăn uống, sinh hoạt cùng phương pháp chữa bệnh hợp lý. Bài thuốc chữa sỏi thận từ cây mắt trâu này có thể sử dụng như nước lọc uống hàng ngày. Bạn cần sử dụng đúng liều lượng được chỉ định và liên tục từ 2 tháng trở lên để thấy hiệu quả rõ rệt.

Kim tiền thảo có thể phơi khô để dễ bảo quản cho người bệnh uống hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng cho bài thuốc 1 chữa bệnh sỏi tiết niệu:

Kim tiền thảo: 30 – 60g.

Kim hải sa: 15g (lưu ý bạn nên bọc vị thuốc này trong vải hoặc túi lọc khí sắc chung cùng các vị thuốc khác).

Đông quy từ: 15g.

Xuyên phá thạch: 15g.

Hoài Ngưu tất: 12g.

Hoạt thạch: 15g.

Tất cả đem sắc lấy nước, uống sau khi ăn từ 30 – 60 phút.

Liều lượng cho bài thuốc 2 chữa bệnh sỏi tiết niệu:

Kim tiền thảo: 30g.

Xa tiền tử 15g (bọc vải).

Chích sơn giáp: 10g.

Thanh bì: 10g.

Ô dược: 10g.

Đào nhân đều:10g.

Xuyên Ngưu tất: 12g.

Tất cả sắc uống nhiều lần trong ngày để bào mòn sỏi, nên uống sau bữa ăn khoảng 30 phút.

3.2. Kim tiền thảo trị sỏi mật như thế nào?

Kim tiền thảo trị sỏi mật là một phương pháp được áp dụng rộng rãi trong y học hiện đại tại các bệnh viện. Hiện nay đã ghi nhận nhiều bệnh nhân khỏi bệnh nhờ những bài thuốc trị sỏi mật từ cây kim tiền thảo sau:

- Bài thuốc 1

Sao chỉ xác 10 – 15g, Kim tiền thảo 30g, Xuyên luyện tử 10g, Hoàng tinh 10g, Sinh địa hoàng 6 – 10g (vị thuốc này sau khi thuốc sắc gần được mới nên cho vào). Tất cả sắc lên uống như nước hàng ngày sẽ có tác dụng bào mòn sỏi mật.

Cây kim tiền thảo chữa được rất nhiều bệnh liên quan đến tiết niệu, đặc biệt là sỏi mật - Ảnh minh họa: Internet

- Bài thuốc 2

Kim tiền thảo 30g, Xuyên phá thạch cần 15g, Xuyên quân cần 10g, Trần bì thêm 30g, Uất kim cần 12g. Tất cả sắc lên uống.

- Bài thuốc số 3

Kim tiền thảo 30g, đồng tiền lông 20g, Hải tảo 8g, rau má tươi 20g, nghệ vàng 8g, Hoạt thạch 12g, Vảy tê tê 12g, cù gấu 12g, cỏ xước 20g, mề gà 6g. Sắc với 200ml. Nên sắc lửa nhỏ cho đến khi thuốc sủi. Ngày uống 2 lần sáng và tối. Lưu ý nên uống lúc đói để có tác dụng tốt nhất.

3.3. Trị bệnh trĩ

Theo nhiều thầy thuốc Đông y đã theo dõi và chỉ ra kết quả, cứ 30 ca bị trĩ nội hoặc trĩ ngoại sử dụng bài thuốc từ cây mắt trâu sẽ có hiệu quả rõ rệt trong vòng 1 – 2 tháng. Tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng bệnh thì bài thuốc sẽ có những hiệu quả khác nhau.

Liều lượng cho bài thuốc trị bệnh trĩ: kim tiền thảo 100g đối với loại tươi và 50g đối với loại khô. Sắc với khoảng 150 – 200ml nước tinh khiết. Sắc lửa nhỏ, uống ngày 2 lần sau khi ăn liên tục trong 2 tháng sẽ có hiệu quả trông thấy.

3.4. Bài thuốc trị quai bị

Quai bị là căn bệnh không hiếm gặp ở cả trẻ em và người lớn. Nam giới bị bệnh quai bị nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh sản sau này. Kim tiền thảo là phương thuốc trị quai bị hiệu quả từ dân gian được nhiều thầy thuốc sử dụng. Cây thuốc không khó kiếm, hơn nữa có giá không quá đắt đỏ nên rất được ưa chuộng.

Bài thuốc chữa quai bị: Dùng một lượng cây thuốc này tươi, rửa sạch, giã nát đắp vào vị trí quai bị. Cây thuốc này sẽ có tác dụng tiêu viêm tại tuyến mang tai. Chỉ sau 12 giờ bạn sẽ thấy vùng bị viêm giảm sưng rõ rệt.

Liên tục đắp cây dược thảo này trong 2 – 3 ngày những triệu chứng sưng sẽ giảm dần. Tuy nhiên bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bài thuốc chữa quai bị cho bản thân và các thành viên trong gia đình để tránh sai sót không mong đợi.

3.5. Bài thuốc trị bỏng hiệu quả

Những vết bỏng do lửa, nước sôi, dầu mỡ bắn vào nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây tổn thương da, thậm chí để lại sẹo gây mất thẩm mỹ. Vì vậy hãy trồng một vài cây thuốc kim tiền thảo (cây mắt trâu) ngay trong vườn nhà bạn để có thể kịp thời đối phó với tính huống này. Ít ai biết rằng ngoài công dụng chữa sỏi thật kỳ diệu, cây thuốc này còn có tác dụng điều trị bỏng cấp độ 2, cấp độ 3.

Bị bỏng, chỉ cần đắp một vài lá kim tiền thảo sạch, vết bỏng sẽ lập tức dịu lại - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi bị bỏng hãy đắp một lượng cây mắt trâu tươi đã rửa sạch, giã dập nát lên vùng vết thương. Giữ nguyên trong vòng 20 – 30 phút, cây thuốc này sẽ có nhiệm vụ kháng khuẩn, tiêu viêm cho vết bỏng. Sau khi sơ cứu tạm thời bằng kim tiền thảo, bạn hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị với những vết bỏng có diện tích lớn và nghiên trọng.

3.6. Chữa viêm thận, viêm gan, viêm túi mật

Bệnh nhân mắc các bệnh viêm gan, viêm thận, viêm túi mật nếu điều trị nhiều phương pháp nhưng không có hiệu quả vậy thì có thể tham khảo bài thuốc với kim tiền thảo. Tuy nhiên bạn nên thăm khám để thầy thuốc có thể nắm được tình trạng bệnh và kê đơn thuốc. Không nên tự ý mua bất kỳ cây thuốc nào nói chung và cây mắt trâu nói riêng về sắc uống điều trị bệnh.

Bài thuốc chữa viêm thận, viêm gan, viêm túi mật: Kim tiền thảo 40g, Ngưu tất 20g, Mộc thông 20g, Danh dành 10g, Chút chít 10g. Tất cả sắc với một lượng nước vừa đủ. Ngày uống 1 thang, chia 2 lần sáng tối. Uống liên tục trong 1 – 2 tháng sẽ cho hiệu quả rõ rệt. Lúc này bạn nên đi thăm khám lại để thầy thuốc điều chỉnh liều lượng vị thuốc.

4. Kim tiền thảo có độc tính không?

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, cây kim tiền thảo không chứa độc tính gây hại cho sức khỏe con người. Đã có những thí nghiệm trên động vật với liều dùng 20g cây thuốc này trong 1 tuần nhưng không ghi nhận các tác dụng phụ. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng các bài thuốc từ cây thuốc này.

Với cây kim tiền thảo, bạn cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

*Có nên lạm dụng kim tiền thảo trong chữa bệnh không?

Là một dược liệu lành tính, không gây các tác dụng phụ, tuy nhiên người bệnh cần tuân thủ đúng liều lượng thầy thuốc chỉ định. Việc tự ý tăng giảm liều thuốc có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Nhiều trường hợp sử dụng cây thuốc này trong thời gian dài có thể gây ra mẩn ngứa, suy giảm chức năng thận, gan, tiêu chảy. Việc điều trị bệnh muốn đạt được hiệu quả thì rất cần có phác đồ điều trị phù hợp và được bác sĩ thăm khám cụ thể.

*Lưu ý: không nên dùng kim tiền thảo cho trẻ em dưới 17 tuổi. Đặc biệt là không dùng cây thuốc này cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Trên đây là bài viết mang đến những thông tin như kim tiền thảo có tác dụng gì và một số bài thuốc chữa bệnh từ cây này. Mặc dù kim tiền thảo có nhiều công dụng thần kỳ nhưng bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng kim tiền thảo hay bất cứ loại thuốc nào để chữa bệnh. Mong rằng bài viết trên đây đã đem tới cho quý độc giả những thông tin bổ ích.